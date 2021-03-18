В Украине высокие ставки на эквайринг и интерчейндж, – член Совета Нацбанка

Снижение стоимости услуг за проведение карточных платежей для бизнеса (эквайринг и интерчейндж) целесообразно в нынешних условиях, ведь ставки в Украине высокие по сравнению со странами Европы.

Об этом в комментарии "Украинским новостям" заявил член Совета Национального Банка Василий Горбаль.

"Подобная дискуссия - это не какое-то украинское ноу-хау, есть международный опыт, с которым следует сравнивать. Это можно принимать или через соответствующий законопроект, или проводить переговоры профессиональных ассоциаций – ритейлеров. Садиться вместе с платежными системами (Visa и Mastercard, – ред.) и искать диалог. Потому что у нас действительно высокие ставки интерчейнджа по сравнению с другими рынками", – отметил Горбаль.

Он убежден, что регуляция тарифов эквайринга и интерчейнджа является общемировой практикой.

"Если посмотреть на процессы, которые происходили в других странах мира, то все совпадает. В 2011 году принимались поправки в законодательство в Соединенных Штатах, которыми регулируется максимальная ставка интерчейндж как для карточек дебетовых, так и кредитных. Соответствующее решение Еврокомиссии было в 2015 году в отношении стран Евросоюза", – резюмировал эксперт.

Напомним, ассоциации рестораторов и ритейлеров, а также экономические эксперты обратились к законодателям с призывом уменьшить стоимость услуг экварийнга и интерчейнджа до 0,7-1,0%, тогда как сейчас комиссия может достигать 3%.