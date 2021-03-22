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акция (2397) Запорожье (2571) облгазы (73) протест (5834) Фирташ (1046)

Митинг под облгазом в Запорожье перешел в столкновения

Митинг под облгазом в Запорожье перешел в столкновения

В Запорожье во время акции протеста при попытке митингующих зайти в здание "Запорожгаза", который относится к "Региональной газовой компании" Дмитрия Фирташа, произошли столкновения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

У здания "Запорожгаза" собралась акция протеста. Несколько участников заявляли о произволе со стороны работников предприятия, в частности, о необоснованных отключениях от газоснабжения бытовых потребителей, завышенных тарифах на услуги, невозможности попасть на прием в предприятие в случае возникновения конфликтных ситуаций.

После этого около 15 человек смогли зайти в здание и впоследствии вышли обратно, устроив на крыльце предприятия импровизированную трибуну. Столкновения также происходили во время самого митинга - одного из протестующих неизвестные облили веществом желтого цвета.

Читайте на Цензор.НЕТ: Канцлер Австрии Курц добирался из Израиля на самолете Фирташа, - СМИ

Пообщаться с протестующими вышел председатель правления "Запорожгаза" Олег Мизык. Руководитель предприятия отметил, что в каждом случае жалоб со стороны протестующих на действия работников компании нужно разбираться индивидуально.

"Решение ситуации - одно, цивилизованным способом. Других способов решения нету. Стоимость транспортировки в апреле будет такая, как и каждый месяц. Тариф пересматривается раз в год. Обслуживание, замена оборудования - все это входит в него", - сказал во время митинга Мизык.

Также на Цензор.НЕТ: Против 6 облгазов открыли дела за завышение цены на газ для населения, - АМКУ

Во время акции протеста на улице возле центрального входа в здание "Запорожгаза" находилось несколько работников предприятия, одетых в фирменные куртки компании. На месте также дежурили работники полиции.

Призывы прийти на акцию протеста к "Запорожгаза" в социальных сетях распространяла общественная организация "Кош".

Ранее, 15 марта под стенами "Запорожгаза" также состоялась акция протеста - тогда ее участники сломали ворота на территорию предприятия, а также зашли в административное здание "Запорожгаза", где перевернули мебель.

Читайте также: В Запорожье четверо неизвестных избили депутата облсовета Дмитрия Майстро. ФОТОрепортаж (обновлено)

"Региональной газовой компании" бизнесмена Дмитрия Фирташа принадлежат 20 облгазов по всей Украине. В 2019 году Антимонопольный комитет расследовал возможные нарушения законодательства о защите экономической конкуренции со стороны этих компаний. Дело касалось потенциального злоупотребления монопольным положением на рынках распределения природного газа.

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Топ комментарии
+46
Митинг под облгазом в Запорожье перешел в столкновения - Цензор.НЕТ 1146
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22.03.2021 21:02
+40
Скажіть, а як так вийшло, що в нас беззаконня та мусорат, якщо Сивочолого Гєтьмана скинули, на виборах народ обрав сваєво, прастова парня з народу, ну той котрий "я твой вьірок!", накінець то перестали обкрадати армію, перестали стрілять, хужє нє будєт, саме час сміятися, чи нє?
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22.03.2021 20:59
+26
"Дайте ему ещё сто дней, и ещё..."
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22.03.2021 21:01
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Правила форума Совет форумчан
Скажіть, а як так вийшло, що в нас беззаконня та мусорат, якщо Сивочолого Гєтьмана скинули, на виборах народ обрав сваєво, прастова парня з народу, ну той котрий "я твой вьірок!", накінець то перестали обкрадати армію, перестали стрілять, хужє нє будєт, саме час сміятися, чи нє?
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22.03.2021 20:59 Ответить
"Дайте ему ещё сто дней, и ещё..."
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22.03.2021 21:01 Ответить
Скільки "мудрому народу" не обіцяй знизити тарифи, а йому все мало
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22.03.2021 21:12 Ответить
🐸🤡😈🤡Давно пора - сто звиздюлей !👊👊👊🚫
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22.03.2021 21:56 Ответить
А ти звідки особисто питаєш, протестувальник?
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22.03.2021 21:15 Ответить
Ну москва свою роботу зробила.
зюзя краще що ви могли обрати для них обрати.
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22.03.2021 21:17 Ответить
І що ти тут робиш тоді? Напевно за цукерки шоколадні продався?
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22.03.2021 21:21 Ответить
Чому Україна входить в 30-ку рейтингу паспортів, але не входить в 40 країн, що почали вакцинацію? Відповідь очевидна - тому що в 30-ку паспортів потрапили завдяки Пороху, а вакцинація проходить при владі Зеленського
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22.03.2021 21:21 Ответить
кому нужна вакцинация взагали , и шмурдяком в часности?
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22.03.2021 21:44 Ответить
Дык это заслуга проголосовавших за слабоумного. Кушайте не обляпайтесь
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22.03.2021 23:32 Ответить
мудрий нарід прийшов просить ще трошки підняти тарифи.
А зеленський нівкаку. Кремень
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22.03.2021 21:13 Ответить
Да идите вы в сад с вашим ,,гетьменом,, .Задолбали уже вы своим пиаром этого олигарха . Вообще то тема была про одного олигарха которому принадлежат эти газовые компании но ты облил дерьмом Зе Вову которого отождествляют со вторым олигархом , чтобы пропиарить третьего -барыгу и коррупционера . Ничего не поменялось в стране за десятилетия после двух Майданов .Раньше отдавались за гречку и картошку , теперь за конфеты .
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22.03.2021 22:00 Ответить
Люто плюсую! І непогано було б, якби фанати гетьмана написали б тут, в скільки разів при ньому знизились тарифи...
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22.03.2021 23:29 Ответить
Мочи олигархов!Митинг под облгазом в Запорожье перешел в столкновения - Цензор.НЕТ 8678 Дави упырей.
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22.03.2021 21:00 Ответить
Начинать с "Янеолигарха"
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22.03.2021 21:15 Ответить
Кому кому уряду нашої держави у нас немає уряду нашої держави у нас є уряд олігархічних забаганок з ним вище 2 століття будете вугіллям топити там усі професіонали по грабуванню населення через тарифи
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22.03.2021 21:12 Ответить
ВСЕ эти облгазы это клоаки воровские ,там смело можно ВСЕХ закрывать ни ошибёшься ...
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22.03.2021 21:02 Ответить
Митинг под облгазом в Запорожье перешел в столкновения - Цензор.НЕТ 1146
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22.03.2021 21:02 Ответить
кацапа,откуда у тебя деньги на рошен? тебя ка дырка покормит,когда придет с пляшки снимать.
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22.03.2021 22:03 Ответить
Е-е-е-е... Чому не перейти до іншого постачальника ?
Мо,я чьось не розумію ?
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22.03.2021 21:05 Ответить
Це вирішить проблеми протестувальників ?
"Несколько участников заявляли о произволе со стороны работников предприятия, в частности, о необоснованных отключениях от газоснабжения бытовых потребителей, завышенных тарифах на услуги, невозможности попасть на прием в предприятие в случае возникновения конфликтных ситуаций."
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22.03.2021 21:14 Ответить
Газопостачальник зараз окремо, а здирницькі квітанції / здирницькі для жителів села і провінції/ за "потужність" - окремо.
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22.03.2021 21:48 Ответить
от ГРМ не уйдешь!)
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22.03.2021 21:12 Ответить
Так.Подивився.Оператор ГРМ-монополіст. Але продавця газу можна змінити.
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22.03.2021 22:39 Ответить
это да), хоть что-то.....
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23.03.2021 09:15 Ответить
От фирташа не уйдёшь
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22.03.2021 21:21 Ответить
бо фирташисты в случае перехода начисляют огромную пеню...и получается переходишь с долгами.
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22.03.2021 22:04 Ответить
Обирали Зеленського, а жити хочуть як при Порошенко .
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22.03.2021 21:06 Ответить
Митинг под облгазом в Запорожье перешел в столкновения - Цензор.НЕТ 2566
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22.03.2021 21:07 Ответить
Сам живи при Порошенку. Нам такого добра не треба.
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22.03.2021 21:28 Ответить
що, порох красти не давав , вам ?
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22.03.2021 21:43 Ответить
Руки рубав....
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22.03.2021 21:49 Ответить
а чем же ты по клаве тыцяешь? брал уроки безмануальной игры у зеленскава?
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22.03.2021 22:06 Ответить
Так ты теперь носом в клавиатуру долбишь?
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22.03.2021 22:08 Ответить
Высоко берёшь,ниже бери,там у их основной инструмент......
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22.03.2021 22:37 Ответить
Задницею?!
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22.03.2021 23:07 Ответить
при всём уважении к Порошенко, я голосовал против него из-за медреформы и цены на газ!
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22.03.2021 21:45 Ответить
надеюсь,теперь ты удовлетворен...
и по медицине,и по газу...
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22.03.2021 22:07 Ответить
балдею!
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22.03.2021 22:26 Ответить
Теперь наслаждайтесь : грабежом на «великим крадивницт « Степашки , крадуцкого , зелёной 🤡🤢сопли ! Грабят так , аж Гай шумит - маски , на тестах , вакцина в три раза дороже номинала и ………
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22.03.2021 22:08 Ответить
и с кого выбирать? геноцид медико-тарифный у обоих!
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22.03.2021 22:28 Ответить
гений
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23.03.2021 11:05 Ответить
Да нет, они как раз жить как при порошенко и не хотели, поэтому и выбирали, а получилось обое рябое
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22.03.2021 21:54 Ответить
Не врать! Врал! Не выполнил! На выход!!!

Мітинг під облгазом в Запоріжжі перейшов у сутички - Цензор.НЕТ 3130
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22.03.2021 22:48 Ответить
сказал-сделал
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22.03.2021 23:08 Ответить
так не хотели ж больше жить как при Порохе, но уже и при Зеленском не хотят, но не факт что доживут до следующих выборов - коронавирус успешно мутирует
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23.03.2021 01:08 Ответить
""Главное, что мы получили то, что хотели: Порошенко - президент, Кличко стал мэром", - сказал Фирташ.
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23.03.2021 11:38 Ответить
https://www.facebook.com/roman.ryabtchuk?__cft__[0]=AZUl7nSSXDxwCw7ZMq6XeMccwspnMqFnrittOxtGulPP_atG4RBxY7GhdJitpvR5ci6FoVoIumF5YZWh94vop4DOfQJoV4d9UAYFxv3h_es-R5NhVe4EOyZ-Hl9NENCAYtg&__tn__=-UC%2CP-R Роман Рябчук

https://www.facebook.com/roman.ryabtchuk/posts/1758576660990720?__cft__[0]=AZUl7nSSXDxwCw7ZMq6XeMccwspnMqFnrittOxtGulPP_atG4RBxY7GhdJitpvR5ci6FoVoIumF5YZWh94vop4DOfQJoV4d9UAYFxv3h_es-R5NhVe4EOyZ-Hl9NENCAYtg&__tn__=%2CO%2CP-R 17 марта, 17:20 ·

В Лубнах запустили процесс возвращения газовых сетей городу

Лубенский горсовет под давлением участников тарифных протестов, принял решение начать процесс возвращения в коммунальную собственность газотранспортных сетей, которыми пользуется ОАО Лубнигаз, владельцем которого является оффшорная фирма из Гонконга,
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22.03.2021 21:15 Ответить
правильно! По всей бы стране так ! А то мы проводили трубы газовые за свой счет, а с нас дерут за транспортировку!
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22.03.2021 21:47 Ответить
И Ленииин такой молодой!!!
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22.03.2021 23:32 Ответить
странно, что Антимонопольный комитет не видит здест злоупотребления монопольным положением..
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22.03.2021 21:15 Ответить
антимонопольный комитет Украины брал уроки хорошего зрения у наблюдателей ОБСЕ.
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22.03.2021 21:47 Ответить
там тоже шестаки сидят..., а не работают!
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22.03.2021 21:48 Ответить
А его много много лет возглавлял отчим нардепа от БПП, Алексея Гончаренко, регионал Костусев.
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22.03.2021 22:49 Ответить
он вроде как отчим..
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22.03.2021 22:53 Ответить
Да, отчим. Я так и написал.
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22.03.2021 22:59 Ответить
а фирташ слушает да есть. уголок тортика "захер", під філіжанку "по віденьські" )
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22.03.2021 21:16 Ответить
Люди уже умнеть начинают, постепенно, что Фирташа кормить они не должны, обеспечивать ему шикарную жизнь в далекой Европе
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22.03.2021 21:16 Ответить
Я вот сидел себе и думал: ну, ладно, сегодня День таксиста. А ещё я думал, что День весеннего равноденствия- тоже сегодня. И я- ошибся. Этот День- позавчера прошел, оказывается. И стало мне грустно... Как же я так прогавыв??? Потому- хрен с ним, с облгазом... буду грустить...
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22.03.2021 21:16 Ответить
И ещё мне стало интересно: неделю назад фамилия этого черта, который Шарий- была очень востребована. А сейчас- востребованность- 0(ноль). Нет его. Он, как будто сдох. Как-то странно. Никто не в курсе- а шо ш такое??? Моё личное мнение: с пацанчиком добазарились... Не так?
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22.03.2021 21:25 Ответить
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Finfokava.com%2Fuk%2F50526-kogo-kormyat-oblgazy-ukrayny.html&psig=AOvVaw2r__eyklz9O8oYQEASCmyn&ust=1616527695536000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCIjr_aLRxO8CFQAAAAAdAAAAABAP Кого годують облгази України? Мітинг під облгазом в Запоріжжі перейшов у сутички - Цензор.НЕТ 1137
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22.03.2021 21:29 Ответить
за труби вже платимо, а коли за дріт будем платити?
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22.03.2021 21:24 Ответить
Думаю, що чекати ще недовго залишилось.
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22.03.2021 21:34 Ответить
Вроде, в Мариуполе горсовет проводит аудит всех труб и будет их брать потом на баланс города...плату за транспортировку при этом, будут отменять!
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22.03.2021 21:37 Ответить
аферист фирташ под санкциями США, а в Украине его предприятия продолжают работать и не платить налоги. зебыдло рулит с янелохом, олигархам все, нариду ничего.
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22.03.2021 21:27 Ответить
Каламойша , Ахметка с кучманоидом пинчуком …… - мафия бессмертна , купили спотрохами ВСЕХ И ВСЕ
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22.03.2021 22:14 Ответить
Ну фишка в том что Фирташа в Украине шатают лишь чтобы на своих переписать имущество и дальше драть с лохов уже себе.
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22.03.2021 23:16 Ответить
Справа не в тарифах, а в окремій квітанції на "потужність". В Києві, де ми користуємось газом щодня, за "потужність", дякуючи Кличку, платимо 1 грн. з копійками. А в селі, де вже півроку ніхто не включав газ, бо ніхто не проживає, з січня місяця приходить квітанція за газ - 0 грн. і друга квітанція за "потужність" - 45 грн. з копійками. Потужність складається з однієї газової розетки, яка торік ще працювала, газової духовки і трьох конвекторів /два з них торік включити не вдавалось - не працюють/ , а третій, як поїду туди, перевірю, може включиться. Зрозуміло, при чому тут Зеленський...
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22.03.2021 21:38 Ответить
ти зробив велику помилку, кацабе, написавши ***** з великої букви
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22.03.2021 21:49 Ответить
если кацап срёт в чате ******* с большой буквы то оплата идёт двойная и выше отчисления в пенсионный фонд вроттенбергов
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23.03.2021 08:49 Ответить
Все облгазы национализировать обратно государству.
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22.03.2021 21:41 Ответить
просто вернуть украденное! какая нафиг национализация при откровенном воровстве?
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22.03.2021 21:51 Ответить
"...У Запоріжжі під час акції протесту при спробі мітингувальників зайти до будівлі "Запоріжгазу", що належить до "Регіональної газової компанії" Дмитра Фірташа, сталися сутички..."

Надіюсь що запорожці Фірташу набили морду! Це ж вони в переважній більшості голосували за ригів до яких належав і Фірташ.
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22.03.2021 21:49 Ответить
да, завтра проголосуют за бойко! идиоты, с которыми мне жить в одной стране!
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22.03.2021 21:52 Ответить
То не живи. Хто змушує? Чемодан - вокзал - .
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22.03.2021 23:35 Ответить
Трубы Фирташу принадлежат еще с пеленок...
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22.03.2021 21:54 Ответить
А когда при потреблении 110 кубов в год выставляют счет за доставку 314 кубов это нормально?Получается доставка 5 грн за куб! При тарифе 1.74 это в Киевской области!Потому что по проекту отопление , хотя газом уже 5 лет не топлю! За воздух дерут! При этом нарушают 21 статью закона о правах потребителей:

Стаття 21. Порушення прав споживачів
3) при наданні послуги, від якої споживач не може відмовитись, а одержати може лише в одного виконавця, виконавець нав'язує такі умови одержання послуги, які ставлять споживача у нерівне становище порівняно з іншими споживачами та/або виконавцями, не надають споживачеві однакових гарантій відшкодування шкоди, завданої невиконанням (неналежним виконанням) сторонами умов договору;

Это равные условия 5 грн для тех кто потребляет мало и 1ю74 для тех кто потребляет больше 314 грн.
И это справедливо! ??
Уроды ! С 1 января 2021 года такой подарок сделали!
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23.03.2021 02:18 Ответить
зелена влада робить все щоб ми виіжджали або вимирали бо коли пенсія 1769 грн а платіжка за газ 3000 це зелений геноцид а ці субсидіі принижують людську гідність
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23.03.2021 06:21 Ответить
Країна мусить знати своїх героїв.
Знову засновник"ПР"П.Порошенко і екс генеральний продюсер каналу"Інтер"В. Зеленський відмовились підтримувати голосування за закон про зниження тарифів для людей.
https://www.youtube.com/watch?v=WtO2acZ5Zes&feature=share&fbclid=IwAR1ChZI97exMd7WskJ0rftpZHjkSPhVBu6n9EjOnyMrUdWMzbVOwijV-0bg
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23.03.2021 08:49 Ответить
 
 