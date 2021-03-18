С 20 марта Киев вводит строгие карантинные ограничения, - Кличко. ВИДЕО
Власти Киева приняли решение усилить карантин в городе из-за коронавируса. В столице наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Данные ограничения вводятся на 3 недели - до 9 апреля включительно.
Об этом сегодня на брифинге мэр города Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал Кличко.
По его данным, с 00:00 20 марта - то есть в ночь с пятницы на субботу - Киев вводит строгие карантинные ограничения.
Кличко уточнил, что в этот период запрещается:
🔴Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
🔴Робота торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
🔴Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека);
🔴Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
🔴Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве).
"Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме", - уточнил Кличко.
По его словам, общественный транспорт не останавливают, но работать он может с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. Речь идет о заполненности мест для сидения на 50%.
Кроме этого, по данным мэра, заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.
Также при соблюдении строгих норм и без работы кафе продолжат работать автозаправочные станции.
Салоны красоты будут работать по предварительной записи. Фитнес и спортивные залы - без групповых занятий.
Будут работать детские сады.
Школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно. Все предприятия и организации бюджетной сферы, по данным Кличко, переходят на дистанционную работу.
"Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы, кроме предприятий критической инфраструктуры", - следует из заявления Кличко.
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Але народ мовчить. Отже благодествує. Отже гайки будуть закручувати...
Хоча 20-го о 12-00 запланована анти-ковідодрочерська акція. Чи не із-за цього ці покодьки все це запроваджують?
або:це було ще за тих часів, коли люди без масок ходили....