Митинг под облгазом в Запорожье перешел в столкновения
В Запорожье во время акции протеста при попытке митингующих зайти в здание "Запорожгаза", который относится к "Региональной газовой компании" Дмитрия Фирташа, произошли столкновения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
У здания "Запорожгаза" собралась акция протеста. Несколько участников заявляли о произволе со стороны работников предприятия, в частности, о необоснованных отключениях от газоснабжения бытовых потребителей, завышенных тарифах на услуги, невозможности попасть на прием в предприятие в случае возникновения конфликтных ситуаций.
После этого около 15 человек смогли зайти в здание и впоследствии вышли обратно, устроив на крыльце предприятия импровизированную трибуну. Столкновения также происходили во время самого митинга - одного из протестующих неизвестные облили веществом желтого цвета.
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Пообщаться с протестующими вышел председатель правления "Запорожгаза" Олег Мизык. Руководитель предприятия отметил, что в каждом случае жалоб со стороны протестующих на действия работников компании нужно разбираться индивидуально.
"Решение ситуации - одно, цивилизованным способом. Других способов решения нету. Стоимость транспортировки в апреле будет такая, как и каждый месяц. Тариф пересматривается раз в год. Обслуживание, замена оборудования - все это входит в него", - сказал во время митинга Мизык.
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Во время акции протеста на улице возле центрального входа в здание "Запорожгаза" находилось несколько работников предприятия, одетых в фирменные куртки компании. На месте также дежурили работники полиции.
Призывы прийти на акцию протеста к "Запорожгаза" в социальных сетях распространяла общественная организация "Кош".
Ранее, 15 марта под стенами "Запорожгаза" также состоялась акция протеста - тогда ее участники сломали ворота на территорию предприятия, а также зашли в административное здание "Запорожгаза", где перевернули мебель.
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"Региональной газовой компании" бизнесмена Дмитрия Фирташа принадлежат 20 облгазов по всей Украине. В 2019 году Антимонопольный комитет расследовал возможные нарушения законодательства о защите экономической конкуренции со стороны этих компаний. Дело касалось потенциального злоупотребления монопольным положением на рынках распределения природного газа.
Пожалуйста, подождите...
зюзя краще що ви могли обрати для них обрати.
А зеленський нівкаку. Кремень
Мо,я чьось не розумію ?
"Несколько участников заявляли о произволе со стороны работников предприятия, в частности, о необоснованных отключениях от газоснабжения бытовых потребителей, завышенных тарифах на услуги, невозможности попасть на прием в предприятие в случае возникновения конфликтных ситуаций."
и по медицине,и по газу...
https://www.facebook.com/roman.ryabtchuk/posts/1758576660990720?__cft__[0]=AZUl7nSSXDxwCw7ZMq6XeMccwspnMqFnrittOxtGulPP_atG4RBxY7GhdJitpvR5ci6FoVoIumF5YZWh94vop4DOfQJoV4d9UAYFxv3h_es-R5NhVe4EOyZ-Hl9NENCAYtg&__tn__=%2CO%2CP-R 17 марта, 17:20 ·
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