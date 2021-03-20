У Сухопутних військах почався перший етап вакцинації військовослужбовців. ФОТОрепортаж

У Чернігівському військовому госпіталі почалася вакцинація військовослужбовців оперативного командування "Північ" від коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

На першому етапі вакцинуються військові командування і підлеглі військових частин Чернігівського гарнізону. Загалом, вакциновано вже більше ста військовослужбовців. Щепили армійців вакциною Covishield (Oxford/AstraZeneca).

Попередньо військовослужбовці заповнили письмову згоду і пройшли обстеження, щоб визначити, чи немає протипоказань до вакцинації. Після уколу всі перебували під спостереженням лікарів у разі скарг. Однак таких не виявилося.

Другий етап щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 військовим ОК "Північ" проведуть за окремо визначеним графіком.

Свою дозу вакцини від небезпечної недуги отримують військовослужбовці й у підпорядкованих військових частинах та установах командування в зоні відповідальності та районі проведення ООС.

Почалася вакцинація проти COVID-19 і в оперативному командуванні "Схід". Зокрема, в бригаді "Холодний Яр" вакцинують у медичному пункті в місці постійної дислокації військової частини.

Першим вакцину проти коронавірусу отримав командир бригади полковник Дмитро Брижинський. Він зазначив, що хоче власним прикладом показати підлеглим, що робити щеплення необхідно. Адже вакцина суттєво знижує ймовірність захворювання. Крім того, навіть якщо щеплена людина все ж захворіє, завдяки набутому імунітету перебіг хвороби відбуватиметься у легкій формі або взагалі безсимптомно.









