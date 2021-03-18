РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11369 посетителей онлайн
Новости
9 471 305

"Слуги народа" предлагают ввести уголовную ответственность за пропаганду "русского мира", - законопроект

Народные депутаты фракции СН Олег Дунда и Александр Аликсийчук внесли в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно осуждения идеологии "русского мира".

Законопроект зарегистрирован в среду под №5258, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно законопроекту, "русский мир" – это родственная форма национал-социализма (нацизма), российская внешнеполитическая стратегия на основе империализма традиционного образца, идеологии превосходства русской народности и возможности проявления нетерпимости к другим национальностям и народам, монокультурализма, поддержки террористических организаций и формирований, если они действуют в поддержку "русского мира", использования церкви и православия в политических целях, использования языка как механизма манипуляции и способа разжигание вражды.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Цель доктрины "русского мира" - уничтожение Украины и создание на ее месте нескольких "русских национальных государств", - Арестович. ВИДЕО

Пропагандой "русского мира" предлагается считать распространение информации, направленной на оправдание идей "русского мира", поляризацию украинского общества, спекуляции на языковых, культурных и мировоззренческих предпочтениях местного населения, отличных исторических судьбах разных географических регионов Украины.

Идеологию "русского мира" предлагается на законодательном уровне приравнять к идеологии тоталитарных режимов.

"Прежде всего речь идет о задекларированной Россией цели "собирания земель" и защиты русскоязычных независимо от территориальности, возвращение России статуса "сверхдержавы" и создания из современной России государства-цивилизации с большой миссией. При этом этой миссией оправдываются любые преступления, даже циничные убийства и терроризм… "Русский мир" использует все доступные методы, действуя не только на уровне государств, но и на уровне медиа, образования, гражданской работы и предпринимательства", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Также на Цензор.НЕТ: "Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь": Учебник с пропагандой "русского мира" может попасть в школы в следующем году

Авторы законопроекта отмечают, что именно благодаря систематическому насаждению идеологии "русского мира" с помощью СМИ, русскоязычных изданий, пропаганды высокого статуса русского языка и общности традиций с РФ и стала возможной аннексия Крыма и оккупация Донбасса.

Ранее 12 марта Дунда и Аликсийчук зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №0095 "О денонсации Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины".

Автор: 

законопроект (3221) русский мир (612) Дунда Олег (13)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+23
А кто у вас в стране-помойке самый русский - *****, шойга или рамзанка дыров?
показать весь комментарий
18.03.2021 18:15
+22
Медведчука, Рабиновича и Шуфрича, когда отправят на подвал? Шлюху Марченко, будут на наших заложников менять?
показать весь комментарий
18.03.2021 18:12
+22
И бужанского садите-оно вообще не стесняется.А портнова сам Бог велел посадить...или очередной зеленый пиар на брехне?
показать весь комментарий
18.03.2021 18:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Какая из Мордора сверхдержава?? С зарплатами у населения в глубинке ниже чем в банановых южноамериканских странах!!! Смехдержава - это да, где все левое, от президента до водки!! Но тем не менее, русский мир страшен сам по себе, русский мир тащит за собой инквизицию, чекистско-поповско- ментовскую инквизицию, тащит кровь, смерть, тюрьмы,лагеря , нищету и разруху, не существовало в истории ни одной страны, куда бы ступил русский мир своим керзовым сапогом и эта страна стала бы процветать и богатеть!! Только исключительно все вышеперечисленное !! Слава Украине..!!
показать весь комментарий
18.03.2021 22:39 Ответить
обіцяти це не женитися. Пропонувати можна все шо завгодно питання в тому скільки слуг за це проголосує.
показать весь комментарий
18.03.2021 22:58 Ответить
закон должен трактовать так: "не может быть русского мира за пределами Российской Федерации, русские могут быть и жить за ее пределами, но они живут в другом мире, а не русском".
показать весь комментарий
19.03.2021 04:34 Ответить
https://www.facebook.com/310311879722743/videos/716802585668141 Аркадий Бабченко 1 год · Х@як, вы слушаете "Маяк".…
показать весь комментарий
19.03.2021 18:23 Ответить
Страница 4 из 4
 
 