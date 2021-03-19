США направили в Черное море ракетный крейсер "Монтерей"

Ракетный крейсер США "Монтерей" отправился к Черному морю для проведения операции по соблюдению безопасности в черноморском регионе.

Об этом сообщили в Шестом флоте США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Корабли ВМС США и самолеты регулярно действуют в Черном море в поддержку наших союзников по НАТО и партнеров", - сообщили в ВМС США.

Отмечается, что корабль "Монтерей" будет действовать в Черном море рядом с "союзниками по НАТО и партнерами в защиту свободы, экономического процветания и для того, чтобы моря оставались свободными и открытыми".

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"Монтерей" является ракетным крейсером ВМС США класса "Тикондерога". Предыдущий визит крейсера США такого класса в Черное море состоялся в 2017 году.

Крейсер USS "Monterey" (CG-61) относится к 3 серии. Он был спущен на воду в 1988 году и принят на вооружение ВМС в 1990 году.

Напомним, с 19 по 29 марта в Черном море пройдут учения НАТО "Морской щит 2021". В учениях примут участие более 2 тысяч военных из 8 стран, 18 боевых кораблей и 10 самолетов, заявили в румынском ведомстве.

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