США направили в Чорне море ракетний крейсер "Монтерей"

Ракетний крейсер США "Монтерей" вирушив у Чорне море для проведення операції з дотримання безпеки в чорноморському регіоні.

Про це повідомили в Шостому флоті США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Кораблі ВМС США і літаки регулярно діють у Чорному морі на підтримку наших союзників з НАТО і партнерів", - повідомили в ВМС США.

Зазначається, що корабель "Монтерей" діятиме в Чорному морі поруч із "союзниками по НАТО і партнерами в захист свободи, економічного процвітання і для того, щоб моря залишалися вільними і відкритими".

"Монтерей" є ракетним крейсером ВМС США класу "Тикондерога". Попередній візит крейсера США такого класу в Чорне море був у 2017 році.

Читайте також: Російський есмінець мало не зіткнувся з американським ракетним крейсером у Філіппінському морі. ВIДЕО

Крейсер USS "Monterey" (CG-61) належить до 3 серії. Він був спущений на воду в 1988 році й узятий на озброєння ВМС у 1990 році.

Нагадаємо, з 19 по 29 березня в Чорному морі пройдуть навчання НАТО "Морський щит+2021". У навчаннях візьмуть участь понад 2 тисячі військових з 8 країн, 18 бойових кораблів і 10 літаків, заявили в румунському відомстві.