"Слуги народу" пропонують впровадити кримінальну відповідальність за пропаганду "русского мира", - законопроєкт
Народні депутати фракції СН Олег Дунда та Олександр Аліксійчук внесли до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо засудження ідеології "русского мира".
Законопроєкт зареєстрований у середу під №5258, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Згідно із законопроєктом, "русский мир" - це родинна форма націонал-соціалізму (нацизму), російська зовнішньополітична стратегія на основі імперіалізму традиційного зразка, ідеології переваги російської народності й можливості прояву нетерпимості до інших національностей і народів, монокультуралізму, підтримки терористичних організацій та формувань, якщо вони діють на підтримку "руського міра", використання церкви та православ'я в політичних цілях, використання мови як механізму маніпуляції і способу розпалювання ворожнечі.
Пропагандою "русского мира" пропонується вважати поширення інформації, спрямованої на виправдання ідей "руського міра", поляризацію українського суспільства, спекуляції на мовних, культурних і світоглядних уподобаннях місцевого населення, відмінних історичних долях різних географічних регіонів України.
Ідеологію "русского мира" пропонується на законодавчому рівні прирівняти до ідеології тоталітарних режимів.
"Насамперед ідеться про задекларовану Росією мету "збирання земель" і захисту російськомовних незалежно від територіальності, повернення Росії статусу "наддержави" і створення з сучасної Росії держави-цивілізації з великою місією. Водночас цією місією виправдовуються будь-які злочини, навіть цинічні вбивства і тероризм... "Руський мір" використовує всі доступні методи, діючи не тільки на рівні держав, а й на рівні медіа, освіти, громадянської роботи та підприємництва", - сказано в пояснювальній записці до законопроєкту.
Автори законопроєкту зазначають, що саме завдяки систематичному насадженню ідеології "руського міра" за допомогою ЗМІ, російськомовних видань, пропаганди високого статусу російської мови і спільності традицій із РФ і стала можливою анексія Криму та окупація Донбасу.
Раніше, 12 березня Дунда та Аліксійчук зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №0095 "Про денонсацію Угоди між Україною і РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України".
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