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С сегодняшнего дня Киев вводит строгие карантинные ограничения. СПИСОК

С сегодняшнего дня Киев вводит строгие карантинные ограничения. СПИСОК

С сегодняшнего дня, 20 марта, в Киеве по решению местных властей ужесточаются карантинные ограничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

С сегодняшнего дня в столице запрещены:

  • Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
  • Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
  • Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения 10 кв. м на одного человека);
  • Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
  • Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

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Кроме того, вводят дополнительные ограничения:

  • Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос;
  • Автозаправочные станции будут работать при соблюдении строгих норм безопасности и без работы кафе;
  • Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы - но без групповых занятий;
  • Детские сады продолжают работать;
  • Школы после каникул вернутся к учебе - но ученики 5-11 классов дистанционно;
  • Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;
  • Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры.

Общественный транспорт Киева будет работать в обычном режиме, но, по словам Кличко, с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.

Все эти ограничения Киев вводит на три недели - до 9 апреля включительно.

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Топ комментарии
+23
без куртки в пол ляма никуда не пущяють ...
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20.03.2021 08:45
+11
Ничего не делать,это тоже тяжелая работа,следующую куртку чувак купит за лимон
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20.03.2021 08:46
+9
С сегодняшнего дня Киев вводит строгие карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 578
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20.03.2021 08:57
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Страница 2 из 2
Тут геть збідніли, може у Британії поправлять справи.
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20.03.2021 09:42 Ответить
Від сьогодні Київ вводить суворі карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 2594
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20.03.2021 09:26 Ответить
Це стосується усього громадського транспорту. Але певна кількість людей метро не користується. Я змінив маршрут і їзджу тільки одним транспортом (не метро). Більше ходжу.
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20.03.2021 09:41 Ответить
наступного тижня пересідаю на велосипед(на роботу)..
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20.03.2021 10:11 Ответить
А я купую. Електро.
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20.03.2021 10:33 Ответить
А шо такоє? Повірив в дурантінофіл? Чи будеш ніжки накачувати на лісапєті для пляжного сезону?
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20.03.2021 12:16 Ответить
Насправді, кількість пасажирів зменшиться. Не їздитимуть ті, хто працює або навчається в тимчасово закритих закладах, а також ті, хто їх відвідує.
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20.03.2021 10:11 Ответить
В 9 утра от позняков до золотых ворот ездит практически всегда полупустой поезд. Такая же куйня и после 19, но и в противоположную сторону. Накуя розганять зраду? Те кто хочет ездить в толпе тот ездит в час пик.
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20.03.2021 11:59 Ответить
Усі не працюють, а дитячі садки - працюють?
Ну не дибіли?
Дітей не жалко? Діти ж можуть бути переносниками зарази!
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20.03.2021 09:41 Ответить
вы хотите чтобы эти дети умирали от голода? вместе с сотрудниками детских садов? у нас государство не раздает по 1400$ как в США. а платить нужно - за аренду, за еду, за бензин да мало ли... так что насчет детских садов - нельзя их закрывать пока, если больше умерших будет, тогда да
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20.03.2021 12:05 Ответить
Чем более ухи для ношения маски - тем более уважаемый человек в обществе. Вперед, лопоухие - ваш час пробил!
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20.03.2021 10:06 Ответить
Щоб зменшити щільність пасажирів у транспорті треба або зменшити кількість самих пасажирів або зменшити інтервал слідування.
Щось не видно заходів для забезпечення що одного що іншого
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20.03.2021 10:34 Ответить
Не понял, сколько-то медсестер выехало носить горшки в Италию.
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20.03.2021 11:12 Ответить
Остался ты один на бутылке сидеть
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20.03.2021 13:17 Ответить
вчи мову - зрозумієш
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21.03.2021 13:40 Ответить
Только что вернулся с ярмарки на Иорданской.
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20.03.2021 10:42 Ответить
Скажені тварини з Банкової і Грушевського вже традиційно під прикриттям чергового лохдауну намагаються протягти через ЗРАДУ антиконституційні закони про дерибан української землі. А щоб стадо баранів не заважало вводять лохдаун...
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20.03.2021 10:54 Ответить
Мне чисто интересно, как у ахметовых-каломойских-бахматюков оказалось по 100 тыс га земли, если у нас в стране не было рынка земли?
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20.03.2021 11:56 Ответить
Хоть гадюшник бомжеторговли на Зените разогнали нах.
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20.03.2021 11:10 Ответить
вот бы всех старых совкодрочеров еще переработали на мясокостную муку
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20.03.2021 13:18 Ответить
Рынки все закрывают - эти гадюшники, которыми владеют в основном уголовники, Кличко вообще решил изжить как класс, и это правильно.
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20.03.2021 11:37 Ответить
Ничего правильного в этом нет.
Рынки и ярмарки - единственное место, где можно в сезон купить нормальные овощи, которые имеют вкус и запах, а не только цвет, ибо, например, томаты из супермаркета вкуса не имеют. Не говоря уже о том, что ни один нормальный человек, который умеет считать, не будет покупать в супермаркете любые орехи, ибо цены на них в супермаркетах завышены в 1,5-2 раза по сравнению с ценами на рынках. С творогом - та же ситуация.
Промышленные квашенные овощи из супермаркетов как правило также значительно уступают по вкусовым качествами тем, что продаются на рынках и ярмарках.

Короче - если бы у рынков не было необходимости - люди бы на них не ходили бы.
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20.03.2021 13:56 Ответить
кличко питарассс
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20.03.2021 16:17 Ответить
эпицентр эти ограничения не касаются. Они шоколадки на кассе продают - значит уже продуктовый магазин
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20.03.2021 11:53 Ответить
У меня всего ДВА вопроса:
1. Если предыдущие локдауны помогли, то нахиба этот?
2. Если предыдущие локдауны не помогли, то НАХИБА ЭТОТ ?????
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20.03.2021 11:56 Ответить
ТебЕ не понять.
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20.03.2021 13:07 Ответить
Напряги свою лишнюю хромосому: НОВАЯ волна эпидемии пришла.
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20.03.2021 13:19 Ответить
А у меня к тебе только один вопрос - ты все предыдущие локдауны соблюдал безукоризненно? Нет? Вот тебе и ответ.
Если бы у нас локдаун соблюдали как в Китае - то есть - абсолютно все на домашнем карантине - никаких гостей, никаких встреч, никаких поездок на работу, выход за продуктами один раз в неделю в респираторах, перчатках и тд - через 3-4 недели пандемия закончилась бы полностью. Но так, как локдауны у нас условные - то и эффект весьма ограниченный.
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20.03.2021 13:59 Ответить
ОЧЕНЬ правильно поступили в Киеве!
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20.03.2021 13:08 Ответить
Гордон це той самий Шарій, тільки працює іншими методами.
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20.03.2021 14:03 Ответить
Геть не згоден.
Гордон має чітко проукраїнську позицію, але не радикальну і не пропорошенківську, шмарій же має чисто проросійську позицію - це геть не одне й те саме.
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20.03.2021 16:13 Ответить
гордон --умный человек...и имеет всегда умную позицию
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20.03.2021 16:19 Ответить
Почему Гордон нравится тем людям которые ненавидят Порошенка?
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20.03.2021 17:01 Ответить
Ненавидят ПОРОШЕНКА---МОСКАЛИ
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20.03.2021 17:50 Ответить
ЧТО за тупые клише?
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20.03.2021 22:15 Ответить
ну вот клише в точку
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20.03.2021 22:38 Ответить
Иди проспись.
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20.03.2021 22:46 Ответить
ПОРОШЕНКО-----ЕВРЕЙСЬКИЙ УКРАИНЕЦЬ.......СЛАВА ПОРОШЕНКО!!!!це просто ми ще не доросли до ПОРОШЕНКА.
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20.03.2021 16:20 Ответить
угум парашенка так любит израиль что простил бене 5 ярдов
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20.03.2021 22:15 Ответить
Я уже устала повторять.....ПОРОШЕНКО ОСТАНОВИЛ ПУТИНА......попробуйте мне возразить...только чтобы было интересно...а не по женски
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20.03.2021 22:33 Ответить
Чем остановил? Своим толстым задом? может детей на передовую отправил? своих. Нет, ну может мЫныстров? тоже нет? Так как остановил? продал слепой траст и помог армии? и тоже нет? может как бабтисты-сектанты верещал? тоже нет.
Так кто же защитил? свинорылый или все таки добровольцы, армия?
Для сравнения одни игральные свинарники в СУТКИ давали больше 5 миллинов баксов прибыли. Это очень и очень по минимуму.
Не пиарь бездаря
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20.03.2021 22:51 Ответить
ДОБРОВОЛЬЦЫ без приказа...Это все равно...что Зеленский без стратегии....как получается---так и хорошо...ПОРОШЕНКО ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ....который ИМЕЛ СТРАТЕГИЮ..!!!!!
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21.03.2021 01:04 Ответить
Погано ви його знаєте.
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20.03.2021 16:59 Ответить
по странной прихоти Фортуны в момент, когда внешний и внутренний рейтинги Членограя стремительно обвалились, украинская статистика выдала трёхкратный рост числа заболеваний новомодным вирусом
случайность?
не думаю
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20.03.2021 22:40 Ответить
В субботу срочно понадобилось заменить прокладку в смесителе, иду на базар, а там все закрыто, кроме продуктовых точек.Прочла список ограничений и не нашла сантехнических магазинов. Так почему они закрыты? Хорошо, что мне понадобилась только прокладка, а если у кого посерьезнее причина, что делать?
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22.03.2021 10:14 Ответить
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