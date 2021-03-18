УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9482 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
9 052 15

Нове епідзонування: в 5 областях послабили карантин. ІНФОГРАФІКА

Нове епідзонування: в 5 областях послабили карантин. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я змінило епідеміологічне зонування. У "помаранчеву" зону тепер входять не 16, а 11 областей.

Нові дані опубліковано на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Цензор.НЕТ.

У "червоній" зоні тепер перебувають чотири області: Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська і Житомирська.

У "помаранчевій" - Київ, Київська область, а також Вінницька, Донецька, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Сумська, Черкаська, Тернопільська, Хмельницька області.

Решта регіонів перебувають у "жовтій" епідемічній зоні.

У низці регіонів спостерігається зростання кількості госпіталізацій. За даними Міністерства охорони здоров'я, найбільш проблемна ситуація за цим показником у Вінницькій (131,5 на 100 тис. населення при нормі 60) Івано-Франківській (125,8), Житомирській (111,9), Чернівецькій (98), Закарпатській (97, 2), Миколаївській (95) областях, а також у Києві (95,5).

Нове епідзонування: в 5 областях послабили карантин 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5392) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Новое эпидзонирование: в 5 областях ослабили карантин - Цензор.НЕТ 6501
показати весь коментар
18.03.2021 20:42
+3
конечно нет...(но это государственная тайна))))
показати весь коментар
18.03.2021 20:41
+2
Вы хоть сами верите в это, прости господи зонироване.
показати весь коментар
18.03.2021 20:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вы хоть сами верите в это, прости господи зонироване.
показати весь коментар
18.03.2021 20:39 Відповісти
конечно нет...(но это государственная тайна))))
показати весь коментар
18.03.2021 20:41 Відповісти
Новое эпидзонирование: в 5 областях ослабили карантин - Цензор.НЕТ 6501
показати весь коментар
18.03.2021 20:42 Відповісти
Да. На хлеб и воду. Но по полной стоимости.
показати весь коментар
18.03.2021 21:58 Відповісти
Минздрав: регионы до конца марта получат новые автомобили "скорой".

Дійсно по новим дорогам трупи будуть швидше возити замість того аби вакцинувати людей.
показати весь коментар
18.03.2021 20:42 Відповісти
та то паша-мерседес колдует...
показати весь коментар
18.03.2021 20:44 Відповісти
Новое эпидзонирование: в 5 областях ослабили карантин - Цензор.НЕТ 2347
показати весь коментар
18.03.2021 20:49 Відповісти
данные полное ф... В Житомирской при 1.5 млн населения и низкой плотности на км.кв - 112, а в Киеве при более 3млн. и высокой плотности - 95, в Днепропетровской вообще 56. Берегут столичных чуваков
показати весь коментар
18.03.2021 20:49 Відповісти
я ничего не понимаю......ковид 19 это грипп....я свой ковид лечила пол часа!!!!!!!!!!
показати весь коментар
18.03.2021 21:11 Відповісти
Это не удивительно, что не понимаете. Откуда знание, что ковид 19 - это грипп? Пойдите во двор инфекционки и посмотрите на скорые и каталки, может быть, что-то и поймете.
показати весь коментар
18.03.2021 23:37 Відповісти
да...ВИРУС создан природой....как механизм старения материи...есть вирус---МЫ СТАРЕЕМ И УМИРАЕМ..рождаются новые люди..ЭТО ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ ПРИРОДЫ.....и что вы хотите сказать....что люди должны ходить в скафандрах????Это глупо...!!!!Просто я заметила...что все вирусные заболевания происходят через слизистую оболочку....ПОЭТОМУ ЕТУ СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ НУЖНО МЫТЬ КАЖДЫЕ 10 МИНУТ...!!!!!!!!!!!!!!!!!МЫТЬ ОБОЛОЧКУ!!!!!!!!!ДЕЛАТЬ КЛИЗМЫ ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ.....а потом уже нейтрализовать яд в самой клетке....!!!!!!Скажите пожалуйста----почему тогда в инфекционках УМИРАЮТ ???????
показати весь коментар
19.03.2021 04:12 Відповісти
Ооо, как все запущено. Извините, не беспокою.
показати весь коментар
19.03.2021 18:16 Відповісти
что я совсем безнадежна?? но я же коронавирус вылечила за пол часа...!!!а вы так шутите по черному
показати весь коментар
19.03.2021 18:39 Відповісти
Новое эпидзонирование: в 5 областях ослабили карантин - Цензор.НЕТ 9488
показати весь коментар
18.03.2021 20:54 Відповісти
Ну яка брехня!
показати весь коментар
18.03.2021 21:14 Відповісти
 
 