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США направили в Черное море ракетный крейсер "Монтерей"

США направили в Черное море ракетный крейсер

Ракетный крейсер США "Монтерей" отправился к Черному морю для проведения операции по соблюдению безопасности в черноморском регионе.

Об этом сообщили в Шестом флоте США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Корабли ВМС США и самолеты регулярно действуют в Черном море в поддержку наших союзников по НАТО и партнеров", - сообщили в ВМС США.

Отмечается, что корабль "Монтерей" будет действовать в Черном море рядом с "союзниками по НАТО и партнерами в защиту свободы, экономического процветания и для того, чтобы моря оставались свободными и открытыми".

Читайте на Цензор.НЕТ: В учениях "Си Бриз-2021" примут участие 30 кораблей, морская пехота Украины и США и беспилотник Bayraktar TB2, - командование ВМСУ

"Монтерей" является ракетным крейсером ВМС США класса "Тикондерога". Предыдущий визит крейсера США такого класса в Черное море состоялся в 2017 году.

Крейсер USS "Monterey" (CG-61) относится к 3 серии. Он был спущен на воду в 1988 году и принят на вооружение ВМС в 1990 году.

Напомним, с 19 по 29 марта в Черном море пройдут учения НАТО "Морской щит 2021". В учениях примут участие более 2 тысяч военных из 8 стран, 18 боевых кораблей и 10 самолетов, заявили в румынском ведомстве.

Также на Цензор.НЕТ: В преддверии учений НАТО Черноморский флот РФ вывел в море все подлодки

Автор: 

корабль (2041) крейсер (98) США (26583) Черное море (1479)


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Топ комментарии
+36
США направили в Черное море ракетный крейсер "Монтерей" - Цензор.НЕТ 9061
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19.03.2021 18:52
+18
не спугни, он выгдядит совсем расстроенным
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19.03.2021 18:56
+11
Якийсь підводний човен російських піратів не повернеться на базу.
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19.03.2021 18:53
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На Урале есть море?
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19.03.2021 21:32 Ответить
Нормально його спускали і нормально зробили: українські корабели Миколаєва на ЧСЗ. Тоді це була грізна зброя і ніхто навіть не думав хіхікати (одразу морди переклинювало). Інша справа, що корабель угроблений, бо попав до рук дебілів.
Не смійте хаяти українських корабелів: робили добросовісно.
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20.03.2021 14:59 Ответить
никак не может выйти в море
гроза пиндосов кузнецов
нет места рассадить пять тысяч
гребцов
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19.03.2021 21:03 Ответить
(Там наш "друг" проспався і денервово вимагає добавки виховання статевими ганчірками ).
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19.03.2021 21:32 Ответить
Жесть! Але у Варонєжі зітхнуть з полегшенням...
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19.03.2021 21:27 Ответить
А Кузя еще на ходу? Он точно заслужил какую нибудь награду от Украины за уничтожение техники врага.
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19.03.2021 22:13 Ответить
О то брошу всьо та пайду кочегаром на Монтерей...")
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19.03.2021 21:34 Ответить

США направили в Чорне море ракетний крейсер "Монтерей" - Цензор.НЕТ 7956
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19.03.2021 22:16 Ответить
...она утонула:

США направили в Чорне море ракетний крейсер "Монтерей" - Цензор.НЕТ 2170

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19.03.2021 22:56 Ответить
а шо такое за птица "калибри"
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19.03.2021 23:55 Ответить
https://biz.censor.net/news/3104661/v_2019_godu_ukraina_nachnet_ispytaniya_pzrk_kalibri_i_prodoljit_ispytaniya_raket_neptun

ззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз

https://zugunder.com/index.php?topic=234047.75 На черноморском Флоте нет кораблей которые могут ...использрвать ракеты Калибри. ... куда им еще "ракеты Колибри"(с) изобретать-то?
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20.03.2021 00:33 Ответить
совсем запутали...

США направили в Чорне море ракетний крейсер "Монтерей" - Цензор.НЕТ 4292
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20.03.2021 06:44 Ответить
чтобы вы имели представление: когда мордор пальнул своими колибри по Сирии, то снес пол северного Ирана, бо только у кокцапов проблема с яйц.ами, они недавно только вдуплили, что земля круглая, потому у них всегда недоперелет.
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20.03.2021 12:31 Ответить
а, это когда колибри аж из каспия запустили
но колибри столько не пролетит, это понятно всем
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20.03.2021 15:27 Ответить
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