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В Сухопутных войсках начался первый этап вакцинации военнослужащих. ФОТОрепортаж

В Черниговском военном госпитале началась вакцинация военнослужащих оперативного командования "Север" от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

На первом этапе вакцинируются военные командования и подчиненные военных частей Черниговского гарнизона. В целом, вакцинировано уже более ста военнослужащих. Прививали армейцев вакциной Covishield (Oxford / AstraZeneca).

Предварительно военнослужащие заполнили письменное согласие и прошли обследование, чтобы определить, нет ли противопоказаний к вакцинации. После укола все находились под наблюдением врачей в случае жалоб. Однако таких не оказалось.

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Второй этап прививки от коронавирусной болезни COVID-19 военным ОК "Север" проведут по отдельно определенному графику.

Свою дозу вакцины от опасного недуга получают военнослужащие и в подчиненных воинских частях и учреждениях командования в зоне ответственности и районе проведения ООС.

Началась вакцинация от COVID-19 и в оперативном командовании "Восток". В частности, в бригаде Холодный Яр вакцинируют в медицинском пункте в месте постоянной дислокации воинской части.

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Первым вакцину от коронавируса получил командир бригады полковник Дмитрий Брижинский. Он отметил, что хочет собственным примером показать подчиненным, что прививаться необходимо. Ведь вакцина существенно снижает вероятность заболевания. Кроме того, даже если привитый человек все же заболеет, благодаря приобретенному иммунитету болезнь будет протекать в легкой форме или вообще бессимптомно. 

В Сухопутных войсках начался первый этап вакцинации военнослужащих 01
В Сухопутных войсках начался первый этап вакцинации военнослужащих 02
В Сухопутных войсках начался первый этап вакцинации военнослужащих 03
В Сухопутных войсках начался первый этап вакцинации военнослужащих 04
В Сухопутных войсках начался первый этап вакцинации военнослужащих 05
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Топ комментарии
+3
За місяць вакциновано всього 100 тис. людей. І ...вніманіє !!! одна(одна!) людина- двічі. А Стєпанов пальто собі купив за 620 тис ₴. Намазуй...ТЕ, зубажілі
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20.03.2021 15:05
+2
за 58 днів в сша вакцинують 100 млн.громадян і це робить адміністрація, яка місяць тому тільки отримала владу. а що там в "наших" ЗЄбанатів", які 2 рік керують?
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20.03.2021 15:03
+2
Чему они радуются? В чём тут повод для веселья?
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20.03.2021 15:09
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за 58 днів в сша вакцинують 100 млн.громадян і це робить адміністрація, яка місяць тому тільки отримала владу. а що там в "наших" ЗЄбанатів", які 2 рік керують?
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20.03.2021 15:03 Ответить
За місяць вакциновано всього 100 тис. людей. І ...вніманіє !!! одна(одна!) людина- двічі. А Стєпанов пальто собі купив за 620 тис ₴. Намазуй...ТЕ, зубажілі
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20.03.2021 15:05 Ответить
Чему они радуются? В чём тут повод для веселья?
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20.03.2021 15:09 Ответить
медсестрам
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20.03.2021 15:12 Ответить
наверное тому, что комиссуют скоро по состоянию здоровья ..
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20.03.2021 15:23 Ответить
Херню зачем нести?
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20.03.2021 15:44 Ответить
Свою херню сам носи ))
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20.03.2021 16:00 Ответить
Вот именно. Долбодятел как раз тем и отличается, что не может удержаться, что бы свою херню не вычислить на окружающих.
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20.03.2021 16:22 Ответить
а якже поліція, вони ж більше з людьми контактують
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20.03.2021 15:11 Ответить
То елита их пфай
Зерном будут вакцинировать
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20.03.2021 15:19 Ответить
Завжди перші - сухво(((
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20.03.2021 15:19 Ответить
а це мой дядя, он в Индии на полставки микробиологом работает, вот и шлет, кому попало
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20.03.2021 15:46 Ответить
.

а как же ? -
"Первым делом, первым делом самолеты" ?
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21.03.2021 01:26 Ответить
 
 