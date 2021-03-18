"Британський" штам COVID-19 поступово стає переважаючим у європейському регіоні, - ВООЗ

"Британський" штам COVID-19, що вважається більш заразним, потроху займає домінуючі позиції в європейському регіоні.

Про це заявив сьогодні на брифінгу глава європейського підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Приблизно 48 із 53 європейських країн і територій повідомили про ("британський". - Ред.) B.1.1.7. варіант, який поступово стає переважаючим у регіоні", - сказав він.

При цьому він зазначив, що найбільш гостра ситуація спостерігається в тих частинах регіону, які були успішні в стримуванні пандемії за перші пів року 2020 року, тобто в центральній частині Європи, на Балканському півострові, у країнах Балтії. За словами Клюге, тепер рівні поширення вірусу, госпіталізацій, смертності там одні з найвищих у світі.

За оцінками ВООЗ, зростання захворюваності триває, при цьому географічно вірус зміщується на схід. За минулий тиждень у Європі виявили понад 1,2 млн випадків COVID-19, а кількість летальних результатів серед заражених тепер більша, ніж в аналогічний період рік тому. Загалом у регіоні загинули понад 900 тис. пацієнтів з коронавірусом.

На тлі цього 27 країн регіону перебувають у повному або частковому локдауні, 21 країна поступово знімає обмеження. Водночас 46 країн розподілили понад 107 млн ​​доз вакцин проти коронавірусу, до того ж п'ять країн отримали препарат у межах міжнародної ініціативи ВООЗ COVAX. Однак лише 3% населення у 45 країнах пройшли через повний курс вакцинації.

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"Давайте не будемо сумніватися в тому, що вакцинація сама по собі, особливо з огляду на різну ситуацію по країнах, не замінить суспільну охорону здоров'я та соціальні заходи", - підкреслив Клюге.

Говорячи про кампанії з вакцинації населення, він зазначив, що процес ще не такий масштабний, і йому "дуже рано демонструвати свій ефект на загальні показники госпіталізацій (пацієнтів із. – Ред.) СOVID-19 і летальних випадків". Водночас він сказав, що початкові дані по Ізраїлю і Великій Британії вказують на ефективність вакцин компаній Pfizer-BioNTehc і AstraZeneca.