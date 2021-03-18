Нове епідзонування: в 5 областях послабили карантин. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я змінило епідеміологічне зонування. У "помаранчеву" зону тепер входять не 16, а 11 областей.

Нові дані опубліковано на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Цензор.НЕТ.

У "червоній" зоні тепер перебувають чотири області: Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська і Житомирська.

У "помаранчевій" - Київ, Київська область, а також Вінницька, Донецька, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Сумська, Черкаська, Тернопільська, Хмельницька області.

Решта регіонів перебувають у "жовтій" епідемічній зоні.

У низці регіонів спостерігається зростання кількості госпіталізацій. За даними Міністерства охорони здоров'я, найбільш проблемна ситуація за цим показником у Вінницькій (131,5 на 100 тис. населення при нормі 60) Івано-Франківській (125,8), Житомирській (111,9), Чернівецькій (98), Закарпатській (97, 2), Миколаївській (95) областях, а також у Києві (95,5).