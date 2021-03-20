Від сьогодні Київ запроваджує суворі карантинні обмеження. ПЕРЕЛІК

Від сьогодні, 20 березня, в Києві за рішенням місцевої влади посилюються карантинні обмеження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Від сьогодні в столиці заборонені:

Робота закладів культури (будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);

Робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів із продажу засобів гігієни і побутової хімії);

Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення 10 кв. м на одну особу);

Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);

Присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Крім того, вводять додаткові обмеження:

Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос;

Автозаправні станції працюватимуть при дотриманні суворих норм безпеки і без роботи кафе;

Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес і спортивні зали - але без групових занять;

Дитячі садки продовжують працювати;

Школи після канікул повернуться до навчання - але учні 5-11 класів дистанційно;

Всі підприємства й організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;

Приватний бізнес також має максимально перейти на дистанційну форму роботи. Крім підприємств критичної інфраструктури.

Громадський транспорт Києва працюватиме у звичайному режимі, але, за словами Кличка, з дотриманням строгих норм перевезення пасажирів і маскового режиму. Із заповненістю місць для сидіння на 50%.

Всі ці обмеження Київ вводить на три тижні - до 9 квітня включно.