Із 20 березня Київ запроваджує суворі карантинні обмеження, - Кличко. ВIДЕО
Влада Києва ухвалила рішення посилити карантин у місті через коронавірус. У столиці спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації. Ці обмеження запроваджуються на 3 тижні - до 9 квітня включно.
Про це сьогодні на брифінгу заявив мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Кличка.
За його даними, з 00:00 20 березня - тобто в ніч із п'ятниці на суботу - Київ запроваджує суворі карантинні обмеження.
Кличко уточнив, що буде заборонена:
🔴Робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні
зали)
🔴Робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек,
зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії)
🔴Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу)
🔴Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших)
🔴Присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і сьогоднішнього великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві).
"Громадський транспорт столиці працюватиме в звичайному режимі", - уточнив Кличко.
За його словами, громадський транспорт не зупиняють, але працювати він може з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів і маскового режиму. Йдеться про заповнювання місць для сидіння на 50%.
Крім цього, за даними мера, заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос.
Також за дотримання суворих норм і без роботи кафе продовжать працювати автозаправні станції. Салони краси працюватимуть за попереднім записом. Фітнес і спортивні зали - без групових занять.
Працюватимуть дитячі садочки.
Школи після канікул повернуться до навчання - але дистанційно. Всі підприємства й організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу. Приватний бізнес також має максимально перейти на дистанційну форму роботи. Крім підприємств критичної інфраструктури.
Будь ласка, зачекайте...
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Але народ мовчить. Отже благодествує. Отже гайки будуть закручувати...
Хоча 20-го о 12-00 запланована анти-ковідодрочерська акція. Чи не із-за цього ці покодьки все це запроваджують?
або:це було ще за тих часів, коли люди без масок ходили....