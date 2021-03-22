Мітинг під облгазом в Запоріжжі перейшов у сутички
У Запоріжжі під час акції протесту при спробі мітингувальників зайти до будівлі "Запоріжгазу", що належить до "Регіональної газової компанії" Дмитра Фірташа, сталися сутички.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Біля будівлі "Запоріжгазу" зібралася акція протесту. Кількадесят учасників заявляли про свавілля з боку працівників підприємства, зокрема, про необґрунтовані відключення від газопостачання побутових споживачів, завищені тарифи на послуги, неможливість потрапити на прийом до підприємства в разі виникнення конфліктних ситуацій.
Після цього близько 15 людей змогли зайти до будівлі та згодом залишили її, влаштувавши на ґанку підприємства імпровізовану трибуну. Сутички також відбувалися під час самого мітингу – одного з учасників протесту невідомі облили речовиною жовтого кольору.
Поспілкуватися з протестувальниками вийшов голова правління "Запоріжгазу" Олег Мизик. Керівник підприємства наголосив, що в кожному випадку скарг із боку протестувальників на дії працівників компанії потрібно розбиратися індивідуально.
"Вирішення ситуації – лише одне, цивілізованим способом. Інших способів вирішення нема. Вартість транспортування у квітні буде така, як і кожного місяця. Тариф переглядається раз на рік. Обслуговування, заміна обладнання – все це входить до нього", – сказав під час мітингу Мизик.
Під час акції протесту на вулиці біля центрального входу до будівлі "Запоріжгазу" перебувало кількадесят працівників підприємства, вдягнених у фірмові куртки компанії. На місці також чергували працівники поліції.
Заклики прийти на акцію протесту до "Запоріжгазу" у соціальних мережах поширювала громадська організація "Кош".
Раніше, 15 березня під стінами "Запоріжгазу" також відбулася акція протесту – тоді її учасники зламали ворота на територію підприємства, а також зайшли до адміністративної будівлі "Запоріжгазу", де поперевертали меблі.
"Регіональній газовій компанії" бізнесмена Дмитра Фірташа належать 20 облгазів по всій Україні. 2019 року Антимонопольний комітет розслідував імовірні порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку цих компаній. Справа стосувалася потенційного зловживання монопольним становищем на ринках розподілу природного газу.
Будь ласка, зачекайте...
зюзя краще що ви могли обрати для них обрати.
А зеленський нівкаку. Кремень
Мо,я чьось не розумію ?
"Несколько участников заявляли о произволе со стороны работников предприятия, в частности, о необоснованных отключениях от газоснабжения бытовых потребителей, завышенных тарифах на услуги, невозможности попасть на прием в предприятие в случае возникновения конфликтных ситуаций."
и по медицине,и по газу...
https://www.facebook.com/roman.ryabtchuk/posts/1758576660990720?__cft__[0]=AZUl7nSSXDxwCw7ZMq6XeMccwspnMqFnrittOxtGulPP_atG4RBxY7GhdJitpvR5ci6FoVoIumF5YZWh94vop4DOfQJoV4d9UAYFxv3h_es-R5NhVe4EOyZ-Hl9NENCAYtg&__tn__=%2CO%2CP-R 17 марта, 17:20 ·
В Лубнах запустили процесс возвращения газовых сетей городу
Лубенский горсовет под давлением участников тарифных протестов, принял решение начать процесс возвращения в коммунальную собственность газотранспортных сетей, которыми пользуется ОАО Лубнигаз, владельцем которого является оффшорная фирма из Гонконга,
Надіюсь що запорожці Фірташу набили морду! Це ж вони в переважній більшості голосували за ригів до яких належав і Фірташ.
Стаття 21. Порушення прав споживачів
3) при наданні послуги, від якої споживач не може відмовитись, а одержати може лише в одного виконавця, виконавець нав'язує такі умови одержання послуги, які ставлять споживача у нерівне становище порівняно з іншими споживачами та/або виконавцями, не надають споживачеві однакових гарантій відшкодування шкоди, завданої невиконанням (неналежним виконанням) сторонами умов договору;
Это равные условия 5 грн для тех кто потребляет мало и 1ю74 для тех кто потребляет больше 314 грн.
И это справедливо! ??
Уроды ! С 1 января 2021 года такой подарок сделали!
Знову засновник"ПР"П.Порошенко і екс генеральний продюсер каналу"Інтер"В. Зеленський відмовились підтримувати голосування за закон про зниження тарифів для людей.
https://www.youtube.com/watch?v=WtO2acZ5Zes&feature=share&fbclid=IwAR1ChZI97exMd7WskJ0rftpZHjkSPhVBu6n9EjOnyMrUdWMzbVOwijV-0bg