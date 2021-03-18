Суд звільнив з-під варти колишніх бійців "Торнадо" Куста і Глібова, - адвокат Сушко
Шевченківський районний суд Києва звільнив з-під варти колишніх бійців колишньої спецроти МВС "Торнадо" Микиту Куста і Максима Глібова.
Про це повідомив в коментарі Радіо Свобода їхній адвокат Руслан Сушко, передає Цензор.НЕТ.
За словами адвоката, суд обрав для Куста і Глібова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Сушко зазначив, що раніше Шевченківський райсуд змінив запобіжний захід на домашній арешт для Анатолія Пламадяла і Бориса Гульчука.
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Нагадуємо, Оболонський райсуд Києва призначив екскомандиру розформованої роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" Головного управління МВС України в Луганській області Руслану Онищенку, його заступнику Миколі Цукуру та ще 6 співробітникам підрозділу тривалі терміни позбавлення волі; ще чотирьом обвинуваченим дав умовні терміни.
Нагадаємо, рота спеціального призначення "Торнадо" входила до структури МВС. У червні 2015 року було затримано 8 бійців "Торнадо", серед яких командир Руслан Онищенко, за звинуваченням у незаконному позбавленні волі і викраденні місцевих жителів, їх катуванні, вбивстві й низці інших тяжких злочинів. 18 липня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти "Торнадо".
Екс-бійці "Торнадо" 9 серпня влаштували бунт у Лук'янівському СІЗО, у зв'язку з чим було введено план "Буря". Зазначалося, що екс-комбата Руслана Онищенка та інших торнадівців намагалися розвести по різних закладах тимчасового тримання. У відповідь на це ув'язнені забарикадували вихід з камери.
Також правоохоронцями було встановлено, що в'язні за допомогою мобільного зв'язку, діючи за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства, чинили тиск на іноземного громадянина, вимагаючи від нього передачі їм майна, а також готували організацію масових заворушень і закликали до цього ув'язнених.
Знайомі та родичі підсудних блокували в'їзд-виїзд спецавтомобілів. За фактом умисного блокування виїзду спецавтомобілів розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 343 Кримінального кодексу України.
Пізніше стало відомо, що за фактом масових заворушень в Лук'янівському СІЗО в Києві відкрито кримінальне провадження.
В деле всего 9 обвиняемых: 8 экс-бойцов "Торнадо" (Руслан Онищенко, Николай Цукур, Никита Куст, Даниил Ляшук, Илья Холод, Анатолий Пламадяла, Борис Гульчук и Максим Глебов) — ранее судимых приговором Оболонского районного суда Киева сроком от 5 до 11 лет за насилие и пытки — и один экс-руководитель Лукьяновского СИЗО Павел Быстрицкий, который, по данным следствия, способствовал массовым беспорядкам осужденных. Быстрицкий сейчас пребывает под домашним арестом.
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А они ее хорошо торбили.
Лучше Лидера, Человека и Командира как Онищенко я не встречал(может и были) тогда в АТО..имхо
https://censor.net/ru/comments/locate/3254038/0192146e-5ad0-7181-99c6-4e4263fbf442
https://censor.net/ru/user/388959
У Дениса Казанського є фільм на годину про справу Торнадівців..
вся справа - ігри ментів і прокурорів
https://censor.net/ru/comments/locate/3254038/0192146e-5ad1-7389-ad2b-bfa85266feee
вся справа - ігри ментів і прокурорів
спецроты МВД "Торнадо" ГУ МВД Украины в Луганской области
Действительно. Кто бы смог подумать, что луганские менты займутся марадерством и пытками мирняка с целью вымогательства вместо войны с кацапами...
Если нашим можно пытать ватников, значит кацапам можно было запытать до смерти Рыбака, вспороть ему живот и набить труп камнями.
Пока бессменный министр будет бессменно руководить мвс ничего не изменится и дальше будут клепать липовые уголовные дела против патриотов ,активистов и волонтёров,а сепаров будут выпускать,давать смехотворные сроки или вообще давать возможность сбежать запоребрик .
https://censor.net/ru/comments/locate/3254038/0192146e-5ad2-71f1-a2f6-5278c506ecab
https://www.facebook.com/dostali.hvatit/posts/4152122028155873?__cft__[0]=AZWSsTAP3D5JHPhYdjwnG15MM_AIQbqT7dU5QiEzC5bSKpwht8ADKEa-2YT2HUuktNligWaDqGiPAoCrjmms0O__QtDHq4kbJ8EGiRAFOLbeJU2-qiHzR0T1C0Y9yUL-bi4&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·
Почали випускати "торнадовцев". Сьогодні звільнили з в'язниці ще двох - Максима Гл**ова и Микиту Куста . Короткий лікнеп по справі. Це не "менти- злочинці". Просто цей добробат був оформлений в системі МВС. Їх офіційно ніхто навіть не звинувачував в убивствах і зґвалтуваннях. Матіос з його "тортурами", **•нута на всю голову Танюха Чорновол зі своїми "згвалтованими немовлятами в телефонах", творці фільму "пережити торнадо" вам просто тупо сбрехали по ТБ... Основні свідки у справі - сепари якi фізично знаходяться в РФ. "А мені один знайомий волонтер розповів про них таке - вжахнетеся...." - цих персонажів просто не існує в природі....Черговий морок потихеньку розсіюється. Шкода п'яти втрачених років і мізків довірливих співгромадян...
https://youtu.be/nVw62HSZ_KA