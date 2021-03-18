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Новини Коронавірус і карантин
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Із 20 березня Київ запроваджує суворі карантинні обмеження, - Кличко. ВIДЕО

Влада Києва ухвалила рішення посилити карантин у місті через коронавірус. У столиці спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації. Ці обмеження запроваджуються на 3 тижні - до 9 квітня включно.

Про це сьогодні на брифінгу заявив мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Кличка.

За його даними, з 00:00 20 березня - тобто в ніч із п'ятниці на суботу - Київ запроваджує суворі карантинні обмеження.

Також читайте: За добу від COVID-19 у Києві померли 30 осіб, видужали - 666, виявили 1092 випадки, - Кличко

Кличко уточнив, що буде заборонена:

🔴Робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні
зали)

🔴Робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек,
зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії)

🔴Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу)

🔴Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших)

🔴Присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і сьогоднішнього великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві).

"Громадський транспорт столиці працюватиме в звичайному режимі", - уточнив Кличко.

За його словами, громадський транспорт не зупиняють, але працювати він може з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів і маскового режиму. Йдеться про заповнювання місць для сидіння на 50%.

Крім цього, за даними мера, заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос.

Також за дотримання суворих норм і без роботи кафе продовжать працювати автозаправні станції. Салони краси працюватимуть за попереднім записом. Фітнес і спортивні зали - без групових занять.

Працюватимуть дитячі садочки.

Школи після канікул повернуться до навчання - але дистанційно. Всі підприємства й організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу. Приватний бізнес також має максимально перейти на дистанційну форму роботи. Крім підприємств критичної інфраструктури.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19443) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+20
Судя по тому что большинство украинцев не дружат с головой то да, переболеют и уйдут в мир иной многие, и большинство из за своего скудоумия. Вчера заказал еду с собой, зашел, официантка сказала что нужно 5 минут подождать. Сел за столик, за мной две молодые леди сидят бухают и ведут разговор. Одна заявляет что у нее появились симптомы в виде повышения температуры и плохого самочувствия, что не мешает ей бухнуть, но она хочет сделать ПЛР тест... Вопрос на засыпку - какого полового органа ты завалилась в ресторан, если ты почувствовала какие либо симптомы???!
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18.03.2021 12:08
+18
а смысл всего этого если в маршрутках как были толпы, так и останутся? Про метро вообще молчу...
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18.03.2021 11:54
+16
Далі заголовку не читаєте?
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18.03.2021 11:53
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мамкам надо работать так бы они своих личинусов таскали везде...
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18.03.2021 13:33 Відповісти
А щоби у вас, ковідодрочерів, кабака налобі виросла!
Але народ мовчить. Отже благодествує. Отже гайки будуть закручувати...
Хоча 20-го о 12-00 запланована анти-ковідодрочерська акція. Чи не із-за цього ці покодьки все це запроваджують?
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18.03.2021 12:57 Відповісти
Лохдайн Кличка саме через акцію 20-го, навіть не проти інших протестів(за землю, тарифи, інший бєсрєдєл)
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18.03.2021 13:21 Відповісти
талантливый и трудолюбивый нарид безнадёжен. Пока половина не выздыхает ничего не дойдёт. А локдаун возможен только в одном варианте - бамбуковой палкой по заднице и обратно в дом.
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18.03.2021 13:38 Відповісти
Проблема в том что вирус не имеет корреляционной связи с количеством серого вещества и летальный исход не изнежен для всех представителей рассы хо-хо сапиенс.... И появление данного вируса это эволюционный процесс цивилизации....
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18.03.2021 14:53 Відповісти
С...и, убьют экономику полностью
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18.03.2021 13:42 Відповісти
ну и хрен с ней, с такой экономикой...все ровно нужно нормальную экономику строить, а не феодально-крепостническую...
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18.03.2021 14:47 Відповісти
Вы, дбл бл, введите сначала жёсткий карантин на коммуналку. А потом вводите карантин для бизнеса.
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18.03.2021 18:54 Відповісти
Обмельчал народец. Раньше на роботу в поле без оружия не ходили блиндажи делали серед поля и часовых выстовляли против татар. На ночь скот загоняли за частокол крепостей. Сами ходили в набеги и промыслы, черноземы отвоевывали. А сейчас все перепуганые властью в масках и запретах ждут ждуны пока с них шкуру снимут и землю продадут Недолго осталось , превратят в стадо и загонят в резервации. Причина -отупели, разучились за свое бороться все субсидий ждут и чтоб в очередь до корыта стать, авось барин что то оставит.
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19.03.2021 07:11 Відповісти
Думаєте зпалена КГГА та коліївщина владнає справу з вірусом? Щось сумніви беруть..) І взагалі то по всьому світу народ по хатах сидить, і нащадки самураїв, і вігіланти Америки, в вікінги, і з грошима у всіх проблеми, ми всі в одному неприємному місці. То вас дядьку кудись не туди потягнуло, десь в сторону ОПЖЗ, у них дуже схожа риторика.
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19.03.2021 07:56 Відповісти
Із 20 березня Київ запроваджує суворі карантинні обмеження, - Кличко - Цензор.НЕТ 7046
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19.03.2021 08:44 Відповісти
да уж ,жаль что мир уже не станет таким как был до 2020 никогда
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19.03.2021 09:42 Відповісти
Эпоха: ДО и ПОСЛЕ
або:це було ще за тих часів, коли люди без масок ходили....
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19.03.2021 12:04 Відповісти
Чомусь локдаун весь час збігається з розглядом земельного питання щодо продажі землі , і подвійного громадянства для хабадної плутократії. Збіг? Не думаю!
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19.03.2021 09:48 Відповісти
Чорноземи вагонами вивезуть і епідемія закінчиться
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19.03.2021 12:05 Відповісти
Це громадян заставлять, або померти тут, або втекти від злиднів, або країна змінить власника
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19.03.2021 12:45 Відповісти
ездить можно только на кравчучках
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19.03.2021 10:35 Відповісти
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