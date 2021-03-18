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Канцлер Австрии Курц добирался из Израиля на самолете Фирташа, - СМИ

Канцлер Австрии Курц добирался из Израиля на самолете Фирташа, - СМИ

Канцлер Австрии Себастьян Курц использовал частный самолет, предположительно принадлежащий беглому украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, чтобы добраться домой со встречи на высшем уровне в Тель-Авиве.

Об этом пишет австрийское издание ZackZack, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на KyivPost.

По данным издания, 4 марта Курц использовал самолет Embraer Legacy 600 с регистрационным номером OE-IRK для перелета из Тель-Авива в Вену. Этот же самолет, отмечают журналисты, Фирташ часто использует для перелетов по Европе.

По данным ZackZack, борт принадлежит Avcon Jet AG, которая эксплуатирует не менее 19 частных самолетов. После высадки Курца в Вене самолет OE-IRK направился в Киев.

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По словам PR-менеджера Фирташа Даниэля Каппа, самолет принадлежит "компании, которая может принадлежать Фирташу, но управляется автономно третьей стороной".

В офисе Курца пояснили, что самолет был заказан для канцлера в ходе стандартной процедуры. "Кто владеет самолетом, нам неизвестно и не имеет значения", - подчеркнули в офисе.

Фирташ проживает в Австрии с 2014 года. В США против него выдвинуты обвинения во взяточничестве и рэкете, и Штаты добиваются экстрадиции олигарха.

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За то время, что ему удается откладывать свою экстрадицию, Фирташ сблизился с австрийской политической элитой, отмечает ZackZack. По данным издания, олигарх живет в Вене на вилле, принадлежащей Александру Шютцу, крупному спонсору правящей Австрийской народной партии Курца. Сайт также пишет, что бывший лидер партии Майкл Шпинделеггер, который также является бывшим вице-канцлером Австрии, работает в Агентстве олигарха по модернизации Украины, которое существует только на бумаге.

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В юридической команде Фирташа работает бывший министр юстиции Австрии Дитер Бомдорфер, а его менеджер по связям с общественностью Капп раньше был представителем другого бывшего лидера Австрийской народной партии - Йозефа Прёлля, который также занимал должность вице-канцлера Австрии.

Автор: 

Австрия (809) самолет (3589) Фирташ Дмитрий (1057) Курц Себастиан (89)


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Топ комментарии
+44
Австрия это укрытие в Европе для кацапских и наших олигархов
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18.03.2021 00:23
+40
Украинцы за зимние тарифы всё оплатили.
И фирму, и бывших австрийских политиков, и самолёт, и виллу, и всё, всё, всё.
И это - только Фирташ. А таких - десятки.
А рангом поменьше - сотни.
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18.03.2021 00:23
+23
Ось чому австріяки не видають США , пана Фірташа !
А я то думав , що в Австріі коррупціі немає , а є твльки в Україні )
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18.03.2021 00:25
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Ждем как отреагирует госдеп.
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18.03.2021 00:22 Ответить
Им фиолетово
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18.03.2021 00:39 Ответить
никак- в еропе австрияки считаются самой скупердяйской нацией и если наш национальный
спорт это упрямство то там наоборот- их спорт это съэкономить или шпарен по немецки а на
чём уже и не важно, для избирателя австрийца важнее что он съэкономил а не чей это биз-
несс или какие то там принципы.........
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18.03.2021 07:56 Ответить
А нам про коррупцию рассказывают.
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18.03.2021 08:07 Ответить
эти избиратели наверняка и не знают ни про какого Фирташа
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18.03.2021 11:30 Ответить
смердить !
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18.03.2021 00:47 Ответить
Украинцы за зимние тарифы всё оплатили.
И фирму, и бывших австрийских политиков, и самолёт, и виллу, и всё, всё, всё.
И это - только Фирташ. А таких - десятки.
А рангом поменьше - сотни.
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18.03.2021 00:23 Ответить
Австрия это укрытие в Европе для кацапских и наших олигархов
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18.03.2021 00:23 Ответить
Ну мы же из сами не сажаем, почему требудем этого от остальных, если на их территории они законы не нарушают, а наоборот хорошо инвестируют в экономику.
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18.03.2021 00:28 Ответить
знакомый австриец в частном разговоре не скрывал, что им пох на наши терки с раиссией и волнует только цена на российский газ, который они исправно получают по трубопроводу... вот так, малята...
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18.03.2021 00:32 Ответить
Мне п...й,их всех поимеют в задницу сирийские беженцы,или только их жен
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18.03.2021 00:41 Ответить
в Австрии их много, но без ВНЖ все сидят. Австрияки их уже ненавидят - не работают, все в красных туфлях гуччи в Пратере висят с кодлом детей - как правило далеко не бедные беженцы. Для австрийцев реальная беда болгары - легализуют огромные семьи и на каждого 700-900 евро помощи получают. сами же неплохо живут в Болгарии на австрийское пособие.
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18.03.2021 00:58 Ответить
Та мне фиолетово. Я собираюсь совсем в другую сторону
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18.03.2021 01:01 Ответить
правильно. там недешево)
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18.03.2021 01:02 Ответить
Та просто имел я ввиду этих двуликих Анусов - фарисейскую Ывропу.
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18.03.2021 01:25 Ответить
З України повикачували гроші,подібні особи.Та й можуть жити спокійно.То й же Валерійович,якби не наробив дєлов в США,спокійно би кайфував де завгодно у світі.Ніхто вкрадене і вивезене з України,ніколи його не поверне.
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18.03.2021 00:24 Ответить
Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) к скорейшему допуску российской вакцины «Спутник V» на рынок (ЕС). Об этом он заявил в эфире телеканала Ое24.
«Что касается "Спутника V" и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны», - отметил Курц. По его словам, чем больше вакцин, тем лучше. Глава правительства добавил, что готов применять препарат в стране при условии его безопасности.Он добавил, что считает вполне реальным получение «Спутника V» для применения в стране.
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18.03.2021 00:25 Ответить
Фирташ под санкциями США. Курт не в курсе?
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18.03.2021 00:25 Ответить
Ось чому австріяки не видають США , пана Фірташа !
А я то думав , що в Австріі коррупціі немає , а є твльки в Україні )
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18.03.2021 00:25 Ответить
https://censor.net/ru/user/188159 Корупція є всюди.Але там така.що смій Австрії і її громадянам від неї добре.От вивіз цей Фірташ туди гроші.значить вони працюють на економіку Австрії,те саме і в інших країнах.
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18.03.2021 00:30 Ответить
такі "громадяни, яким добре"
заслужили, щоб на них атомну бомбу скинули
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18.03.2021 00:37 Ответить
https://censor.net/ru/user/464295 Українці кращі? Самі ж розвели олігархію і корупцію на всіх рівнях.На нас також потрібно скинути атомну бомбу? І в США є корупція.Де гроші,які Лазаренко вивіз? Його судили не за них.Також потрібно атомну бомбу скинути на США?
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18.03.2021 00:41 Ответить
Українці - кращі.
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18.03.2021 01:23 Ответить
https://censor.net/ru/user/464295 Чим?
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18.03.2021 01:59 Ответить
То є сарказм !
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18.03.2021 00:43 Ответить
https://censor.net/ru/user/188159 Ну багато людей думає,що там її немає.
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18.03.2021 00:45 Ответить
Особисто я не серед таких людей 😊
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18.03.2021 01:00 Ответить
интересно, с омана чьим бы он самалётиком добирался? ))
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18.03.2021 00:26 Ответить
а с тегерана далеко ли улетел б?
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18.03.2021 08:03 Ответить
Зло с баблом, в этом мире, побеждает добро...
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18.03.2021 00:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HrR1TD16tIc Давно известно
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18.03.2021 00:42 Ответить
Вся эта Австрия на корню кремлёвскими ворами и чекистами скуплена оптом, Фирташ из той же команды, однако прибыль с Украины получает исправно и имеет немалое политическое влияние, такой себе Медведчук в изгнании.
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18.03.2021 00:31 Ответить
Да это было уже давно понятно,как Австрия рвёт жопу за кацапов,как Фирташа отбивают от Минюста США,сидят мрази на грязных деньгах,собственно как и немцы.
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18.03.2021 00:32 Ответить
Похоже этого сраного и продажного канцлера Австрии Себастьяна Курца.., Фирташ купил его с потрохами как и суды.

коррупционер Фирташ хороший кэш заплатил австриякам. Коррупция на высшем уровне! Потому его Австрия до сих пор не выдала США.
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18.03.2021 00:34 Ответить
Не здивуюсь, якщо завтра напишуть, що президент Австрії строчить Фірташу мінети за гроші , вкрадені у українців.
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18.03.2021 00:34 Ответить
мдаа.. реальность жестока..
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18.03.2021 00:37 Ответить
Элитная бл&дюшка...
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18.03.2021 00:41 Ответить
Афигеть ! Фирташ уже успел коррумпировать австрийскую элиту ?!
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18.03.2021 00:55 Ответить
путін, скорше, встигнув коррумпировать...міністерка, якою танцював, вже в наглядовій раді чогось русского і енергетичного
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18.03.2021 08:06 Ответить
Никера не паливо...
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18.03.2021 00:58 Ответить
Гитлер и Сралин тайно встречались на территории Польши в замке Вавель,тайные встречи всегда заканчиваются пльохо....
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18.03.2021 00:58 Ответить
Простой ефрейтор Австро-венгерской Империи Адольф Шикльгрубер имеет с молодости очень много фотографий и видеосюжетов о нем... начиная с 1913 года,вам не кажется это странным...
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18.03.2021 01:04 Ответить
Гроші Фірташа - брудні гроші, з корупційних схем. Що виробляє Фірташ? А нічого. Сидить на потоках і на обгазах. Ющ літав на літаках Фірташа, і де зараз Ющ? В смітнику політичному. Не можна доторкатись навіть до брудних грошей. Курц запачкавсь. А чи відмиється?
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18.03.2021 01:05 Ответить
Шо зробив Курц?????
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18.03.2021 01:37 Ответить
Статтю почитай, нє?
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18.03.2021 02:10 Ответить
Мля, тоді - для дітей природи: в українській мові НЕМАЄ слова "запачкався". Є "забруднився".
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18.03.2021 02:14 Ответить
"Запачкавсь" якось міцніше звучить. Нехай буде "забруднивсь", це сенс не міняє
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18.03.2021 02:44 Ответить
Ваню, а що скажеш, Зєлю вже не геть? Ні достроковим?
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18.03.2021 06:48 Ответить
вот кто страна проститутка !
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18.03.2021 01:05 Ответить
вот где собака зарыта
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18.03.2021 01:08 Ответить
Фирташ стал миллиардером в течении суток,с неба упало 12 ярдов долларов,когда нибудь в Голливуде снимут фильм об этом негодяе...
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18.03.2021 01:13 Ответить
А оплачиваем это мы
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18.03.2021 01:22 Ответить
Курц это точно австрийская фамилия ?
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18.03.2021 01:22 Ответить
Фамилия Курц имеет немецкое происхождение. Она образована от слова «kurz» - «короткий». Скорее всего, такое прозвище получил человек маленького роста. Согласно другой, менее правдоподобной версии, эта фамилия связана с русским диалектным словом «курцы» - «лапти».
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18.03.2021 01:38 Ответить
За то время, что ему удается откладывать свою экстрадицию, Фирташ сблизился с австрийской политической элитой.

Хочу заметить, что сблизился он, за наши деньги.
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18.03.2021 01:40 Ответить
ЩЕНОК !)
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18.03.2021 04:12 Ответить
Бідна, бідна Австрія! Була колись країною Габсбургів. А стала країною Курців і Фірташів.
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18.03.2021 04:20 Ответить
Я думала с этого начинала рождающаяся Украина

Миллиардер, который судя по всему, является одним из самых влиятельных людей в Украине, выразил полную поддержку президента Виктора Ющенко и столь же сильное презрение к премьер-министру Юлии Тимошенко. Он заявил, что препятствовал коалиции между БЮТ и Партией Регионов в последний момент и на момент встречи работал над созданием коалиции между сторонниками Ющенко и Партией Регионов.
В своем длинном монологе Фирташ описал собственную эволюцию как бизнесмена - от момента, когда он торговал продуктами питания до создания РосУкрЭнерго.
Фирташ утверждал, что Тимошенко работала с Россией с целью уничтожить РосУкрЭнерго, и приводил примеры, которые должны были доказать, что она делала политические уступки России, чтобы получить поддержку в уничтожении РоусУкрЭнерго.
Он признал связи с лидером российской организованной преступности Семеном Могилевичем.

А оказывается с этим ЖИВЕТ или РАЗРУШАЕТСЯ европейская страна Австия. А Германия, вся опутанная олигархами и фсбешной фашистской мразью- эта евространа как , живет или погибает?
И все вместе они оказывает беспокойство, когда их друг уХйло убивает европейцев-соседей и не только...
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18.03.2021 04:42 Ответить
"фашистской мразью" - можно считать опечаткой , имела ввиду РАШИСТСКОЙ ... но какая разница!
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18.03.2021 04:43 Ответить
вся партия (правящая) получает деньги от всех украинских олигархов, тое сть с России, уже выдвинули на работу в Газпром невесту, с которой танцевал рейхсфюрер. В америке интересы фирташа представляет бывший генпрокурор США (лучший друг руди джулиани). Система работает. Вот кинорежиссер - педофил 42 года бегает, сейчас в Польше нелегально проживает, но фильмы снимает. Так что, пока фирташ будет платить, тогда и будет под крышей.
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18.03.2021 06:20 Ответить
вся партия (правящая) получает деньги от всех украинских олигархов, тое сть с России, уже выдвинули на работу в Газпром невесту, с которой танцевал рейхсфюрер. В америке интересы фирташа представляет бывший генпрокурор США (лучший друг руди джулиани). Система работает. Вот кинорежиссер - педофил 42 года бегает, сейчас в Польше нелегально проживает, но фильмы снимает. Так что, пока фирташ будет платить, тогда и будет под крышей.
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18.03.2021 06:33 Ответить
Австрияки - продажные шлюшки. Что взамен Фирташ отдал Австриякам в Украине?
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18.03.2021 06:42 Ответить
Не камільфо(((((( повинен відправити Фірташа до США
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18.03.2021 07:13 Ответить
1938 год - аншлюс Австрии. Австрияки орала "Гитлер введи". Был, по сути, чистый лугуандон. Только вот, если немцы выхватили за свои "художества", то этих хитросделанных никто даже не бомбил.
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18.03.2021 07:14 Ответить
Повезло австріякам,мають свій халявний аеропорт.Ну хто ж віддасть Фірташа на заклання в США?!
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18.03.2021 07:22 Ответить
Адольф бы был в шоке.
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18.03.2021 08:01 Ответить
да,работы у него было бы гораздо поболее,чем тогда..
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18.03.2021 08:57 Ответить
Страны ЕС на 50% скуплены рашкиными олигархами.Они спонсируют политиков.Так что не надейтесь на какую-то помощь со стороны ЕС. США скуплена китаезами и жидо- кремлевскими олигархами.
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18.03.2021 08:05 Ответить
Австрия и Чехия скуплены с патрохами русскими.
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18.03.2021 08:09 Ответить
между прочим Австрия единственная страна "освобождённая" совком и не вошедшая в соц.
лагерь- там просто практически не было пролетариата или другими словами тупого полнос
тью зависимого маргинала готового осуществлять диктатуру за дешовую гавняску и пойло
но они вынуждены были стать нейтральной страной и туда в австрийскую компартию вливали
бешенныеденьги то есть компартия там очень долго ездила как на велосипеде где хотела.......
в итоге то что хотел совок не получилось, бабосики естеснно "освоили" но раскачать австриён
ского бюргера хоть на чтото серьёзное так и не смогли но база в высших эшелонах из "надёж-
ных" и "понимающих ситуацию" товаристчей всё таки осталась.
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18.03.2021 08:10 Ответить
А что, так можно было? Коррупция? Нет, коррупция только в Украине 😁😁😁😁
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18.03.2021 08:25 Ответить
Цікаво, чиїм літаком Петя з Віталіком у Відень до Фірташа літали?
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18.03.2021 08:33 Ответить
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18.03.2021 09:01 Ответить
Прошу выдать вещдоки во временное пользование. (с)
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18.03.2021 09:49 Ответить
Скоро політичні діячі всіх країн будуть літати на літаках українських олігархів, відпочивати на їх яхтах. А що робити якщо інших немає? Єдина країна в світі де злодійство в великих розмірах заохочується.
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18.03.2021 09:59 Ответить
І шо такого ? Один жид підвіз іншого ?
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18.03.2021 13:44 Ответить
 
 