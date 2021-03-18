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Новини Правосуддя
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Суд звільнив з-під варти колишніх бійців "Торнадо" Куста і Глібова, - адвокат Сушко

Суд звільнив з-під варти колишніх бійців

Шевченківський районний суд Києва звільнив з-під варти колишніх бійців колишньої спецроти МВС "Торнадо" Микиту Куста і Максима Глібова.

Про це повідомив в коментарі Радіо Свобода їхній адвокат Руслан Сушко, передає Цензор.НЕТ.

За словами адвоката, суд обрав для Куста і Глібова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Сушко зазначив, що раніше Шевченківський райсуд змінив запобіжний захід на домашній арешт для Анатолія Пламадяла і Бориса Гульчука.

Також читайте: Апеляційний суд залишив без змін вирок 12 колишнім бійцям роти "Торнадо"

Нагадуємо, Оболонський райсуд Києва призначив екскомандиру розформованої роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" Головного управління МВС України в Луганській області Руслану Онищенку, його заступнику Миколі Цукуру та ще 6 співробітникам підрозділу тривалі терміни позбавлення волі; ще чотирьом обвинуваченим дав умовні терміни.

Нагадаємо, рота спеціального призначення "Торнадо" входила до структури МВС. У червні 2015 року було затримано 8 бійців "Торнадо", серед яких командир Руслан Онищенко, за звинуваченням у незаконному позбавленні волі і викраденні місцевих жителів, їх катуванні, вбивстві й низці інших тяжких злочинів. 18 липня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти "Торнадо".

Екс-бійці "Торнадо" 9 серпня влаштували бунт у Лук'янівському СІЗО, у зв'язку з чим було введено план "Буря". Зазначалося, що екс-комбата Руслана Онищенка та інших торнадівців намагалися розвести по різних закладах тимчасового тримання. У відповідь на це ув'язнені забарикадували вихід з камери.

Також правоохоронцями було встановлено, що в'язні за допомогою мобільного зв'язку, діючи за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства, чинили тиск на іноземного громадянина, вимагаючи від нього передачі їм майна, а також готували організацію масових заворушень і закликали до цього ув'язнених.

Знайомі та родичі підсудних блокували в'їзд-виїзд спецавтомобілів. За фактом умисного блокування виїзду спецавтомобілів розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 343 Кримінального кодексу України.

Пізніше стало відомо, що за фактом масових заворушень в Лук'янівському СІЗО в Києві відкрито кримінальне провадження.

В деле всего 9 обвиняемых: 8 экс-бойцов "Торнадо" (Руслан Онищенко, Николай Цукур, Никита Куст, Даниил Ляшук, Илья Холод, Анатолий Пламадяла, Борис Гульчук и Максим Глебов) — ранее судимых приговором Оболонского районного суда Киева сроком от 5 до 11 лет за насилие и пытки — и один экс-руководитель Лукьяновского СИЗО Павел Быстрицкий, который, по данным следствия, способствовал массовым беспорядкам осужденных. Быстрицкий сейчас пребывает под домашним арестом.

Автор: 

адвокат (935) Київ (19443) суд (11666) юстиція (732) Торнадо (105)


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Топ коментарі
+30
я повторю для сильно начитанных следственной группы матиоса - На Торнадо(Шахтерск) и Всех пацанов по сей день у следствия в деле нет - НИКУЯ !!! только показания одного сепара с Донецка по скайпу(и не известно это живой персонаж или нет)!! Пацаны сидят за то что остановили торговлю с лугандоном перекрыв ж.д. трассы и т.д. и доли этому огласку.
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18.03.2021 02:00
+18
В країні, де панує корупція і держзрада у владі, бути такими палкими патріотами, як торнадівці(як і Ріфмайстер), заборонено. Поналізуть різні матіоси і такого нашиють білими нитками, що сам повіриш, що все це робив. А насправді хлопців засудили, бо безкомпромісно боролись з мільярдною контробандою з Лугандоном. Правди ж не сховаєш, все одно колись вилізе.
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18.03.2021 01:59
+16
Скорее бы уже всех освободили !!! Бедные пацаны, сидели ни за что и столько лет...
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18.03.2021 01:21
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Скорее бы уже всех освободили !!! Бедные пацаны, сидели ни за что и столько лет...
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18.03.2021 01:21 Відповісти
Вата мстит.
А они ее хорошо торбили.
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18.03.2021 01:33 Відповісти
Знаешь как они местную вату пистили и поговаривали им - вы не ПС бойтесь до всерачки - а Нас, потому что Мы вас ВСЕХ упырей и любителей рускаго-мира ЗНАЕМ в Лицо !!!
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18.03.2021 01:38 Відповісти
Знаю. Мне как то раз доводилось выпивать с Русланом. У него тогда еще был сильно разрисованный Хаммер
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18.03.2021 01:40 Відповісти
я повторю для сильно начитанных следственной группы матиоса - На Торнадо(Шахтерск) и Всех пацанов по сей день у следствия в деле нет - НИКУЯ !!! только показания одного сепара с Донецка по скайпу(и не известно это живой персонаж или нет)!! Пацаны сидят за то что остановили торговлю с лугандоном перекрыв ж.д. трассы и т.д. и доли этому огласку.
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18.03.2021 02:00 Відповісти
Знаеш их представителя первого? Игоря Гала? Мой хороший знакомый,киевлянин
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18.03.2021 02:04 Відповісти
Да толик-тепловизор тот ещё сказочник
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18.03.2021 03:08 Відповісти
Не путай. Шахтерск и Торнадо не имеют знак равенства.
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18.03.2021 09:24 Відповісти
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18.03.2021 10:44 Відповісти
Ні. Це пропуск до влади. Російський бойовик Голубан, наприклад, отримав високу посаду. Той, що корегував Гради по Маріуполю, під охороною держави. Вільно гуляє.
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18.03.2021 02:03 Відповісти
незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений
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18.03.2021 01:51 Відповісти
Лучше Лидера, Человека и Командира как Онищенко я не встречал(может и были) тогда в АТО..имхо
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18.03.2021 02:03 Відповісти
Суд звільнив з-під варти колишніх бійців "Торнадо" Куста і Глібова, - адвокат Сушко - Цензор.НЕТ 1628 https://censor.net/ru/user/314213

Лучше Лидера, Человека и Командира как Онищенко я не встречал(может и были) тогда в АТО..имхо
https://censor.net/ru/comments/locate/3254038/0192146e-5ad0-7181-99c6-4e4263fbf442
https://censor.net/ru/user/388959

У Дениса Казанського є фільм на годину про справу Торнадівців..
вся справа - ігри ментів і прокурорів
https://censor.net/ru/comments/locate/3254038/0192146e-5ad1-7389-ad2b-bfa85266feee
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18.03.2021 10:40 Відповісти
У Дениса Казанського є фільм на годину про справу Торнадівців..
вся справа - ігри ментів і прокурорів
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18.03.2021 03:18 Відповісти
Ага. А Торнадо не менты наверное.


спецроты МВД "Торнадо" ГУ МВД Украины в Луганской области

Действительно. Кто бы смог подумать, что луганские менты займутся марадерством и пытками мирняка с целью вымогательства вместо войны с кацапами...
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18.03.2021 08:47 Відповісти
бред.
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18.03.2021 14:01 Відповісти
Бред - оправдывать вымогательство и марадерство ментов патриотизмом.

Если нашим можно пытать ватников, значит кацапам можно было запытать до смерти Рыбака, вспороть ему живот и набить труп камнями.
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19.03.2021 11:05 Відповісти
Чудили в Рубіжному вони добре. До речі, це глибокий тил.
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18.03.2021 07:54 Відповісти
Тех ,,местных"надо было просто молча в посадках прикапывать..сепаров конченых...Мало они Новодружанских и Привольнянских сепарюг пиз...и мало
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18.03.2021 08:21 Відповісти
Вобще-то за такое в военное время расстреливают на месте.
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18.03.2021 08:45 Відповісти
Для этого нужно ввести в УК смертную казнь и объявить непонятную зону серой АТО в зону боевых действий с действием военно-полевых судов. А в этой гнилой системе любой защитник Родины может быть осужден хАзяевами этой самой Родины за то, шо неправильно защищал... Это и есть украинский ДышлоЗакон, введенный в пользу Отцов Олигархов, которые свои терки разбирают в Лондоне. Своим - Лондонский суд, а остальным - Печерский и еще судья Вовк (украинский судья Дрэдд)
Суд звільнив з-під варти колишніх бійців "Торнадо" Куста і Глібова, - адвокат Сушко - Цензор.НЕТ 3080
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18.03.2021 08:55 Відповісти
В країні, де панує корупція і держзрада у владі, бути такими палкими патріотами, як торнадівці(як і Ріфмайстер), заборонено. Поналізуть різні матіоси і такого нашиють білими нитками, що сам повіриш, що все це робив. А насправді хлопців засудили, бо безкомпромісно боролись з мільярдною контробандою з Лугандоном. Правди ж не сховаєш, все одно колись вилізе.
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18.03.2021 01:59 Відповісти
Пока бессменный министр будет бессменно руководить мвс ничего не изменится и дальше будут клепать липовые уголовные дела против патриотов ,активистов и волонтёров,а сепаров будут выпускать,давать смехотворные сроки или вообще давать возможность сбежать запоребрик .
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18.03.2021 03:15 Відповісти
Суд звільнив з-під варти колишніх бійців "Торнадо" Куста і Глібова, - адвокат Сушко - Цензор.НЕТ 1348 https://censor.net/ru/user/482476

Пока бессменный министр будет бессменно руководить мвс ничего не изменится и дальше будут клепать липовые уголовные дела против патриотов ,активистов и волонтёров,а сепаров будут выпускать,давать смехотворные сроки или вообще давать возможность сбежать запоребрик .
https://censor.net/ru/comments/locate/3254038/0192146e-5ad2-71f1-a2f6-5278c506ecab
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18.03.2021 10:41 Відповісти
Ріфмайстера - не приплетайте. Он не участник боевых действий и ничем себя в деле не проявил...И по его делу не всё ясно... виновен или нет...
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19.03.2021 01:04 Відповісти
До війни застосовувати закони мирного часу - просто дурість. Скоро наші суди будуть судити українську армію за вбивство "мірних апалченцев" і громадян інших країн, грунтуючись лише на скаргах зрадників України і ворогів.
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18.03.2021 09:17 Відповісти
Вони просто заважали тарговим партньорам
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18.03.2021 09:55 Відповісти
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18.03.2021 10:02 Відповісти
https://www.facebook.com/dostali.hvatit?__cft__[0]=AZWSsTAP3D5JHPhYdjwnG15MM_AIQbqT7dU5QiEzC5bSKpwht8ADKEa-2YT2HUuktNligWaDqGiPAoCrjmms0O__QtDHq4kbJ8EGiRAFOLbeJU2-qiHzR0T1C0Y9yUL-bi4&__tn__=-UC%2CP-R Семен Семенченко

https://www.facebook.com/dostali.hvatit/posts/4152122028155873?__cft__[0]=AZWSsTAP3D5JHPhYdjwnG15MM_AIQbqT7dU5QiEzC5bSKpwht8ADKEa-2YT2HUuktNligWaDqGiPAoCrjmms0O__QtDHq4kbJ8EGiRAFOLbeJU2-qiHzR0T1C0Y9yUL-bi4&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·

Почали випускати "торнадовцев". Сьогодні звільнили з в'язниці ще двох - Максима Гл**ова и Микиту Куста . Короткий лікнеп по справі. Це не "менти- злочинці". Просто цей добробат був оформлений в системі МВС. Їх офіційно ніхто навіть не звинувачував в убивствах і зґвалтуваннях. Матіос з його "тортурами", **•нута на всю голову Танюха Чорновол зі своїми "згвалтованими немовлятами в телефонах", творці фільму "пережити торнадо" вам просто тупо сбрехали по ТБ... Основні свідки у справі - сепари якi фізично знаходяться в РФ. "А мені один знайомий волонтер розповів про них таке - вжахнетеся...." - цих персонажів просто не існує в природі....Черговий морок потихеньку розсіюється. Шкода п'яти втрачених років і мізків довірливих співгромадян...
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18.03.2021 10:29 Відповісти
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18.03.2021 10:32 Відповісти
Ну, побажаємо Героям якнайшвидше надолужити все згаяне!
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18.03.2021 12:29 Відповісти
Хорошие новости! Свободу политзаключенным
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18.03.2021 12:51 Відповісти
Вот их полная история. Как и почему их батальен закрыли и кому они перешли дорогу:
https://youtu.be/nVw62HSZ_KA
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18.03.2021 17:01 Відповісти
 
 