Суд звільнив з-під варти колишніх бійців "Торнадо" Куста і Глібова, - адвокат Сушко

Шевченківський районний суд Києва звільнив з-під варти колишніх бійців колишньої спецроти МВС "Торнадо" Микиту Куста і Максима Глібова.

Про це повідомив в коментарі Радіо Свобода їхній адвокат Руслан Сушко, передає Цензор.НЕТ.

За словами адвоката, суд обрав для Куста і Глібова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Сушко зазначив, що раніше Шевченківський райсуд змінив запобіжний захід на домашній арешт для Анатолія Пламадяла і Бориса Гульчука.

Також читайте: Апеляційний суд залишив без змін вирок 12 колишнім бійцям роти "Торнадо"

Нагадуємо, Оболонський райсуд Києва призначив екскомандиру розформованої роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" Головного управління МВС України в Луганській області Руслану Онищенку, його заступнику Миколі Цукуру та ще 6 співробітникам підрозділу тривалі терміни позбавлення волі; ще чотирьом обвинуваченим дав умовні терміни.

Нагадаємо, рота спеціального призначення "Торнадо" входила до структури МВС. У червні 2015 року було затримано 8 бійців "Торнадо", серед яких командир Руслан Онищенко, за звинуваченням у незаконному позбавленні волі і викраденні місцевих жителів, їх катуванні, вбивстві й низці інших тяжких злочинів. 18 липня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти "Торнадо".

Екс-бійці "Торнадо" 9 серпня влаштували бунт у Лук'янівському СІЗО, у зв'язку з чим було введено план "Буря". Зазначалося, що екс-комбата Руслана Онищенка та інших торнадівців намагалися розвести по різних закладах тимчасового тримання. У відповідь на це ув'язнені забарикадували вихід з камери.

Також правоохоронцями було встановлено, що в'язні за допомогою мобільного зв'язку, діючи за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства, чинили тиск на іноземного громадянина, вимагаючи від нього передачі їм майна, а також готували організацію масових заворушень і закликали до цього ув'язнених.

Знайомі та родичі підсудних блокували в'їзд-виїзд спецавтомобілів. За фактом умисного блокування виїзду спецавтомобілів розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 343 Кримінального кодексу України.

Пізніше стало відомо, що за фактом масових заворушень в Лук'янівському СІЗО в Києві відкрито кримінальне провадження.

В деле всего 9 обвиняемых: 8 экс-бойцов "Торнадо" (Руслан Онищенко, Николай Цукур, Никита Куст, Даниил Ляшук, Илья Холод, Анатолий Пламадяла, Борис Гульчук и Максим Глебов) — ранее судимых приговором Оболонского районного суда Киева сроком от 5 до 11 лет за насилие и пытки — и один экс-руководитель Лукьяновского СИЗО Павел Быстрицкий, который, по данным следствия, способствовал массовым беспорядкам осужденных. Быстрицкий сейчас пребывает под домашним арестом.