Байден позвонит Зеленскому, - посольство США

В посольстве Соединенных Штатов Америки убеждены, что телефонный разговор президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского обязательно состоится "без никаких предпосылок". Когда - не уточнили.

Об этом заявил пресс-секретарь посольства Дэниэл Лангенкемп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Этот звонок будет. Мы убеждены в этом", - несколько раз подчеркнул он.

По словам дипломата, президент Байден взял на себя ряд обязательств по международному сотрудничеству, и в том числе является "преданным другом Украины".

"Примечательно, что нынешняя администрация США уделяет Украине много внимания ... Госсекретарь Блинкен провел переговоры с министром Кулебой 1 февраля, почти сразу после своего назначения. Министр обороны Таран общался со своим американским коллегой Остином 19 февраля. Несколько других топ-чиновников также уже контактировали или имеют запланированы переговоры", - отметили в посольстве.

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Там также напомнили о заявлениях Белого дома и Госдепа о поддержке Украины в годовщину оккупации Крыма, а также о предоставлении Украине транша помощи в сфере безопасности в марте.

Комментируя вопрос о возможных условиях телефонного разговора президентов, представитель посольства отметил, что со стороны США таких условий нет.

"Украина для нас - партнер, а в отношениях с партнерами мы не выдвигаем требований и нет никаких предпосылок для ведения диалога. Но мы вдохновлены тем, как Зеленский в последние недели прибегает к мощным действиям против недобропорядочных интересов, которые до сих пор тянут Украину вниз" , - говорится в комментарии посольства.

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Также спикер дал понять, что причиной задержки является то, что "президент Байден сейчас очень сконцентрирован на внутриамериканских вызовах, включая пандемию". "Но разговор состоится, мы убеждены", - добавил он.