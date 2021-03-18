Байден подзвонить Зеленському, - посольство США
У посольстві Сполучених штатів Америки переконані, що телефонне спілкування президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського обов’язково відбудеться "без жодних передумов". Коли - не уточнили.
Про це заявив речник посольства Деніел Лангенкемп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Цей дзвінок відбудеться. Ми переконані в цьому", - кілька разів наголосів він.
За словами дипломата, президент Байден взяв на себе низку зобов’язань щодо міжнародної співпраці, і у тому числі є "відданим другом України".
"Примітно, що нинішня адміністрація США приділяє Україні багато уваги... Держсекретар Блінкен провів переговори з міністром Кулебою 1 лютого, майже відразу після свого призначення. Міністр оборони Таран спілкувався зі своїм американським колегою Остіном 19 лютого. Кілька інших високопосадовців також вже контактували або мають заплановані переговори", - наголосили у посольстві.
Там нагадали також про заяви Білого дому та Держдепу про підтримку України на річницю протиправної анексії Криму, а також про надання Україні траншу безпекової допомоги у березні.
Коментуючи запитання про можливі умови телефонної розмови президентів, речник посольства наголосив, що з боку США таких умов немає.
"Україна для нас – партнер, а у відносинах з партнерами ми не висуваємо вимог і не маємо жодних передумов для ведення діалогу. Але ми натхненні тим, як Зеленський у останні тижні вдається до потужних дій проти недоброчесних інтересів, які досі тягнуть Україну донизу", - йдеться у коментарі посольства.
Також речник дав зрозуміти, що причиною затримки є те, що "президент Байден зараз дуже сконцентрований на внутрішньоамериканських викликах, включаючи пандемію". "Але розмова відбудеться, ми переконані", - додав він.
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Печерский холм ТК
Дубинский крайне точно выбрал момент для заявления.
Вчера ОП получил торпеду в борт от Порошенко в виде заявления, что Зеленский поддерживал кампанию Деркача против Байдена.
Эффект заявления был такой, что сегодня руководители ОП искали возможность встретиться с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.
В ОП собирались доказывать, что Порошенко соврал и что связь Зеленского с Деркачом - неправда.
И тут выходит со своим заявлянием Дубинский. Фактически, он назвал себя свидетелем связи ОП и Деркача.
Теперь все старания лоббистов по организации контактов с США - коту под хвост.
Теперь госпожа Квин сама пожелает встретиться с руководством ОП.
В ОП встрече будут явно не рады.
А на подходе - фильм от Billingcat о "деле вагнеровцев".