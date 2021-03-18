В Україні високі ставки на еквайринг та інтерчейндж, - член Ради Нацбанку
Зниження вартості послуг за проведення карткових платежів для бізнесу (еквайринг та інтерчейндж) є доцільним у нинішніх умовах, адже ставки в Україні високі у порівнянні з країнами Європи.
Про це у коментарі "Українським новинам" заявив член Ради Національного Банку Василь Горбаль.
"Подібна дискусія це не є якесь українське ноу-хау, є міжнародний досвід, з яким слід порівнювати. Це можна приймати або через відповідний законопроєкт, або проводити перемовини професійних асоціацій – ритейлерів. Сідати разом з платіжними системами (Visa і Mastercard, – ред.) і шукати діалог. Тому що у нас дійсно високі ставки інтерчейнджу у порівнянні з іншими ринками", – зазначив Горбаль.
Він переконаний, що регуляція тарифів еквайрингу та інтерчейнджу є загальносвітовою практикою.
"Якщо подивитися на процеси, які відбувались в інших країнах світу, то все збігається. В 2011 році ухвалювалися поправки до законодавства в Сполучених Штатах, якими регулюється максимальна ставка інтерчейнджу як для карток дебетових, так і кредитних. Відповідне рішення Єврокомісії було в 2015-му році стосовно країн Євросоюзу", – підсумував експерт.
Нагадаємо, асоціації рестораторів та ритейлерів, а також економічні експерти звернулися до законодавців із закликом зменшити вартість послуг еквайрингу та інтерчейнджу до 0,7-1,0%, тоді як зараз комісія може сягати 3%.
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Как махолет - так перевели. а как хрень английскую. которую невозможно выговорить - так хрен тебе. Страна дебилов
Страна дебилов.
чи то був інтерчендж?
не пам'ятаю вже
-А какой у вашего мужа резус?
-Ну, я не знаю, сантиметров 15 наверное...
Заметили, что оббирают народ "по-взрослому".
Привыкайте ко второму государственному.
И теперь этот член соплей урода серет словесным поносом: