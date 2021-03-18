"Слуги народа" предлагают ввести уголовную ответственность за пропаганду "русского мира", - законопроект

Народные депутаты фракции СН Олег Дунда и Александр Аликсийчук внесли в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно осуждения идеологии "русского мира".

Законопроект зарегистрирован в среду под №5258, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно законопроекту, "русский мир" – это родственная форма национал-социализма (нацизма), российская внешнеполитическая стратегия на основе империализма традиционного образца, идеологии превосходства русской народности и возможности проявления нетерпимости к другим национальностям и народам, монокультурализма, поддержки террористических организаций и формирований, если они действуют в поддержку "русского мира", использования церкви и православия в политических целях, использования языка как механизма манипуляции и способа разжигание вражды.

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Пропагандой "русского мира" предлагается считать распространение информации, направленной на оправдание идей "русского мира", поляризацию украинского общества, спекуляции на языковых, культурных и мировоззренческих предпочтениях местного населения, отличных исторических судьбах разных географических регионов Украины.

Идеологию "русского мира" предлагается на законодательном уровне приравнять к идеологии тоталитарных режимов.

"Прежде всего речь идет о задекларированной Россией цели "собирания земель" и защиты русскоязычных независимо от территориальности, возвращение России статуса "сверхдержавы" и создания из современной России государства-цивилизации с большой миссией. При этом этой миссией оправдываются любые преступления, даже циничные убийства и терроризм… "Русский мир" использует все доступные методы, действуя не только на уровне государств, но и на уровне медиа, образования, гражданской работы и предпринимательства", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

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Авторы законопроекта отмечают, что именно благодаря систематическому насаждению идеологии "русского мира" с помощью СМИ, русскоязычных изданий, пропаганды высокого статуса русского языка и общности традиций с РФ и стала возможной аннексия Крыма и оккупация Донбасса.

Ранее 12 марта Дунда и Аликсийчук зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №0095 "О денонсации Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины".