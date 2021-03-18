"Слуги народу" пропонують впровадити кримінальну відповідальність за пропаганду "русского мира", - законопроєкт

Народні депутати фракції СН Олег Дунда та Олександр Аліксійчук внесли до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо засудження ідеології "русского мира".

Законопроєкт зареєстрований у середу під №5258, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно із законопроєктом, "русский мир" - це родинна форма націонал-соціалізму (нацизму), російська зовнішньополітична стратегія на основі імперіалізму традиційного зразка, ідеології переваги російської народності й можливості прояву нетерпимості до інших національностей і народів, монокультуралізму, підтримки терористичних організацій та формувань, якщо вони діють на підтримку "руського міра", використання церкви та православ'я в політичних цілях, використання мови як механізму маніпуляції і способу розпалювання ворожнечі.

Пропагандою "русского мира" пропонується вважати поширення інформації, спрямованої на виправдання ідей "руського міра", поляризацію українського суспільства, спекуляції на мовних, культурних і світоглядних уподобаннях місцевого населення, відмінних історичних долях різних географічних регіонів України.

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Ідеологію "русского мира" пропонується на законодавчому рівні прирівняти до ідеології тоталітарних режимів.

"Насамперед ідеться про задекларовану Росією мету "збирання земель" і захисту російськомовних незалежно від територіальності, повернення Росії статусу "наддержави" і створення з сучасної Росії держави-цивілізації з великою місією. Водночас цією місією виправдовуються будь-які злочини, навіть цинічні вбивства і тероризм... "Руський мір" використовує всі доступні методи, діючи не тільки на рівні держав, а й на рівні медіа, освіти, громадянської роботи та підприємництва", - сказано в пояснювальній записці до законопроєкту.

Автори законопроєкту зазначають, що саме завдяки систематичному насадженню ідеології "руського міра" за допомогою ЗМІ, російськомовних видань, пропаганди високого статусу російської мови і спільності традицій із РФ і стала можливою анексія Криму та окупація Донбасу.

Раніше, 12 березня Дунда та Аліксійчук зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №0095 "Про денонсацію Угоди між Україною і РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України".