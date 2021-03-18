Новое эпидзонирование: в 5 областях ослабили карантин. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения изменило эпидемиологическое зонирование. В "оранжевую" зону теперь входят не 16, а 11 областей.

Новые данные опубликованы на официальном сайте Минздрава, сообщает Цензор.НЕТ.

В "красной" зоне теперь находятся четыре области: Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская и Житомирская.

В "оранжевой" – Киев, Киевская область, а также Винницкая, Донецкая, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская, Сумская, Черкасская, Тернопольская, Хмельницкая области.

Остальные регионы находятся в "желтой" эпидемической зоне.

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В ряде регионов наблюдается рост количества госпитализаций. По данным Минздрава, наиболее проблемная ситуация по этому показателю в Винницкой (131,5 на 100 тыс. населения при норме 60) Ивано-Франковской (125,8), Житомирской (111,9), Черновицкой (98), Закарпатской (97,2), Николаевской (95) областях, а также в Киеве (95,5).