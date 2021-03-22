Митинг под облгазом в Запорожье перешел в столкновения

В Запорожье во время акции протеста при попытке митингующих зайти в здание "Запорожгаза", который относится к "Региональной газовой компании" Дмитрия Фирташа, произошли столкновения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

У здания "Запорожгаза" собралась акция протеста. Несколько участников заявляли о произволе со стороны работников предприятия, в частности, о необоснованных отключениях от газоснабжения бытовых потребителей, завышенных тарифах на услуги, невозможности попасть на прием в предприятие в случае возникновения конфликтных ситуаций.

После этого около 15 человек смогли зайти в здание и впоследствии вышли обратно, устроив на крыльце предприятия импровизированную трибуну. Столкновения также происходили во время самого митинга - одного из протестующих неизвестные облили веществом желтого цвета.

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Пообщаться с протестующими вышел председатель правления "Запорожгаза" Олег Мизык. Руководитель предприятия отметил, что в каждом случае жалоб со стороны протестующих на действия работников компании нужно разбираться индивидуально.

"Решение ситуации - одно, цивилизованным способом. Других способов решения нету. Стоимость транспортировки в апреле будет такая, как и каждый месяц. Тариф пересматривается раз в год. Обслуживание, замена оборудования - все это входит в него", - сказал во время митинга Мизык.

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Во время акции протеста на улице возле центрального входа в здание "Запорожгаза" находилось несколько работников предприятия, одетых в фирменные куртки компании. На месте также дежурили работники полиции.

Призывы прийти на акцию протеста к "Запорожгаза" в социальных сетях распространяла общественная организация "Кош".

Ранее, 15 марта под стенами "Запорожгаза" также состоялась акция протеста - тогда ее участники сломали ворота на территорию предприятия, а также зашли в административное здание "Запорожгаза", где перевернули мебель.

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"Региональной газовой компании" бизнесмена Дмитрия Фирташа принадлежат 20 облгазов по всей Украине. В 2019 году Антимонопольный комитет расследовал возможные нарушения законодательства о защите экономической конкуренции со стороны этих компаний. Дело касалось потенциального злоупотребления монопольным положением на рынках распределения природного газа.