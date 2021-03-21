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Українського політв'язня в РФ Коломійця помістили в ШІЗО на 10 діб

Українського політв'язня в РФ Коломійця помістили в ШІЗО на 10 діб

Засудженого в Криму учасника Євромайдану Андрія Коломійця російські тюремники на 10 діб відправили в ШІЗО (штрафний ізолятор).

Про це повідомляє Кримська правозахисна група, посилаючись на його дружину Галину Заліханову (Коломієць), передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, Андрія вирішили помістити в штрафний ізолятор через те, що він запізнився з роботи в барак.

Нагадаємо, українець Андрій Коломієць з 15 травня 2015 року перебуває під вартою. 10 червня 2016 року "суддя Київського районного суду" Сімферополя Михайло Білоусов засудив учасника Євромайдану до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Його звинуватили в замаху на вбивство двох колишніх співробітників підрозділу МВС України "Беркут" під час подій на Майдані в Києві, за кількома статтями КК РФ: ст. 105 КК РФ - вбивство двох і більше осіб (незавершене), ст. 228 - зберігання наркотичних засобів, ст. 30 - замах на злочин.

Внаслідок перенесених тортур і частого перебування в ШІЗО, стан здоров'я українця погіршився: його часто мучать сильні головні болі, високий тиск, болі в шлунку, псоріаз, кришаться і випадають зуби.

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в расєйського народу імперське шизо
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21.03.2021 12:41 Відповісти
Кацапстан большой концлагерь должен бить разрушен, палачи повешени.
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21.03.2021 13:01 Відповісти
Смерть комуно-фашистской кремлевской хунте рф.
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21.03.2021 13:10 Відповісти
Господь Бог з тобою, дитино! Знав би ти, що коїться в Пеклі, то був би радий стражданням на Землі. Ці твої страждання у полоні за свою Батьківщину - виправдання тобі
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21.03.2021 13:39 Відповісти
Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди,
І орди завойовників-заброд!

Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його гарячих жилах
Козацька кров пульсує і гуде!

Василь Симоненко
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21.03.2021 13:56 Відповісти
..а у говнокомандующей Зели зубы не крошатся, даже когда тестирует свежезанесённое в ОПу золотишко
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21.03.2021 15:14 Відповісти
 
 