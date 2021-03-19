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Долгов перед шахтерами нет, - Шмыгаль

Долгов перед шахтерами нет, - Шмыгаль

Украина долгов перед горняками не имеет, но есть вопросы по внутрихозяйственным расчетам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль украинским журналистам в Берлине, где находится с рабочим визитом.

"Государство не имеет задолженности перед шахтерами. По дотациям на заработные платы государство не имеет никакой задолженности. Вопрос внутрихозяйственных расчетов между угольными шахтами и станциями, потребляющими уголь, действительно есть", - сказал Шмыгаль.

По его словам, это вопрос энергетического баланса внутри государства, и правительство работает над ним, чтобы "в принципе сбалансировать энергетическую отрасль".

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Шмыгаль подтвердил планы "справедливой трансформации угольных регионов" как общеевропейского проекта, участником которого стала Украина. На этом пути нас поддерживает Германия, имеющая хороший опыт, добавил он.

Консервация шахты после достижения ею лимита добычи является не только экономическим и техническим процессом, это влечет за собой огромные социальные вопросы, в частности, какой работой обеспечить шахтеров.

"Этот глобальный социально-экономическо-технический проект потребует многих лет реализации", - признал глава правительства.

Напомним, ранее руководство Министерства энергетики подписало ряд приказов, обеспечивающих стабильное финансирование работы энергосектора, в частности по выплате заработной платы работникам угледобывающих предприятий.

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Автор: 

долг (1150) шахтеры (655) заработная плата (2400) Шмыгаль Денис (2681)


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Dr.Swine:

Боргів перед шахтарями немає, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3741

Боргів перед шахтарями немає, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3149

Боргів перед шахтарями немає, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 636
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19.03.2021 16:02 Ответить
Боргів перед шахтарями немає, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8439
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19.03.2021 16:08 Ответить
Украина может полностью обеспечить себя углем и не закупать его у фашисткой России!Даже хватит населению отапливать углем дома!!!Нужно развивать угольную промышленность !!!
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19.03.2021 22:57 Ответить
 
 