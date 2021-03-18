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В Україні високі ставки на еквайринг та інтерчейндж, - член Ради Нацбанку

В Україні високі ставки на еквайринг та інтерчейндж, - член Ради Нацбанку

Зниження вартості послуг за проведення карткових платежів для бізнесу (еквайринг та інтерчейндж) є доцільним у нинішніх умовах, адже ставки в Україні високі у порівнянні з країнами Європи.

Про це у коментарі "Українським новинам" заявив член Ради Національного Банку Василь Горбаль.

"Подібна дискусія це не є якесь українське ноу-хау, є міжнародний досвід, з яким слід порівнювати. Це можна приймати або через відповідний законопроєкт, або проводити перемовини професійних асоціацій – ритейлерів. Сідати разом з платіжними системами (Visa і Mastercard, – ред.) і шукати діалог. Тому що у нас дійсно високі ставки інтерчейнджу у порівнянні з іншими ринками", – зазначив Горбаль.

Він переконаний, що регуляція тарифів еквайрингу та інтерчейнджу є загальносвітовою практикою.

"Якщо подивитися на процеси, які відбувались в інших країнах світу, то все збігається. В 2011 році ухвалювалися поправки до законодавства в Сполучених Штатах, якими регулюється максимальна ставка інтерчейнджу як для карток дебетових, так і кредитних. Відповідне рішення Єврокомісії було в 2015-му році стосовно країн Євросоюзу", – підсумував експерт.

Нагадаємо, асоціації рестораторів та ритейлерів, а також економічні експерти звернулися до законодавців із закликом зменшити вартість послуг еквайрингу та інтерчейнджу до 0,7-1,0%, тоді як зараз комісія може сягати 3%.

Автор: 

банки (7717) Горбаль Василь (15)


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Топ коментарі
+14
А термИны на украинский слабо перевести????
Как махолет - так перевели. а как хрень английскую. которую невозможно выговорить - так хрен тебе. Страна дебилов
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18.03.2021 15:22
+7
Будет тебе и екваринг будет и интерченж...

В Україні високі ставки на еквайринг та інтерчейндж, - член Ради Нацбанку - Цензор.НЕТ 500
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18.03.2021 15:36
+6
Вспомнился старый анекдот.
-А какой у вашего мужа резус?
-Ну, я не знаю, сантиметров 15 наверное...
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18.03.2021 15:26
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А термИны на украинский слабо перевести????
Как махолет - так перевели. а как хрень английскую. которую невозможно выговорить - так хрен тебе. Страна дебилов
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18.03.2021 15:22 Відповісти
При чём тут страна к отдельным опять всплывшим аферистам, которые то-ли банкиры, то-ли депутаты, то ли Остапы Бендеры? А термины, они международные, и в Африке так называются. Только надо их уместно использовать и не жонглировать перед бабушками и дедушками свой наумняченностью
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18.03.2021 15:26 Відповісти
Только в стране дебилов могут опять всплывать "... аферистам, которые то-ли банкиры, то-ли депутаты, то ли Остапы Бендеры."

Страна дебилов.
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18.03.2021 16:25 Відповісти
точно! був я у банку, бачу - такий в них там еквайрінг!
чи то був інтерчендж?
не пам'ятаю вже
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18.03.2021 15:25 Відповісти
ваза с мистеркард удавят всех за эти полтора прОцента...
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18.03.2021 15:25 Відповісти
комиссионные 2% с оборота + абонплату с каждого терминала устанавливает и берет банк а не виза и мастеркард
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18.03.2021 15:58 Відповісти
эквайринг и интерчейндж.-И Нацбанк тоже отметился /Буллингом, - МИД/ модальность выхода ,-Кулеба/ синергия, - Кулеба/ челленджах- Минобразования / ургентного порядку рекрутингу-Минобороны / Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют диджитализацию.-Зеленский / " буллинг и харассмент, - Мендель/ какие они ох….о умные , эти слуги народа Коломойского.
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18.03.2021 15:25 Відповісти
Вспомнился старый анекдот.
-А какой у вашего мужа резус?
-Ну, я не знаю, сантиметров 15 наверное...
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18.03.2021 15:26 Відповісти
"Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее." (с)
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18.03.2021 15:29 Відповісти
Вы бы сразу на китайском! Это будущее мира....
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18.03.2021 15:30 Відповісти
Шел 25-й год использования карточек ...
Заметили, что оббирают народ "по-взрослому".
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18.03.2021 15:34 Відповісти
Будет тебе и екваринг будет и интерченж...

В Україні високі ставки на еквайринг та інтерчейндж, - член Ради Нацбанку - Цензор.НЕТ 500
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18.03.2021 15:36 Відповісти
блин.. я же прАсил чтобы непонятными словами при мне не выражались !!!
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18.03.2021 15:38 Відповісти
Для кого-то и бордюр - гулящая баба.
Привыкайте ко второму государственному.
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18.03.2021 15:40 Відповісти
Видный рыг горбаль умничает. Не отсвечивал в своё время особо,потому и не оказался в Ростове. Или на асфальте под многоэтажкой.
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18.03.2021 15:42 Відповісти
Пояснюю для тих, хто не в курсі. Кожен раз проплачуючи за товар чи послугу кредитною карткою ви платите 2-2,4% (2-2,4 гривні з кожної сотні) від суми платежу банку, який вам видав картку. Ну, як би платите не ви, а підприємство, якому платите ви але воно свої збитки перекладає на вас і вкладає цей відсоток в ціну товара чи послуги. Таким чином, банк заробляє на кожній транзакції отримуєте ви заробітну плату або оплачуєте товар чи послугу, свій відсоток банк бере.
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18.03.2021 15:43 Відповісти
Краще за все це видно при оплаті мобільного з рахунку по безналу.
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18.03.2021 15:45 Відповісти
Нужно дороги перекрывать с плакатами "детей нечем кормить и платить высокие эквайринги и интерчейнджи". Вон зелепупики побузили из за цен на газ в начале года и сидят довольные, видимо понизили цены на газ или зарплаты повысили раз ничего не перекрывают больше.
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18.03.2021 15:43 Відповісти
У банковской мафии крыша сам гетьманович,пока его не выпрут ставки будут только увеличиваться.
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18.03.2021 15:44 Відповісти
Он из какого нацбанка ? Неужто американского..Вроде для простых людей дает интервью Но, простым людям наших чиновников не понять. У них всё по ФЕНИ - английской.
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18.03.2021 15:44 Відповісти
Ви в лікарню ходите? Там теж вимагаєте пояснень?
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18.03.2021 15:46 Відповісти
В Україні високі ставки на еквайринг та інтерчейндж, - член Ради Нацбанку - Цензор.НЕТ 9532
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18.03.2021 16:11 Відповісти
Бачу що Ви там частий гість... Голодом не морять ? Овес дають регулярно?
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18.03.2021 18:38 Відповісти
"Они хочут свою образованность показать и всегда говорят непонятное!"
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18.03.2021 15:46 Відповісти
Ну щас будет тебе аккордеоном по трудильнику!©
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18.03.2021 15:49 Відповісти
О! Це саме те шо бракувало звичайним людям. От імєнно про эквайринг и интерчейндж ми тільки цього і ждали...
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18.03.2021 15:53 Відповісти
В Україні високі ставки на еквайринг та інтерчейндж, - член Ради Нацбанку - Цензор.НЕТ 4738
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18.03.2021 16:01 Відповісти
Вот этому мурлу спохмела прилезла в голову белочка в виде "эквайринг и интерчейндж"
И теперь этот член соплей урода серет словесным поносом:
В Україні високі ставки на еквайринг та інтерчейндж, - член Ради Нацбанку - Цензор.НЕТ 7981
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18.03.2021 16:28 Відповісти
Зато очень скоро получайтинг ************ для ЗЕбобиков.
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18.03.2021 18:03 Відповісти
Украинские банки-это преступные организации по выколачиванию денег из доверчивого населения.
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18.03.2021 19:51 Відповісти
Друг-заробитчанин при мне возжелал снять с польской карты деньги через Приват. Терминал запросил 64 процента комиссии. Желание связываться с украинскими терминалами пропало.
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18.03.2021 20:48 Відповісти
 
 