Від початку доби на Донбасі без обстрілів, - штаб ООС

Російські найманці не порушили режим припинення вогню на Донбасі від початку доби, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж цієї доби, 19 березня обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації по позиціях українських захисників не зафіксовано. Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку російсько-окупаційних військ на території ОРДЛО. Збройні сили Російської Федерації і надалі перешкоджають плановій роботі патрулів місії ОБСЄ шляхом придушення радіосигналів управління БПЛА місії ", - сказано в повідомленні.

Також Місією зафіксовано численні факти мінування ворогом доріг і ділянок місцевості на тимчасово окупованих територіях.

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"Зазначені дії з боку найманців мають системний характер і свідчать про їхнє небажання дотримуватися досягнутих домовленостей. Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", - додали в штабі ООС.

Зазначається, що ЗСУ неухильно дотримуються досягнутих домовленостей про припинення вогню і послідовні у виконанні взятих на себе зобов'язань.