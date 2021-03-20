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У Сухопутних військах почався перший етап вакцинації військовослужбовців. ФОТОрепортаж

У Чернігівському військовому госпіталі почалася вакцинація військовослужбовців оперативного командування "Північ" від коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

На першому етапі вакцинуються військові командування і підлеглі військових частин Чернігівського гарнізону. Загалом, вакциновано вже більше ста військовослужбовців. Щепили армійців вакциною Covishield (Oxford/AstraZeneca).

Попередньо військовослужбовці заповнили письмову згоду і пройшли обстеження, щоб визначити, чи немає протипоказань до вакцинації. Після уколу всі перебували під спостереженням лікарів у разі скарг. Однак таких не виявилося.

Другий етап щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 військовим ОК "Північ" проведуть за окремо визначеним графіком.

Свою дозу вакцини від небезпечної недуги отримують військовослужбовці й у підпорядкованих військових частинах та установах командування в зоні відповідальності та районі проведення ООС.

Почалася вакцинація проти COVID-19 і в оперативному командуванні "Схід". Зокрема, в бригаді "Холодний Яр" вакцинують у медичному пункті в місці постійної дислокації військової частини.

Першим вакцину проти коронавірусу отримав командир бригади полковник Дмитро Брижинський. Він зазначив, що хоче власним прикладом показати підлеглим, що робити щеплення необхідно. Адже вакцина суттєво знижує ймовірність захворювання. Крім того, навіть якщо щеплена людина все ж захворіє, завдяки набутому імунітету перебіг хвороби відбуватиметься у легкій формі або взагалі безсимптомно.

У Сухопутних військах почався перший етап вакцинації військовослужбовців 01
У Сухопутних військах почався перший етап вакцинації військовослужбовців 02
У Сухопутних військах почався перший етап вакцинації військовослужбовців 03
У Сухопутних військах почався перший етап вакцинації військовослужбовців 04
У Сухопутних військах почався перший етап вакцинації військовослужбовців 05
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Топ коментарі
+3
За місяць вакциновано всього 100 тис. людей. І ...вніманіє !!! одна(одна!) людина- двічі. А Стєпанов пальто собі купив за 620 тис ₴. Намазуй...ТЕ, зубажілі
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20.03.2021 15:05
+2
за 58 днів в сша вакцинують 100 млн.громадян і це робить адміністрація, яка місяць тому тільки отримала владу. а що там в "наших" ЗЄбанатів", які 2 рік керують?
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20.03.2021 15:03
+2
Чему они радуются? В чём тут повод для веселья?
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20.03.2021 15:09
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за 58 днів в сша вакцинують 100 млн.громадян і це робить адміністрація, яка місяць тому тільки отримала владу. а що там в "наших" ЗЄбанатів", які 2 рік керують?
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20.03.2021 15:03 Відповісти
За місяць вакциновано всього 100 тис. людей. І ...вніманіє !!! одна(одна!) людина- двічі. А Стєпанов пальто собі купив за 620 тис ₴. Намазуй...ТЕ, зубажілі
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20.03.2021 15:05 Відповісти
Чему они радуются? В чём тут повод для веселья?
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20.03.2021 15:09 Відповісти
медсестрам
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20.03.2021 15:12 Відповісти
наверное тому, что комиссуют скоро по состоянию здоровья ..
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20.03.2021 15:23 Відповісти
Херню зачем нести?
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20.03.2021 15:44 Відповісти
Свою херню сам носи ))
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20.03.2021 16:00 Відповісти
Вот именно. Долбодятел как раз тем и отличается, что не может удержаться, что бы свою херню не вычислить на окружающих.
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20.03.2021 16:22 Відповісти
а якже поліція, вони ж більше з людьми контактують
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20.03.2021 15:11 Відповісти
То елита их пфай
Зерном будут вакцинировать
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20.03.2021 15:19 Відповісти
Завжди перші - сухво(((
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20.03.2021 15:19 Відповісти
а це мой дядя, он в Индии на полставки микробиологом работает, вот и шлет, кому попало
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20.03.2021 15:46 Відповісти
.

а как же ? -
"Первым делом, первым делом самолеты" ?
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21.03.2021 01:26 Відповісти
 
 