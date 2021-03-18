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В Украине высокие ставки на эквайринг и интерчейндж, – член Совета Нацбанка

В Украине высокие ставки на эквайринг и интерчейндж, – член Совета Нацбанка

Снижение стоимости услуг за проведение карточных платежей для бизнеса (эквайринг и интерчейндж) целесообразно в нынешних условиях, ведь ставки в Украине высокие по сравнению со странами Европы.

 Об этом в комментарии "Украинским новостям" заявил член Совета Национального Банка Василий Горбаль.

"Подобная дискуссия - это не какое-то украинское ноу-хау, есть международный опыт, с которым следует сравнивать. Это можно принимать или через соответствующий законопроект, или проводить переговоры профессиональных ассоциаций – ритейлеров. Садиться вместе с платежными системами (Visa и Mastercard, – ред.) и искать диалог. Потому что у нас действительно высокие ставки интерчейнджа по сравнению с другими рынками", – отметил Горбаль.

Он убежден, что регуляция тарифов эквайринга и интерчейнджа является общемировой практикой.

"Если посмотреть на процессы, которые происходили в других странах мира, то все совпадает. В 2011 году принимались поправки в законодательство в Соединенных Штатах, которыми регулируется максимальная ставка интерчейндж как для карточек дебетовых, так и кредитных. Соответствующее решение Еврокомиссии было в 2015 году в отношении стран Евросоюза", – резюмировал эксперт.

Напомним, ассоциации рестораторов и ритейлеров, а также экономические эксперты обратились к законодателям с призывом уменьшить стоимость услуг экварийнга и интерчейнджа до 0,7-1,0%, тогда как сейчас комиссия может достигать 3%.

Автор: 

банки (1935) Горбаль Василий (155)


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Топ комментарии
+14
А термИны на украинский слабо перевести????
Как махолет - так перевели. а как хрень английскую. которую невозможно выговорить - так хрен тебе. Страна дебилов
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18.03.2021 15:22
+7
Будет тебе и екваринг будет и интерченж...

В Україні високі ставки на еквайринг та інтерчейндж, - член Ради Нацбанку - Цензор.НЕТ 500
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18.03.2021 15:36
+6
Вспомнился старый анекдот.
-А какой у вашего мужа резус?
-Ну, я не знаю, сантиметров 15 наверное...
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18.03.2021 15:26
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Правила форума Совет форумчан
А термИны на украинский слабо перевести????
Как махолет - так перевели. а как хрень английскую. которую невозможно выговорить - так хрен тебе. Страна дебилов
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18.03.2021 15:22 Ответить
При чём тут страна к отдельным опять всплывшим аферистам, которые то-ли банкиры, то-ли депутаты, то ли Остапы Бендеры? А термины, они международные, и в Африке так называются. Только надо их уместно использовать и не жонглировать перед бабушками и дедушками свой наумняченностью
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18.03.2021 15:26 Ответить
Только в стране дебилов могут опять всплывать "... аферистам, которые то-ли банкиры, то-ли депутаты, то ли Остапы Бендеры."

Страна дебилов.
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18.03.2021 16:25 Ответить
точно! був я у банку, бачу - такий в них там еквайрінг!
чи то був інтерчендж?
не пам'ятаю вже
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18.03.2021 15:25 Ответить
ваза с мистеркард удавят всех за эти полтора прОцента...
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18.03.2021 15:25 Ответить
комиссионные 2% с оборота + абонплату с каждого терминала устанавливает и берет банк а не виза и мастеркард
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18.03.2021 15:58 Ответить
эквайринг и интерчейндж.-И Нацбанк тоже отметился /Буллингом, - МИД/ модальность выхода ,-Кулеба/ синергия, - Кулеба/ челленджах- Минобразования / ургентного порядку рекрутингу-Минобороны / Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют диджитализацию.-Зеленский / " буллинг и харассмент, - Мендель/ какие они ох….о умные , эти слуги народа Коломойского.
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18.03.2021 15:25 Ответить
Вспомнился старый анекдот.
-А какой у вашего мужа резус?
-Ну, я не знаю, сантиметров 15 наверное...
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18.03.2021 15:26 Ответить
"Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее." (с)
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18.03.2021 15:29 Ответить
Вы бы сразу на китайском! Это будущее мира....
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18.03.2021 15:30 Ответить
Шел 25-й год использования карточек ...
Заметили, что оббирают народ "по-взрослому".
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18.03.2021 15:34 Ответить
Будет тебе и екваринг будет и интерченж...

В Україні високі ставки на еквайринг та інтерчейндж, - член Ради Нацбанку - Цензор.НЕТ 500
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18.03.2021 15:36 Ответить
блин.. я же прАсил чтобы непонятными словами при мне не выражались !!!
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18.03.2021 15:38 Ответить
Для кого-то и бордюр - гулящая баба.
Привыкайте ко второму государственному.
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18.03.2021 15:40 Ответить
Видный рыг горбаль умничает. Не отсвечивал в своё время особо,потому и не оказался в Ростове. Или на асфальте под многоэтажкой.
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18.03.2021 15:42 Ответить
Пояснюю для тих, хто не в курсі. Кожен раз проплачуючи за товар чи послугу кредитною карткою ви платите 2-2,4% (2-2,4 гривні з кожної сотні) від суми платежу банку, який вам видав картку. Ну, як би платите не ви, а підприємство, якому платите ви але воно свої збитки перекладає на вас і вкладає цей відсоток в ціну товара чи послуги. Таким чином, банк заробляє на кожній транзакції отримуєте ви заробітну плату або оплачуєте товар чи послугу, свій відсоток банк бере.
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18.03.2021 15:43 Ответить
Краще за все це видно при оплаті мобільного з рахунку по безналу.
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18.03.2021 15:45 Ответить
Нужно дороги перекрывать с плакатами "детей нечем кормить и платить высокие эквайринги и интерчейнджи". Вон зелепупики побузили из за цен на газ в начале года и сидят довольные, видимо понизили цены на газ или зарплаты повысили раз ничего не перекрывают больше.
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18.03.2021 15:43 Ответить
У банковской мафии крыша сам гетьманович,пока его не выпрут ставки будут только увеличиваться.
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18.03.2021 15:44 Ответить
Он из какого нацбанка ? Неужто американского..Вроде для простых людей дает интервью Но, простым людям наших чиновников не понять. У них всё по ФЕНИ - английской.
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18.03.2021 15:44 Ответить
Ви в лікарню ходите? Там теж вимагаєте пояснень?
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18.03.2021 15:46 Ответить
В Україні високі ставки на еквайринг та інтерчейндж, - член Ради Нацбанку - Цензор.НЕТ 9532
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18.03.2021 16:11 Ответить
Бачу що Ви там частий гість... Голодом не морять ? Овес дають регулярно?
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18.03.2021 18:38 Ответить
"Они хочут свою образованность показать и всегда говорят непонятное!"
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18.03.2021 15:46 Ответить
Ну щас будет тебе аккордеоном по трудильнику!©
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18.03.2021 15:49 Ответить
О! Це саме те шо бракувало звичайним людям. От імєнно про эквайринг и интерчейндж ми тільки цього і ждали...
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18.03.2021 15:53 Ответить
В Україні високі ставки на еквайринг та інтерчейндж, - член Ради Нацбанку - Цензор.НЕТ 4738
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18.03.2021 16:01 Ответить
Вот этому мурлу спохмела прилезла в голову белочка в виде "эквайринг и интерчейндж"
И теперь этот член соплей урода серет словесным поносом:
В Україні високі ставки на еквайринг та інтерчейндж, - член Ради Нацбанку - Цензор.НЕТ 7981
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18.03.2021 16:28 Ответить
Зато очень скоро получайтинг ************ для ЗЕбобиков.
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18.03.2021 18:03 Ответить
Украинские банки-это преступные организации по выколачиванию денег из доверчивого населения.
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18.03.2021 19:51 Ответить
Друг-заробитчанин при мне возжелал снять с польской карты деньги через Приват. Терминал запросил 64 процента комиссии. Желание связываться с украинскими терминалами пропало.
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18.03.2021 20:48 Ответить
 
 