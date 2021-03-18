РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11726 посетителей онлайн
Новости
19 662 102

Байден позвонит Зеленскому, - посольство США

Байден позвонит Зеленскому, - посольство США

В посольстве Соединенных Штатов Америки убеждены, что телефонный разговор президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского обязательно состоится "без никаких предпосылок". Когда - не уточнили.

Об этом заявил пресс-секретарь посольства Дэниэл Лангенкемп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Этот звонок будет. Мы убеждены в этом", - несколько раз подчеркнул он.

По словам дипломата, президент Байден взял на себя ряд обязательств по международному сотрудничеству, и в том числе является "преданным другом Украины".

"Примечательно, что нынешняя администрация США уделяет Украине много внимания ... Госсекретарь Блинкен провел переговоры с министром Кулебой 1 февраля, почти сразу после своего назначения. Министр обороны Таран общался со своим американским коллегой Остином 19 февраля. Несколько других топ-чиновников также уже контактировали или имеют запланированы переговоры", - отметили в посольстве.

Читайте на Цензор.НЕТ: Возобновлено расследование в отношении Шуфрича, Кузьмина и ряда нардепов ОПЗЖ из-за вмешательства в выборы США, - адвокат Головань

Там также напомнили о заявлениях Белого дома и Госдепа о поддержке Украины в годовщину оккупации Крыма, а также о предоставлении Украине транша помощи в сфере безопасности в марте.

Комментируя вопрос о возможных условиях телефонного разговора президентов, представитель посольства отметил, что со стороны США таких условий нет.

"Украина для нас - партнер, а в отношениях с партнерами мы не выдвигаем требований и нет никаких предпосылок для ведения диалога. Но мы вдохновлены тем, как Зеленский в последние недели прибегает к мощным действиям против недобропорядочных интересов, которые до сих пор тянут Украину вниз" , - говорится в комментарии посольства.

Также на Цензор.НЕТ: Подход администрации Байдена к РФ будет не таким, как у администрации Трампа, - Псаки

Также спикер дал понять, что причиной задержки является то, что "президент Байден сейчас очень сконцентрирован на внутриамериканских вызовах, включая пандемию". "Но разговор состоится, мы убеждены", - добавил он.

Автор: 

Байден Джо (2787) Зеленский Владимир (20301) посольство (1081) США (26542)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+47
СРОРЧНО НЕСИТЕ ПАМПЕРСЫ!!!
показать весь комментарий
18.03.2021 19:37
+44
https://mobile.twitter.com/elnazaro777 солома @elnazaro777
Печерский холм ТК

Дубинский крайне точно выбрал момент для заявления.
Вчера ОП получил торпеду в борт от Порошенко в виде заявления, что Зеленский поддерживал кампанию Деркача против Байдена.
Эффект заявления был такой, что сегодня руководители ОП искали возможность встретиться с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.
В ОП собирались доказывать, что Порошенко соврал и что связь Зеленского с Деркачом - неправда.
И тут выходит со своим заявлянием Дубинский. Фактически, он назвал себя свидетелем связи ОП и Деркача.
Теперь все старания лоббистов по организации контактов с США - коту под хвост.
Теперь госпожа Квин сама пожелает встретиться с руководством ОП.
В ОП встрече будут явно не рады.
А на подходе - фильм от Billingcat о "деле вагнеровцев".
показать весь комментарий
18.03.2021 19:41
+42
троллинг высшего уровня
показать весь комментарий
18.03.2021 19:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Байден затевает навешать байду на ухи ЗЕлёносопельного БлаЗЕня, чтобы его наЙоbанович, затем Болтон в сраку, пСаки в бельма и Ходжес на Хербст.
показать весь комментарий
19.03.2021 12:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 