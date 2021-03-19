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Боргів перед шахтарями немає, - Шмигаль

Боргів перед шахтарями немає, - Шмигаль

Україна боргів перед гірниками не має, але є питання з внутрішньогосподарських розрахунків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль українським журналістам у Берліні, де перебуває з робочим візитом.

"Держава не має заборгованості перед шахтарями. По дотаціях на заробітні плати держава не має жодної заборгованості. Питання внутрішньогосподарських розрахунків між вугільними шахтами та станціями, які споживають вугілля, дійсно є", - сказав Шмигаль.

За його словами, це питання енергетичного балансу всередині держави, і уряд працює над ним, щоб "у принципі збалансувати енергетичну галузь".

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Шмигаль підтвердив плани "справедливої трансформації вугільних регіонів" як загальноєвропейського проєкту, учасником якого стала Україна. На цьому шляху нас підтримує Німеччина, яка має добрий досвід, додав він.

Консервація шахти по досягненні нею ліміту добутку, є не лише економічним і технічним процесом, це тягне за собою величезні соціальні питання, зокрема, якою роботою забезпечити шахтарів.

"Цей глобальний соціально-економічно-технічний проєкт вимагатиме багатьох років реалізації", - визнав глава уряду.

Нагадаємо, раніше керівництво Міністерства енергетики підписало ряд наказів, що забезпечують стабільне фінансування роботи енергосектору, зокрема з виплати заробітної плати працівникам вугледобувних підприємств.

Автор: 

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Боргів перед шахтарями немає, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3741

Боргів перед шахтарями немає, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3149

Боргів перед шахтарями немає, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 636
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19.03.2021 16:02 Відповісти
Боргів перед шахтарями немає, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8439
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19.03.2021 16:08 Відповісти
Украина может полностью обеспечить себя углем и не закупать его у фашисткой России!Даже хватит населению отапливать углем дома!!!Нужно развивать угольную промышленность !!!
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19.03.2021 22:57 Відповісти
 
 