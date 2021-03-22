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Мітинг під облгазом в Запоріжжі перейшов у сутички

Мітинг під облгазом в Запоріжжі перейшов у сутички

У Запоріжжі під час акції протесту при спробі мітингувальників зайти до будівлі "Запоріжгазу", що належить до "Регіональної газової компанії" Дмитра Фірташа, сталися сутички.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Біля будівлі "Запоріжгазу" зібралася акція протесту. Кількадесят учасників заявляли про свавілля з боку працівників підприємства, зокрема, про необґрунтовані відключення від газопостачання побутових споживачів, завищені тарифи на послуги, неможливість потрапити на прийом до підприємства в разі виникнення конфліктних ситуацій.

Після цього близько 15 людей змогли зайти до будівлі та згодом залишили її, влаштувавши на ґанку підприємства імпровізовану трибуну. Сутички також відбувалися під час самого мітингу – одного з учасників протесту невідомі облили речовиною жовтого кольору.

Поспілкуватися з протестувальниками вийшов голова правління "Запоріжгазу" Олег Мизик. Керівник підприємства наголосив, що в кожному випадку скарг із боку протестувальників на дії працівників компанії потрібно розбиратися індивідуально.

"Вирішення ситуації – лише одне, цивілізованим способом. Інших способів вирішення нема. Вартість транспортування у квітні буде така, як і кожного місяця. Тариф переглядається раз на рік. Обслуговування, заміна обладнання – все це входить до нього", – сказав під час мітингу Мизик.

Під час акції протесту на вулиці біля центрального входу до будівлі "Запоріжгазу" перебувало кількадесят працівників підприємства, вдягнених у фірмові куртки компанії. На місці також чергували працівники поліції.

Заклики прийти на акцію протесту до "Запоріжгазу" у соціальних мережах поширювала громадська організація "Кош".

Раніше, 15 березня під стінами "Запоріжгазу" також відбулася акція протесту – тоді її учасники зламали ворота на територію підприємства, а також зайшли до адміністративної будівлі "Запоріжгазу", де поперевертали меблі.

"Регіональній газовій компанії" бізнесмена Дмитра Фірташа належать 20 облгазів по всій Україні. 2019 року Антимонопольний комітет розслідував імовірні порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку цих компаній. Справа стосувалася потенційного зловживання монопольним становищем на ринках розподілу природного газу.
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Топ коментарі
+46
Митинг под облгазом в Запорожье перешел в столкновения - Цензор.НЕТ 1146
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22.03.2021 21:02
+40
Скажіть, а як так вийшло, що в нас беззаконня та мусорат, якщо Сивочолого Гєтьмана скинули, на виборах народ обрав сваєво, прастова парня з народу, ну той котрий "я твой вьірок!", накінець то перестали обкрадати армію, перестали стрілять, хужє нє будєт, саме час сміятися, чи нє?
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22.03.2021 20:59
+26
"Дайте ему ещё сто дней, и ещё..."
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22.03.2021 21:01
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Скажіть, а як так вийшло, що в нас беззаконня та мусорат, якщо Сивочолого Гєтьмана скинули, на виборах народ обрав сваєво, прастова парня з народу, ну той котрий "я твой вьірок!", накінець то перестали обкрадати армію, перестали стрілять, хужє нє будєт, саме час сміятися, чи нє?
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22.03.2021 20:59 Відповісти
"Дайте ему ещё сто дней, и ещё..."
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22.03.2021 21:01 Відповісти
Скільки "мудрому народу" не обіцяй знизити тарифи, а йому все мало
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22.03.2021 21:12 Відповісти
🐸🤡😈🤡Давно пора - сто звиздюлей !👊👊👊🚫
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22.03.2021 21:56 Відповісти
А ти звідки особисто питаєш, протестувальник?
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22.03.2021 21:15 Відповісти
Ну москва свою роботу зробила.
зюзя краще що ви могли обрати для них обрати.
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22.03.2021 21:17 Відповісти
І що ти тут робиш тоді? Напевно за цукерки шоколадні продався?
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22.03.2021 21:21 Відповісти
Чому Україна входить в 30-ку рейтингу паспортів, але не входить в 40 країн, що почали вакцинацію? Відповідь очевидна - тому що в 30-ку паспортів потрапили завдяки Пороху, а вакцинація проходить при владі Зеленського
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22.03.2021 21:21 Відповісти
кому нужна вакцинация взагали , и шмурдяком в часности?
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22.03.2021 21:44 Відповісти
Дык это заслуга проголосовавших за слабоумного. Кушайте не обляпайтесь
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22.03.2021 23:32 Відповісти
мудрий нарід прийшов просить ще трошки підняти тарифи.
А зеленський нівкаку. Кремень
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22.03.2021 21:13 Відповісти
Да идите вы в сад с вашим ,,гетьменом,, .Задолбали уже вы своим пиаром этого олигарха . Вообще то тема была про одного олигарха которому принадлежат эти газовые компании но ты облил дерьмом Зе Вову которого отождествляют со вторым олигархом , чтобы пропиарить третьего -барыгу и коррупционера . Ничего не поменялось в стране за десятилетия после двух Майданов .Раньше отдавались за гречку и картошку , теперь за конфеты .
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22.03.2021 22:00 Відповісти
Люто плюсую! І непогано було б, якби фанати гетьмана написали б тут, в скільки разів при ньому знизились тарифи...
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22.03.2021 23:29 Відповісти
Мочи олигархов!Митинг под облгазом в Запорожье перешел в столкновения - Цензор.НЕТ 8678 Дави упырей.
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22.03.2021 21:00 Відповісти
Начинать с "Янеолигарха"
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22.03.2021 21:15 Відповісти
Кому кому уряду нашої держави у нас немає уряду нашої держави у нас є уряд олігархічних забаганок з ним вище 2 століття будете вугіллям топити там усі професіонали по грабуванню населення через тарифи
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22.03.2021 21:12 Відповісти
ВСЕ эти облгазы это клоаки воровские ,там смело можно ВСЕХ закрывать ни ошибёшься ...
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22.03.2021 21:02 Відповісти
Митинг под облгазом в Запорожье перешел в столкновения - Цензор.НЕТ 1146
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22.03.2021 21:02 Відповісти
кацапа,откуда у тебя деньги на рошен? тебя ка дырка покормит,когда придет с пляшки снимать.
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22.03.2021 22:03 Відповісти
Е-е-е-е... Чому не перейти до іншого постачальника ?
Мо,я чьось не розумію ?
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22.03.2021 21:05 Відповісти
Це вирішить проблеми протестувальників ?
"Несколько участников заявляли о произволе со стороны работников предприятия, в частности, о необоснованных отключениях от газоснабжения бытовых потребителей, завышенных тарифах на услуги, невозможности попасть на прием в предприятие в случае возникновения конфликтных ситуаций."
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22.03.2021 21:14 Відповісти
Газопостачальник зараз окремо, а здирницькі квітанції / здирницькі для жителів села і провінції/ за "потужність" - окремо.
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22.03.2021 21:48 Відповісти
от ГРМ не уйдешь!)
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22.03.2021 21:12 Відповісти
Так.Подивився.Оператор ГРМ-монополіст. Але продавця газу можна змінити.
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22.03.2021 22:39 Відповісти
это да), хоть что-то.....
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23.03.2021 09:15 Відповісти
От фирташа не уйдёшь
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22.03.2021 21:21 Відповісти
бо фирташисты в случае перехода начисляют огромную пеню...и получается переходишь с долгами.
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22.03.2021 22:04 Відповісти
Обирали Зеленського, а жити хочуть як при Порошенко .
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22.03.2021 21:06 Відповісти
Митинг под облгазом в Запорожье перешел в столкновения - Цензор.НЕТ 2566
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22.03.2021 21:07 Відповісти
Сам живи при Порошенку. Нам такого добра не треба.
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22.03.2021 21:28 Відповісти
що, порох красти не давав , вам ?
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22.03.2021 21:43 Відповісти
Руки рубав....
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22.03.2021 21:49 Відповісти
а чем же ты по клаве тыцяешь? брал уроки безмануальной игры у зеленскава?
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22.03.2021 22:06 Відповісти
Так ты теперь носом в клавиатуру долбишь?
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22.03.2021 22:08 Відповісти
Высоко берёшь,ниже бери,там у их основной инструмент......
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22.03.2021 22:37 Відповісти
Задницею?!
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22.03.2021 23:07 Відповісти
при всём уважении к Порошенко, я голосовал против него из-за медреформы и цены на газ!
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22.03.2021 21:45 Відповісти
надеюсь,теперь ты удовлетворен...
и по медицине,и по газу...
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22.03.2021 22:07 Відповісти
балдею!
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22.03.2021 22:26 Відповісти
Теперь наслаждайтесь : грабежом на «великим крадивницт « Степашки , крадуцкого , зелёной 🤡🤢сопли ! Грабят так , аж Гай шумит - маски , на тестах , вакцина в три раза дороже номинала и ………
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22.03.2021 22:08 Відповісти
и с кого выбирать? геноцид медико-тарифный у обоих!
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22.03.2021 22:28 Відповісти
гений
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23.03.2021 11:05 Відповісти
Да нет, они как раз жить как при порошенко и не хотели, поэтому и выбирали, а получилось обое рябое
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22.03.2021 21:54 Відповісти
Не врать! Врал! Не выполнил! На выход!!!

Мітинг під облгазом в Запоріжжі перейшов у сутички - Цензор.НЕТ 3130
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22.03.2021 22:48 Відповісти
сказал-сделал
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22.03.2021 23:08 Відповісти
так не хотели ж больше жить как при Порохе, но уже и при Зеленском не хотят, но не факт что доживут до следующих выборов - коронавирус успешно мутирует
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23.03.2021 01:08 Відповісти
""Главное, что мы получили то, что хотели: Порошенко - президент, Кличко стал мэром", - сказал Фирташ.
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23.03.2021 11:38 Відповісти
https://www.facebook.com/roman.ryabtchuk?__cft__[0]=AZUl7nSSXDxwCw7ZMq6XeMccwspnMqFnrittOxtGulPP_atG4RBxY7GhdJitpvR5ci6FoVoIumF5YZWh94vop4DOfQJoV4d9UAYFxv3h_es-R5NhVe4EOyZ-Hl9NENCAYtg&__tn__=-UC%2CP-R Роман Рябчук

https://www.facebook.com/roman.ryabtchuk/posts/1758576660990720?__cft__[0]=AZUl7nSSXDxwCw7ZMq6XeMccwspnMqFnrittOxtGulPP_atG4RBxY7GhdJitpvR5ci6FoVoIumF5YZWh94vop4DOfQJoV4d9UAYFxv3h_es-R5NhVe4EOyZ-Hl9NENCAYtg&__tn__=%2CO%2CP-R 17 марта, 17:20 ·

В Лубнах запустили процесс возвращения газовых сетей городу

Лубенский горсовет под давлением участников тарифных протестов, принял решение начать процесс возвращения в коммунальную собственность газотранспортных сетей, которыми пользуется ОАО Лубнигаз, владельцем которого является оффшорная фирма из Гонконга,
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22.03.2021 21:15 Відповісти
правильно! По всей бы стране так ! А то мы проводили трубы газовые за свой счет, а с нас дерут за транспортировку!
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22.03.2021 21:47 Відповісти
И Ленииин такой молодой!!!
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22.03.2021 23:32 Відповісти
странно, что Антимонопольный комитет не видит здест злоупотребления монопольным положением..
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22.03.2021 21:15 Відповісти
антимонопольный комитет Украины брал уроки хорошего зрения у наблюдателей ОБСЕ.
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22.03.2021 21:47 Відповісти
там тоже шестаки сидят..., а не работают!
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22.03.2021 21:48 Відповісти
А его много много лет возглавлял отчим нардепа от БПП, Алексея Гончаренко, регионал Костусев.
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22.03.2021 22:49 Відповісти
он вроде как отчим..
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22.03.2021 22:53 Відповісти
Да, отчим. Я так и написал.
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22.03.2021 22:59 Відповісти
а фирташ слушает да есть. уголок тортика "захер", під філіжанку "по віденьські" )
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22.03.2021 21:16 Відповісти
Люди уже умнеть начинают, постепенно, что Фирташа кормить они не должны, обеспечивать ему шикарную жизнь в далекой Европе
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22.03.2021 21:16 Відповісти
Я вот сидел себе и думал: ну, ладно, сегодня День таксиста. А ещё я думал, что День весеннего равноденствия- тоже сегодня. И я- ошибся. Этот День- позавчера прошел, оказывается. И стало мне грустно... Как же я так прогавыв??? Потому- хрен с ним, с облгазом... буду грустить...
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22.03.2021 21:16 Відповісти
И ещё мне стало интересно: неделю назад фамилия этого черта, который Шарий- была очень востребована. А сейчас- востребованность- 0(ноль). Нет его. Он, как будто сдох. Как-то странно. Никто не в курсе- а шо ш такое??? Моё личное мнение: с пацанчиком добазарились... Не так?
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22.03.2021 21:25 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Finfokava.com%2Fuk%2F50526-kogo-kormyat-oblgazy-ukrayny.html&psig=AOvVaw2r__eyklz9O8oYQEASCmyn&ust=1616527695536000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCIjr_aLRxO8CFQAAAAAdAAAAABAP Кого годують облгази України? Мітинг під облгазом в Запоріжжі перейшов у сутички - Цензор.НЕТ 1137
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22.03.2021 21:29 Відповісти
за труби вже платимо, а коли за дріт будем платити?
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22.03.2021 21:24 Відповісти
Думаю, що чекати ще недовго залишилось.
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22.03.2021 21:34 Відповісти
Вроде, в Мариуполе горсовет проводит аудит всех труб и будет их брать потом на баланс города...плату за транспортировку при этом, будут отменять!
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22.03.2021 21:37 Відповісти
аферист фирташ под санкциями США, а в Украине его предприятия продолжают работать и не платить налоги. зебыдло рулит с янелохом, олигархам все, нариду ничего.
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22.03.2021 21:27 Відповісти
Каламойша , Ахметка с кучманоидом пинчуком …… - мафия бессмертна , купили спотрохами ВСЕХ И ВСЕ
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22.03.2021 22:14 Відповісти
Ну фишка в том что Фирташа в Украине шатают лишь чтобы на своих переписать имущество и дальше драть с лохов уже себе.
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22.03.2021 23:16 Відповісти
Справа не в тарифах, а в окремій квітанції на "потужність". В Києві, де ми користуємось газом щодня, за "потужність", дякуючи Кличку, платимо 1 грн. з копійками. А в селі, де вже півроку ніхто не включав газ, бо ніхто не проживає, з січня місяця приходить квітанція за газ - 0 грн. і друга квітанція за "потужність" - 45 грн. з копійками. Потужність складається з однієї газової розетки, яка торік ще працювала, газової духовки і трьох конвекторів /два з них торік включити не вдавалось - не працюють/ , а третій, як поїду туди, перевірю, може включиться. Зрозуміло, при чому тут Зеленський...
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22.03.2021 21:38 Відповісти
ти зробив велику помилку, кацабе, написавши ***** з великої букви
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22.03.2021 21:49 Відповісти
если кацап срёт в чате ******* с большой буквы то оплата идёт двойная и выше отчисления в пенсионный фонд вроттенбергов
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23.03.2021 08:49 Відповісти
Все облгазы национализировать обратно государству.
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22.03.2021 21:41 Відповісти
просто вернуть украденное! какая нафиг национализация при откровенном воровстве?
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22.03.2021 21:51 Відповісти
"...У Запоріжжі під час акції протесту при спробі мітингувальників зайти до будівлі "Запоріжгазу", що належить до "Регіональної газової компанії" Дмитра Фірташа, сталися сутички..."

Надіюсь що запорожці Фірташу набили морду! Це ж вони в переважній більшості голосували за ригів до яких належав і Фірташ.
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22.03.2021 21:49 Відповісти
да, завтра проголосуют за бойко! идиоты, с которыми мне жить в одной стране!
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22.03.2021 21:52 Відповісти
То не живи. Хто змушує? Чемодан - вокзал - .
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22.03.2021 23:35 Відповісти
Трубы Фирташу принадлежат еще с пеленок...
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22.03.2021 21:54 Відповісти
А когда при потреблении 110 кубов в год выставляют счет за доставку 314 кубов это нормально?Получается доставка 5 грн за куб! При тарифе 1.74 это в Киевской области!Потому что по проекту отопление , хотя газом уже 5 лет не топлю! За воздух дерут! При этом нарушают 21 статью закона о правах потребителей:

Стаття 21. Порушення прав споживачів
3) при наданні послуги, від якої споживач не може відмовитись, а одержати може лише в одного виконавця, виконавець нав'язує такі умови одержання послуги, які ставлять споживача у нерівне становище порівняно з іншими споживачами та/або виконавцями, не надають споживачеві однакових гарантій відшкодування шкоди, завданої невиконанням (неналежним виконанням) сторонами умов договору;

Это равные условия 5 грн для тех кто потребляет мало и 1ю74 для тех кто потребляет больше 314 грн.
И это справедливо! ??
Уроды ! С 1 января 2021 года такой подарок сделали!
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23.03.2021 02:18 Відповісти
зелена влада робить все щоб ми виіжджали або вимирали бо коли пенсія 1769 грн а платіжка за газ 3000 це зелений геноцид а ці субсидіі принижують людську гідність
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23.03.2021 06:21 Відповісти
Країна мусить знати своїх героїв.
Знову засновник"ПР"П.Порошенко і екс генеральний продюсер каналу"Інтер"В. Зеленський відмовились підтримувати голосування за закон про зниження тарифів для людей.
https://www.youtube.com/watch?v=WtO2acZ5Zes&feature=share&fbclid=IwAR1ChZI97exMd7WskJ0rftpZHjkSPhVBu6n9EjOnyMrUdWMzbVOwijV-0bg
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23.03.2021 08:49 Відповісти
 
 