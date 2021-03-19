Спостерігаємо стабілізацію ситуації з коронавірусом на Івано-Франківщині. Мобільний госпіталь можуть перевезти до Києва, - Степанов

Протягом останнього тижня спостерігається стабілізація ситуації з коронавірусом в Івано-Франківській області.

Про це сьогодні на годині запитань до уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що розгорнутий там мобільний госпіталь поки приймає хворих на коронавірус, проте пізніше, за прогнозами, він буде переміщений в інший регіон.

Степанов не відкидає, що мобільний госпіталь можуть перемістити до Києва.

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"Мобільний госпіталь ДСНС зараз розгорнуто в Івано-Франківській області. Те, що стосується області, там уже майже протягом тижня ми фіксуємо стабілізацію ситуації. І впевнений, що найближчим часом ми зможемо його перевезти в інше місце, зокрема в Київ, якщо це знадобиться", - сказав Степанов.