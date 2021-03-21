Украинского политзаключенного в РФ Коломийца поместили в ШИЗО на 10 суток
Осужденного в Крыму участника Евромайдана Андрея Коломийца российские тюремщики на 10 суток отправили в ШИЗО (штрафной изолятор).
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, ссылаясь на его жену Галину Залиханову (Коломиец), передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, Андрея решили поместить в штрафной изолятор из-за того, что он опоздал с работы в барак.
Напомним, украинец Андрей Коломиец с 15 мая 2015 года находится под стражей. 10 июня 2016 года "судья Киевского районного суда" Симферополя Михаил Белоусов приговорил участника Евромайдана к наказанию в виде 10 лет лишения свободы в колонии строго режима. Его обвинили в покушении на убийство двух бывших сотрудников подразделения МВД Украины "Беркут" во время событий на Майдане в Киеве, по нескольким статьям УК РФ: ст. 105 УК РФ – убийство двух и более лиц (незаконченное), ст. 228 – хранение наркотических средств, ст. 30 – покушение на преступление.
В результате перенесенных пыток и частого нахождения в ШИЗО, состояние здоровья украинца ухудшилось: его часто мучают сильные головные боли, высокое давление, боли в желудке, псориаз, крошатся и выпадают зубы.
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Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди,
І орди завойовників-заброд!
Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його гарячих жилах
Козацька кров пульсує і гуде!
Василь Симоненко