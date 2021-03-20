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С сегодняшнего дня Киев вводит строгие карантинные ограничения. СПИСОК
С сегодняшнего дня, 20 марта, в Киеве по решению местных властей ужесточаются карантинные ограничения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
С сегодняшнего дня в столице запрещены:
- Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
- Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
- Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения 10 кв. м на одного человека);
- Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
- Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
Кроме того, вводят дополнительные ограничения:
- Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос;
- Автозаправочные станции будут работать при соблюдении строгих норм безопасности и без работы кафе;
- Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы - но без групповых занятий;
- Детские сады продолжают работать;
- Школы после каникул вернутся к учебе - но ученики 5-11 классов дистанционно;
- Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;
- Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры.
Общественный транспорт Киева будет работать в обычном режиме, но, по словам Кличко, с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.
Все эти ограничения Киев вводит на три недели - до 9 апреля включительно.
Топ комментарии
+23 Arkady Korshun
показать весь комментарий20.03.2021 08:45
+11 Senator S 01a656ec
показать весь комментарий20.03.2021 08:46
+9 Люцифер
показать весь комментарий20.03.2021 08:57
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Ну не дибіли?
Дітей не жалко? Діти ж можуть бути переносниками зарази!
Щось не видно заходів для забезпечення що одного що іншого
Рынки и ярмарки - единственное место, где можно в сезон купить нормальные овощи, которые имеют вкус и запах, а не только цвет, ибо, например, томаты из супермаркета вкуса не имеют. Не говоря уже о том, что ни один нормальный человек, который умеет считать, не будет покупать в супермаркете любые орехи, ибо цены на них в супермаркетах завышены в 1,5-2 раза по сравнению с ценами на рынках. С творогом - та же ситуация.
Промышленные квашенные овощи из супермаркетов как правило также значительно уступают по вкусовым качествами тем, что продаются на рынках и ярмарках.
Короче - если бы у рынков не было необходимости - люди бы на них не ходили бы.
1. Если предыдущие локдауны помогли, то нахиба этот?
2. Если предыдущие локдауны не помогли, то НАХИБА ЭТОТ ?????
Если бы у нас локдаун соблюдали как в Китае - то есть - абсолютно все на домашнем карантине - никаких гостей, никаких встреч, никаких поездок на работу, выход за продуктами один раз в неделю в респираторах, перчатках и тд - через 3-4 недели пандемия закончилась бы полностью. Но так, как локдауны у нас условные - то и эффект весьма ограниченный.
Гордон має чітко проукраїнську позицію, але не радикальну і не пропорошенківську, шмарій же має чисто проросійську позицію - це геть не одне й те саме.
Так кто же защитил? свинорылый или все таки добровольцы, армия?
Для сравнения одни игральные свинарники в СУТКИ давали больше 5 миллинов баксов прибыли. Это очень и очень по минимуму.
Не пиарь бездаря
случайность?
не думаю