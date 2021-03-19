УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11888 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
11 874 116

США направили в Чорне море ракетний крейсер "Монтерей"

США направили в Чорне море ракетний крейсер

Ракетний крейсер США "Монтерей" вирушив у Чорне море для проведення операції з дотримання безпеки в чорноморському регіоні.

Про це повідомили в Шостому флоті США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Кораблі ВМС США і літаки регулярно діють у Чорному морі на підтримку наших союзників з НАТО і партнерів", - повідомили в ВМС США.

Зазначається, що корабель "Монтерей" діятиме в Чорному морі поруч із "союзниками по НАТО і партнерами в захист свободи, економічного процвітання і для того, щоб моря залишалися вільними і відкритими".

"Монтерей" є ракетним крейсером ВМС США класу "Тикондерога". Попередній візит крейсера США такого класу в Чорне море був у 2017 році.

Читайте також: Російський есмінець мало не зіткнувся з американським ракетним крейсером у Філіппінському морі. ВIДЕО

Крейсер USS "Monterey" (CG-61) належить до 3 серії. Він був спущений на воду в 1988 році й узятий на озброєння ВМС у 1990 році.

Нагадаємо, з 19 по 29 березня в Чорному морі пройдуть навчання НАТО "Морський щит+2021". У навчаннях візьмуть участь понад 2 тисячі військових з 8 країн, 18 бойових кораблів і 10 літаків, заявили в румунському відомстві.

Автор: 

корабель (1612) крейсер (89) США (22737) Чорне море (1666)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+36
США направили в Черное море ракетный крейсер "Монтерей" - Цензор.НЕТ 9061
показати весь коментар
19.03.2021 18:52
+18
не спугни, он выгдядит совсем расстроенным
показати весь коментар
19.03.2021 18:56
+11
Якийсь підводний човен російських піратів не повернеться на базу.
показати весь коментар
19.03.2021 18:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
На Урале есть море?
показати весь коментар
19.03.2021 21:32 Відповісти
Нормально його спускали і нормально зробили: українські корабели Миколаєва на ЧСЗ. Тоді це була грізна зброя і ніхто навіть не думав хіхікати (одразу морди переклинювало). Інша справа, що корабель угроблений, бо попав до рук дебілів.
Не смійте хаяти українських корабелів: робили добросовісно.
показати весь коментар
20.03.2021 14:59 Відповісти
никак не может выйти в море
гроза пиндосов кузнецов
нет места рассадить пять тысяч
гребцов
показати весь коментар
19.03.2021 21:03 Відповісти
(Там наш "друг" проспався і денервово вимагає добавки виховання статевими ганчірками ).
показати весь коментар
19.03.2021 21:32 Відповісти
Жесть! Але у Варонєжі зітхнуть з полегшенням...
показати весь коментар
19.03.2021 21:27 Відповісти
А Кузя еще на ходу? Он точно заслужил какую нибудь награду от Украины за уничтожение техники врага.
показати весь коментар
19.03.2021 22:13 Відповісти
О то брошу всьо та пайду кочегаром на Монтерей...")
показати весь коментар
19.03.2021 21:34 Відповісти

США направили в Чорне море ракетний крейсер "Монтерей" - Цензор.НЕТ 7956
показати весь коментар
19.03.2021 22:16 Відповісти
...она утонула:

США направили в Чорне море ракетний крейсер "Монтерей" - Цензор.НЕТ 2170

показати весь коментар
19.03.2021 22:56 Відповісти
а шо такое за птица "калибри"
показати весь коментар
19.03.2021 23:55 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3104661/v_2019_godu_ukraina_nachnet_ispytaniya_pzrk_kalibri_i_prodoljit_ispytaniya_raket_neptun

ззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз

https://zugunder.com/index.php?topic=234047.75 На черноморском Флоте нет кораблей которые могут ...использрвать ракеты Калибри. ... куда им еще "ракеты Колибри"(с) изобретать-то?
показати весь коментар
20.03.2021 00:33 Відповісти
совсем запутали...

США направили в Чорне море ракетний крейсер "Монтерей" - Цензор.НЕТ 4292
показати весь коментар
20.03.2021 06:44 Відповісти
чтобы вы имели представление: когда мордор пальнул своими колибри по Сирии, то снес пол северного Ирана, бо только у кокцапов проблема с яйц.ами, они недавно только вдуплили, что земля круглая, потому у них всегда недоперелет.
показати весь коментар
20.03.2021 12:31 Відповісти
а, это когда колибри аж из каспия запустили
но колибри столько не пролетит, это понятно всем
показати весь коментар
20.03.2021 15:27 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 