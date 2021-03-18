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Новости Коронавирус и карантин
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С 20 марта Киев вводит строгие карантинные ограничения, - Кличко. ВИДЕО

Власти Киева приняли решение усилить карантин в городе из-за коронавируса. В столице наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Данные ограничения вводятся на 3 недели - до 9 апреля включительно.

Об этом сегодня на брифинге мэр города Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал Кличко.

По его данным, с 00:00 20 марта - то есть в ночь с пятницы на субботу - Киев вводит строгие карантинные ограничения.

Читайте также: За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 30 человек, выздоровели - 666, выявили 1 092 случая, - Кличко

Кличко уточнил, что в этот период запрещается: 

🔴Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);

🔴Робота торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

🔴Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека);

🔴Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

🔴Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве).

"Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме", - уточнил Кличко.

По его словам, общественный транспорт не останавливают, но работать он может с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. Речь идет о заполненности мест для сидения на 50%.

Кроме этого, по данным мэра, заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.

Также при соблюдении строгих норм и без работы кафе продолжат работать автозаправочные станции.

Салоны красоты будут работать по предварительной записи. Фитнес и спортивные залы - без групповых занятий.

Будут работать детские сады.

Школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно. Все предприятия и организации бюджетной сферы, по данным Кличко, переходят на дистанционную работу. 

"Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы, кроме предприятий критической инфраструктуры", - следует из заявления Кличко.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25501) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+20
Судя по тому что большинство украинцев не дружат с головой то да, переболеют и уйдут в мир иной многие, и большинство из за своего скудоумия. Вчера заказал еду с собой, зашел, официантка сказала что нужно 5 минут подождать. Сел за столик, за мной две молодые леди сидят бухают и ведут разговор. Одна заявляет что у нее появились симптомы в виде повышения температуры и плохого самочувствия, что не мешает ей бухнуть, но она хочет сделать ПЛР тест... Вопрос на засыпку - какого полового органа ты завалилась в ресторан, если ты почувствовала какие либо симптомы???!
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18.03.2021 12:08
+18
а смысл всего этого если в маршрутках как были толпы, так и останутся? Про метро вообще молчу...
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18.03.2021 11:54
+16
Далі заголовку не читаєте?
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18.03.2021 11:53
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мамкам надо работать так бы они своих личинусов таскали везде...
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18.03.2021 13:33 Ответить
А щоби у вас, ковідодрочерів, кабака налобі виросла!
Але народ мовчить. Отже благодествує. Отже гайки будуть закручувати...
Хоча 20-го о 12-00 запланована анти-ковідодрочерська акція. Чи не із-за цього ці покодьки все це запроваджують?
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18.03.2021 12:57 Ответить
Лохдайн Кличка саме через акцію 20-го, навіть не проти інших протестів(за землю, тарифи, інший бєсрєдєл)
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18.03.2021 13:21 Ответить
талантливый и трудолюбивый нарид безнадёжен. Пока половина не выздыхает ничего не дойдёт. А локдаун возможен только в одном варианте - бамбуковой палкой по заднице и обратно в дом.
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18.03.2021 13:38 Ответить
Проблема в том что вирус не имеет корреляционной связи с количеством серого вещества и летальный исход не изнежен для всех представителей рассы хо-хо сапиенс.... И появление данного вируса это эволюционный процесс цивилизации....
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18.03.2021 14:53 Ответить
С...и, убьют экономику полностью
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18.03.2021 13:42 Ответить
ну и хрен с ней, с такой экономикой...все ровно нужно нормальную экономику строить, а не феодально-крепостническую...
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18.03.2021 14:47 Ответить
Вы, дбл бл, введите сначала жёсткий карантин на коммуналку. А потом вводите карантин для бизнеса.
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18.03.2021 18:54 Ответить
Обмельчал народец. Раньше на роботу в поле без оружия не ходили блиндажи делали серед поля и часовых выстовляли против татар. На ночь скот загоняли за частокол крепостей. Сами ходили в набеги и промыслы, черноземы отвоевывали. А сейчас все перепуганые властью в масках и запретах ждут ждуны пока с них шкуру снимут и землю продадут Недолго осталось , превратят в стадо и загонят в резервации. Причина -отупели, разучились за свое бороться все субсидий ждут и чтоб в очередь до корыта стать, авось барин что то оставит.
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19.03.2021 07:11 Ответить
Думаєте зпалена КГГА та коліївщина владнає справу з вірусом? Щось сумніви беруть..) І взагалі то по всьому світу народ по хатах сидить, і нащадки самураїв, і вігіланти Америки, в вікінги, і з грошима у всіх проблеми, ми всі в одному неприємному місці. То вас дядьку кудись не туди потягнуло, десь в сторону ОПЖЗ, у них дуже схожа риторика.
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19.03.2021 07:56 Ответить
Із 20 березня Київ запроваджує суворі карантинні обмеження, - Кличко - Цензор.НЕТ 7046
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19.03.2021 08:44 Ответить
да уж ,жаль что мир уже не станет таким как был до 2020 никогда
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19.03.2021 09:42 Ответить
Эпоха: ДО и ПОСЛЕ
або:це було ще за тих часів, коли люди без масок ходили....
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19.03.2021 12:04 Ответить
Чомусь локдаун весь час збігається з розглядом земельного питання щодо продажі землі , і подвійного громадянства для хабадної плутократії. Збіг? Не думаю!
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19.03.2021 09:48 Ответить
Чорноземи вагонами вивезуть і епідемія закінчиться
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19.03.2021 12:05 Ответить
Це громадян заставлять, або померти тут, або втекти від злиднів, або країна змінить власника
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19.03.2021 12:45 Ответить
ездить можно только на кравчучках
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19.03.2021 10:35 Ответить
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