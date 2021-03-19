Спостерігаємо стабілізацію ситуації з коронавірусом на Івано-Франківщині. Мобільний госпіталь можуть перевезти до Києва, - Степанов
Протягом останнього тижня спостерігається стабілізація ситуації з коронавірусом в Івано-Франківській області.
Про це сьогодні на годині запитань до уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Він уточнив, що розгорнутий там мобільний госпіталь поки приймає хворих на коронавірус, проте пізніше, за прогнозами, він буде переміщений в інший регіон.
Степанов не відкидає, що мобільний госпіталь можуть перемістити до Києва.
"Мобільний госпіталь ДСНС зараз розгорнуто в Івано-Франківській області. Те, що стосується області, там уже майже протягом тижня ми фіксуємо стабілізацію ситуації. І впевнений, що найближчим часом ми зможемо його перевезти в інше місце, зокрема в Київ, якщо це знадобиться", - сказав Степанов.
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Совсем охренела ЗЕлень.
Остановка сердца у больного - это тоже стабилизация состояния здоровья, кстати.
Его неделю собирали , теперь неделю разбирать будут , потом машины пока заправят бензином по 35.48 на SOCAR, везти пару дней будут в Киев, потом еще неделю ставить если место в Киеве найдут ( а может за Броварами в поле поставят) , на все про все месяц !!!!
за месяц пол Киева подохнет .....
Квартал рулит !!! а в прочем КАКАЯ РАЗНИЦА ....