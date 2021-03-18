Канцлер Австрии Курц добирался из Израиля на самолете Фирташа, - СМИ
Канцлер Австрии Себастьян Курц использовал частный самолет, предположительно принадлежащий беглому украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, чтобы добраться домой со встречи на высшем уровне в Тель-Авиве.
Об этом пишет австрийское издание ZackZack, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на KyivPost.
По данным издания, 4 марта Курц использовал самолет Embraer Legacy 600 с регистрационным номером OE-IRK для перелета из Тель-Авива в Вену. Этот же самолет, отмечают журналисты, Фирташ часто использует для перелетов по Европе.
По данным ZackZack, борт принадлежит Avcon Jet AG, которая эксплуатирует не менее 19 частных самолетов. После высадки Курца в Вене самолет OE-IRK направился в Киев.
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По словам PR-менеджера Фирташа Даниэля Каппа, самолет принадлежит "компании, которая может принадлежать Фирташу, но управляется автономно третьей стороной".
В офисе Курца пояснили, что самолет был заказан для канцлера в ходе стандартной процедуры. "Кто владеет самолетом, нам неизвестно и не имеет значения", - подчеркнули в офисе.
Фирташ проживает в Австрии с 2014 года. В США против него выдвинуты обвинения во взяточничестве и рэкете, и Штаты добиваются экстрадиции олигарха.
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За то время, что ему удается откладывать свою экстрадицию, Фирташ сблизился с австрийской политической элитой, отмечает ZackZack. По данным издания, олигарх живет в Вене на вилле, принадлежащей Александру Шютцу, крупному спонсору правящей Австрийской народной партии Курца. Сайт также пишет, что бывший лидер партии Майкл Шпинделеггер, который также является бывшим вице-канцлером Австрии, работает в Агентстве олигарха по модернизации Украины, которое существует только на бумаге.
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В юридической команде Фирташа работает бывший министр юстиции Австрии Дитер Бомдорфер, а его менеджер по связям с общественностью Капп раньше был представителем другого бывшего лидера Австрийской народной партии - Йозефа Прёлля, который также занимал должность вице-канцлера Австрии.
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спорт это упрямство то там наоборот- их спорт это съэкономить или шпарен по немецки а на
чём уже и не важно, для избирателя австрийца важнее что он съэкономил а не чей это биз-
несс или какие то там принципы.........
И фирму, и бывших австрийских политиков, и самолёт, и виллу, и всё, всё, всё.
И это - только Фирташ. А таких - десятки.
А рангом поменьше - сотни.
«Что касается "Спутника V" и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны», - отметил Курц. По его словам, чем больше вакцин, тем лучше. Глава правительства добавил, что готов применять препарат в стране при условии его безопасности.Он добавил, что считает вполне реальным получение «Спутника V» для применения в стране.
А я то думав , що в Австріі коррупціі немає , а є твльки в Україні )
заслужили, щоб на них атомну бомбу скинули
коррупционер Фирташ хороший кэш заплатил австриякам. Коррупция на высшем уровне! Потому его Австрия до сих пор не выдала США.
Хочу заметить, что сблизился он, за наши деньги.
Миллиардер, который судя по всему, является одним из самых влиятельных людей в Украине, выразил полную поддержку президента Виктора Ющенко и столь же сильное презрение к премьер-министру Юлии Тимошенко. Он заявил, что препятствовал коалиции между БЮТ и Партией Регионов в последний момент и на момент встречи работал над созданием коалиции между сторонниками Ющенко и Партией Регионов.
В своем длинном монологе Фирташ описал собственную эволюцию как бизнесмена - от момента, когда он торговал продуктами питания до создания РосУкрЭнерго.
Фирташ утверждал, что Тимошенко работала с Россией с целью уничтожить РосУкрЭнерго, и приводил примеры, которые должны были доказать, что она делала политические уступки России, чтобы получить поддержку в уничтожении РоусУкрЭнерго.
Он признал связи с лидером российской организованной преступности Семеном Могилевичем.
А оказывается с этим ЖИВЕТ или РАЗРУШАЕТСЯ европейская страна Австия. А Германия, вся опутанная олигархами и фсбешной фашистской мразью- эта евространа как , живет или погибает?
И все вместе они оказывает беспокойство, когда их друг уХйло убивает европейцев-соседей и не только...
лагерь- там просто практически не было пролетариата или другими словами тупого полнос
тью зависимого маргинала готового осуществлять диктатуру за дешовую гавняску и пойло
но они вынуждены были стать нейтральной страной и туда в австрийскую компартию вливали
бешенныеденьги то есть компартия там очень долго ездила как на велосипеде где хотела.......
в итоге то что хотел совок не получилось, бабосики естеснно "освоили" но раскачать австриён
ского бюргера хоть на чтото серьёзное так и не смогли но база в высших эшелонах из "надёж-
ных" и "понимающих ситуацию" товаристчей всё таки осталась.