США направили в Чорне море ракетний крейсер "Монтерей"
Ракетний крейсер США "Монтерей" вирушив у Чорне море для проведення операції з дотримання безпеки в чорноморському регіоні.
Про це повідомили в Шостому флоті США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
"Кораблі ВМС США і літаки регулярно діють у Чорному морі на підтримку наших союзників з НАТО і партнерів", - повідомили в ВМС США.
Зазначається, що корабель "Монтерей" діятиме в Чорному морі поруч із "союзниками по НАТО і партнерами в захист свободи, економічного процвітання і для того, щоб моря залишалися вільними і відкритими".
"Монтерей" є ракетним крейсером ВМС США класу "Тикондерога". Попередній візит крейсера США такого класу в Чорне море був у 2017 році.
Крейсер USS "Monterey" (CG-61) належить до 3 серії. Він був спущений на воду в 1988 році й узятий на озброєння ВМС у 1990 році.
Нагадаємо, з 19 по 29 березня в Чорному морі пройдуть навчання НАТО "Морський щит+2021". У навчаннях візьмуть участь понад 2 тисячі військових з 8 країн, 18 бойових кораблів і 10 літаків, заявили в румунському відомстві.
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нет места рассадить пять тысяч
гребцов
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https://zugunder.com/index.php?topic=234047.75 На черноморском Флоте нет кораблей которые могут ...использрвать ракеты Калибри. ... куда им еще "ракеты Колибри"(с) изобретать-то?
но колибри столько не пролетит, это понятно всем