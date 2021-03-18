С 20 марта Киев вводит строгие карантинные ограничения, - Кличко. ВИДЕО

Власти Киева приняли решение усилить карантин в городе из-за коронавируса. В столице наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Данные ограничения вводятся на 3 недели - до 9 апреля включительно.

Об этом сегодня на брифинге мэр города Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал Кличко.

По его данным, с 00:00 20 марта - то есть в ночь с пятницы на субботу - Киев вводит строгие карантинные ограничения.

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Кличко уточнил, что в этот период запрещается:

🔴Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);

🔴Робота торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

🔴Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека);

🔴Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

🔴Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве).

"Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме", - уточнил Кличко.

По его словам, общественный транспорт не останавливают, но работать он может с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. Речь идет о заполненности мест для сидения на 50%.

Кроме этого, по данным мэра, заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.

Также при соблюдении строгих норм и без работы кафе продолжат работать автозаправочные станции.

Салоны красоты будут работать по предварительной записи. Фитнес и спортивные залы - без групповых занятий.

Будут работать детские сады.

Школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно. Все предприятия и организации бюджетной сферы, по данным Кличко, переходят на дистанционную работу.

"Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы, кроме предприятий критической инфраструктуры", - следует из заявления Кличко.