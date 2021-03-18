Канцлер Австрии Курц добирался из Израиля на самолете Фирташа, - СМИ

Канцлер Австрии Себастьян Курц использовал частный самолет, предположительно принадлежащий беглому украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, чтобы добраться домой со встречи на высшем уровне в Тель-Авиве.

Об этом пишет австрийское издание ZackZack, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на KyivPost.

По данным издания, 4 марта Курц использовал самолет Embraer Legacy 600 с регистрационным номером OE-IRK для перелета из Тель-Авива в Вену. Этот же самолет, отмечают журналисты, Фирташ часто использует для перелетов по Европе.

По данным ZackZack, борт принадлежит Avcon Jet AG, которая эксплуатирует не менее 19 частных самолетов. После высадки Курца в Вене самолет OE-IRK направился в Киев.

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По словам PR-менеджера Фирташа Даниэля Каппа, самолет принадлежит "компании, которая может принадлежать Фирташу, но управляется автономно третьей стороной".

В офисе Курца пояснили, что самолет был заказан для канцлера в ходе стандартной процедуры. "Кто владеет самолетом, нам неизвестно и не имеет значения", - подчеркнули в офисе.

Фирташ проживает в Австрии с 2014 года. В США против него выдвинуты обвинения во взяточничестве и рэкете, и Штаты добиваются экстрадиции олигарха.

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За то время, что ему удается откладывать свою экстрадицию, Фирташ сблизился с австрийской политической элитой, отмечает ZackZack. По данным издания, олигарх живет в Вене на вилле, принадлежащей Александру Шютцу, крупному спонсору правящей Австрийской народной партии Курца. Сайт также пишет, что бывший лидер партии Майкл Шпинделеггер, который также является бывшим вице-канцлером Австрии, работает в Агентстве олигарха по модернизации Украины, которое существует только на бумаге.

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В юридической команде Фирташа работает бывший министр юстиции Австрии Дитер Бомдорфер, а его менеджер по связям с общественностью Капп раньше был представителем другого бывшего лидера Австрийской народной партии - Йозефа Прёлля, который также занимал должность вице-канцлера Австрии.