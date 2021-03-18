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Новости Коронавирус и карантин
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Новое эпидзонирование: в 5 областях ослабили карантин. ИНФОГРАФИКА

Новое эпидзонирование: в 5 областях ослабили карантин. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения изменило эпидемиологическое зонирование. В "оранжевую" зону теперь входят не 16, а 11 областей.

Новые данные опубликованы на официальном сайте Минздрава, сообщает Цензор.НЕТ.

В "красной" зоне теперь находятся четыре области: Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская и Житомирская.

В "оранжевой" – Киев, Киевская область, а также Винницкая, Донецкая, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская, Сумская, Черкасская, Тернопольская, Хмельницкая области.

Остальные регионы находятся в "желтой" эпидемической зоне.

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В ряде регионов наблюдается рост количества госпитализаций. По данным Минздрава, наиболее проблемная ситуация по этому показателю в Винницкой (131,5 на 100 тыс. населения при норме 60) Ивано-Франковской (125,8), Житомирской (111,9), Черновицкой (98), Закарпатской (97,2), Николаевской (95) областях, а также в Киеве (95,5).

Новое эпидзонирование: в 5 областях ослабили карантин 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Новое эпидзонирование: в 5 областях ослабили карантин - Цензор.НЕТ 6501
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18.03.2021 20:42
+3
конечно нет...(но это государственная тайна))))
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18.03.2021 20:41
+2
Вы хоть сами верите в это, прости господи зонироване.
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18.03.2021 20:39
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Вы хоть сами верите в это, прости господи зонироване.
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18.03.2021 20:39 Ответить
конечно нет...(но это государственная тайна))))
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18.03.2021 20:41 Ответить
Новое эпидзонирование: в 5 областях ослабили карантин - Цензор.НЕТ 6501
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18.03.2021 20:42 Ответить
Да. На хлеб и воду. Но по полной стоимости.
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18.03.2021 21:58 Ответить
Минздрав: регионы до конца марта получат новые автомобили "скорой".

Дійсно по новим дорогам трупи будуть швидше возити замість того аби вакцинувати людей.
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18.03.2021 20:42 Ответить
та то паша-мерседес колдует...
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18.03.2021 20:44 Ответить
Новое эпидзонирование: в 5 областях ослабили карантин - Цензор.НЕТ 2347
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18.03.2021 20:49 Ответить
данные полное ф... В Житомирской при 1.5 млн населения и низкой плотности на км.кв - 112, а в Киеве при более 3млн. и высокой плотности - 95, в Днепропетровской вообще 56. Берегут столичных чуваков
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18.03.2021 20:49 Ответить
я ничего не понимаю......ковид 19 это грипп....я свой ковид лечила пол часа!!!!!!!!!!
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18.03.2021 21:11 Ответить
Это не удивительно, что не понимаете. Откуда знание, что ковид 19 - это грипп? Пойдите во двор инфекционки и посмотрите на скорые и каталки, может быть, что-то и поймете.
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18.03.2021 23:37 Ответить
да...ВИРУС создан природой....как механизм старения материи...есть вирус---МЫ СТАРЕЕМ И УМИРАЕМ..рождаются новые люди..ЭТО ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ ПРИРОДЫ.....и что вы хотите сказать....что люди должны ходить в скафандрах????Это глупо...!!!!Просто я заметила...что все вирусные заболевания происходят через слизистую оболочку....ПОЭТОМУ ЕТУ СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ НУЖНО МЫТЬ КАЖДЫЕ 10 МИНУТ...!!!!!!!!!!!!!!!!!МЫТЬ ОБОЛОЧКУ!!!!!!!!!ДЕЛАТЬ КЛИЗМЫ ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ.....а потом уже нейтрализовать яд в самой клетке....!!!!!!Скажите пожалуйста----почему тогда в инфекционках УМИРАЮТ ???????
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19.03.2021 04:12 Ответить
Ооо, как все запущено. Извините, не беспокою.
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19.03.2021 18:16 Ответить
что я совсем безнадежна?? но я же коронавирус вылечила за пол часа...!!!а вы так шутите по черному
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19.03.2021 18:39 Ответить
Новое эпидзонирование: в 5 областях ослабили карантин - Цензор.НЕТ 9488
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18.03.2021 20:54 Ответить
Ну яка брехня!
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18.03.2021 21:14 Ответить
 
 