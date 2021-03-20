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Від сьогодні Київ запроваджує суворі карантинні обмеження. ПЕРЕЛІК
Від сьогодні, 20 березня, в Києві за рішенням місцевої влади посилюються карантинні обмеження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Від сьогодні в столиці заборонені:
- Робота закладів культури (будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);
- Робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів із продажу засобів гігієни і побутової хімії);
- Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення 10 кв. м на одну особу);
- Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);
- Присутність глядачів на спортивних змаганнях.
Крім того, вводять додаткові обмеження:
- Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос;
- Автозаправні станції працюватимуть при дотриманні суворих норм безпеки і без роботи кафе;
- Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес і спортивні зали - але без групових занять;
- Дитячі садки продовжують працювати;
- Школи після канікул повернуться до навчання - але учні 5-11 класів дистанційно;
- Всі підприємства й організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;
- Приватний бізнес також має максимально перейти на дистанційну форму роботи. Крім підприємств критичної інфраструктури.
Громадський транспорт Києва працюватиме у звичайному режимі, але, за словами Кличка, з дотриманням строгих норм перевезення пасажирів і маскового режиму. Із заповненістю місць для сидіння на 50%.
Всі ці обмеження Київ вводить на три тижні - до 9 квітня включно.
Топ коментарі
+23 Arkady Korshun
показати весь коментар20.03.2021 08:45
+11 Senator S 01a656ec
показати весь коментар20.03.2021 08:46
+9 Люцифер
показати весь коментар20.03.2021 08:57
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Ну не дибіли?
Дітей не жалко? Діти ж можуть бути переносниками зарази!
Щось не видно заходів для забезпечення що одного що іншого
Рынки и ярмарки - единственное место, где можно в сезон купить нормальные овощи, которые имеют вкус и запах, а не только цвет, ибо, например, томаты из супермаркета вкуса не имеют. Не говоря уже о том, что ни один нормальный человек, который умеет считать, не будет покупать в супермаркете любые орехи, ибо цены на них в супермаркетах завышены в 1,5-2 раза по сравнению с ценами на рынках. С творогом - та же ситуация.
Промышленные квашенные овощи из супермаркетов как правило также значительно уступают по вкусовым качествами тем, что продаются на рынках и ярмарках.
Короче - если бы у рынков не было необходимости - люди бы на них не ходили бы.
1. Если предыдущие локдауны помогли, то нахиба этот?
2. Если предыдущие локдауны не помогли, то НАХИБА ЭТОТ ?????
Если бы у нас локдаун соблюдали как в Китае - то есть - абсолютно все на домашнем карантине - никаких гостей, никаких встреч, никаких поездок на работу, выход за продуктами один раз в неделю в респираторах, перчатках и тд - через 3-4 недели пандемия закончилась бы полностью. Но так, как локдауны у нас условные - то и эффект весьма ограниченный.
Гордон має чітко проукраїнську позицію, але не радикальну і не пропорошенківську, шмарій же має чисто проросійську позицію - це геть не одне й те саме.
Так кто же защитил? свинорылый или все таки добровольцы, армия?
Для сравнения одни игральные свинарники в СУТКИ давали больше 5 миллинов баксов прибыли. Это очень и очень по минимуму.
Не пиарь бездаря
случайность?
не думаю