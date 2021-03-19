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Новини Коронавірус і карантин
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Спостерігаємо стабілізацію ситуації з коронавірусом на Івано-Франківщині. Мобільний госпіталь можуть перевезти до Києва, - Степанов

Спостерігаємо стабілізацію ситуації з коронавірусом на Івано-Франківщині. Мобільний госпіталь можуть перевезти до Києва, - Степанов

Протягом останнього тижня спостерігається стабілізація ситуації з коронавірусом в Івано-Франківській області.

Про це сьогодні на годині запитань до уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що розгорнутий там мобільний госпіталь поки приймає хворих на коронавірус, проте пізніше, за прогнозами, він буде переміщений в інший регіон.

Степанов не відкидає, що мобільний госпіталь можуть перемістити до Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відділяйте зерна від плевел, - Степанов про кампанію з дискредитації вакцини CoviShield в Україні

"Мобільний госпіталь ДСНС зараз розгорнуто в Івано-Франківській області. Те, що стосується області, там уже майже протягом тижня ми фіксуємо стабілізацію ситуації. І впевнений, що найближчим часом ми зможемо його перевезти в інше місце, зокрема в Київ, якщо це знадобиться", - сказав Степанов.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Наблюдаем стабилизацию ситуации с коронавирусом на Ивано-Франковщине. Мобильный госпиталь могут перевезти в Киев, - Степанов - Цензор.НЕТ 5119
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19.03.2021 11:14
+2
Алё, зеленый шлак! Вы выставили главным ньюзмейкером самое брехливое и отвратное чучело - степанова. Народ уже блюет от его "новостей " и "статистики". Понятно, что вы в своем зеборделе все такие же, но меру знать надо.
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19.03.2021 11:06
+2
На всю страну один мобильный госпиталь. Вы серъезно? За год правительство не создало ничего. Зато дороги строят из ковид фонда без тендеров. Когда уже закончитьсч этот сюр, с "высококлассными спецами".
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19.03.2021 11:11
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А я так думаю, что Киев попал в красую зону усилиями МОЗ Украины и лично министра Степанова.
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19.03.2021 11:05 Відповісти
Ставить госпиталь надо на Банковой.
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19.03.2021 11:23 Відповісти
я думаю нужно Ан-225 «Мрия» переоборудовать в ковидный мобильный госпиталь , наставить там коек в 5 или 7 этажей купить у Герег в эпицентре стремянок для врачей и пусть себе летает между городами Украины ...
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19.03.2021 11:26 Відповісти
в киеве пыпец, вот и забирают госпиталь, вчера красная зона, а сегодня стабилизация?
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19.03.2021 11:05 Відповісти
Уже во всем винят Кличка. Зеленое лайно нашло громоотвод.
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19.03.2021 11:24 Відповісти
в Киеве опять в раде закон о деребане земли, вот и закрыли Киев пока не решат ...
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19.03.2021 11:28 Відповісти
Алё, зеленый шлак! Вы выставили главным ньюзмейкером самое брехливое и отвратное чучело - степанова. Народ уже блюет от его "новостей " и "статистики". Понятно, что вы в своем зеборделе все такие же, но меру знать надо.
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19.03.2021 11:06 Відповісти
Обратись к администратору сайта.
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19.03.2021 11:09 Відповісти
Вряд ли администратор сайта несет ответственность за то дерьмо, что льется нам в уши и в души с самого власного пика. Если минздрав генерирует такое количество "новостей", админ обязан реагировать. Хотя да, я согласен, цензор слишком перегружен темой ковида. Точнее, темой максима степанова.
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19.03.2021 11:13 Відповісти
Ну да, преболели, поумирали и наступила стабилизация. Естественый инфекционный процесс. Как чума в средневековье. Где мы все и живем.
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19.03.2021 11:09 Відповісти
как где ?
В Лиге Смеха - второй сезон ....
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19.03.2021 11:22 Відповісти
А правят нами блазни из 95-го квартала. Неуки и нездары.
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19.03.2021 11:25 Відповісти
бабло виділено на чотири мобільних госпіталя (видать, навіть освоїли, судячи з запитання слуги урода крадуцького) - але функціонувати може лише один... З крадуцьким, судячи всього, не поділилися...
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19.03.2021 11:09 Відповісти
Головне,ближнє світло включайте за населеним пунктом.
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19.03.2021 11:10 Відповісти
На всю страну один мобильный госпиталь. Вы серъезно? За год правительство не создало ничего. Зато дороги строят из ковид фонда без тендеров. Когда уже закончитьсч этот сюр, с "высококлассными спецами".
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19.03.2021 11:11 Відповісти
через 3 года .
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19.03.2021 11:23 Відповісти
Не факт!
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19.03.2021 11:44 Відповісти
факт !
73% ......
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19.03.2021 12:03 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3254352/za_god_nasha_medsistema_sdelala_kolossalnyyi_skachok_v_razvitii_stepanov Что вы такое городите?
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19.03.2021 11:26 Відповісти
Наблюдаем стабилизацию ситуации с коронавирусом на Ивано-Франковщине. Мобильный госпиталь могут перевезти в Киев, - Степанов - Цензор.НЕТ 5119
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19.03.2021 11:14 Відповісти
союзмультфильм отдыхает !
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19.03.2021 11:21 Відповісти
Зеленский дал указание отменить заслушивание министра здравоохранения Степанова в ВР Украины , волнуется су@онок !
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19.03.2021 11:15 Відповісти
Интересно с каких это пор президент указывает парламенту, кого слушать, а кого нет...

Совсем охренела ЗЕлень.
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19.03.2021 11:18 Відповісти
Если заболели/умерли все - это тоже стабилизация.

Остановка сердца у больного - это тоже стабилизация состояния здоровья, кстати.
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19.03.2021 11:17 Відповісти
Во Степашку и плющит !!!!!!!!!
Его неделю собирали , теперь неделю разбирать будут , потом машины пока заправят бензином по 35.48 на SOCAR, везти пару дней будут в Киев, потом еще неделю ставить если место в Киеве найдут ( а может за Броварами в поле поставят) , на все про все месяц !!!!
за месяц пол Киева подохнет .....
Квартал рулит !!! а в прочем КАКАЯ РАЗНИЦА ....
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19.03.2021 11:20 Відповісти
 
 