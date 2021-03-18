Канцлер Австрії Курц добирався з Ізраїлю на літаку Фірташа, - ЗМІ

Канцлер Австрії Себастьян Курц використовував приватний літак, який імовірно належить втікачу, українському олігархові Дмитру Фірташу, щоб дістатися додому із зустрічі на вищому рівні в Тель-Авіві.

Про це пише австрійське видання ZackZack, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на KyivPost.

За даними видання, 4 березня Курц використовував літак Embraer Legacy 600 з реєстраційним номером OE-IRK для перельоту з Тель-Авіва до Відня. Цей же літак, зазначають журналісти, Фірташ часто використовує для перельотів по Європі.

За даними ZackZack, борт належить Avcon Jet AG, яка експлуатує не менше 19 приватних літаків. Після висадки Курца у Відні літак OE-IRK попрямував до Києва.

За словами PR-менеджера Фірташа Даніеля Каппа, літак належить "компанії, яка може належати Фірташу, але управляється автономно третьою стороною".

В офісі Курца пояснили, що літак був замовлений для канцлера в ході стандартної процедури. "Хто володіє літаком, нам невідомо і не має значення", - підкреслили в офісі.

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Фірташ проживає в Австрії з 2014 року. У США проти нього висунуті звинувачення у хабарництві і рекеті, і Штати домагаються екстрадиції олігарха.

За той час, що йому вдається відкладати свою екстрадицію, Фірташ зблизився з австрійською політичною елітою, зазначає ZackZack. За даними видання, олігарх живе у Відні на віллі, що належить Олександру Шютцу, великому спонсору правлячої Австрійської народної партії Курца. Сайт також пише, що колишній лідер партії Майкл Шпінделеггер, який також є колишнім віцеканцлером Австрії, працює в Агентстві з модернізації України, яке належить олігарху і яке існує тільки на папері.

В юридичній команді Фірташа працює колишній міністр юстиції Австрії Дітер Бомдорфер, а його менеджер зі зв'язків з громадськістю Капп раніше був представником іншого колишнього лідера Австрійської народної партії - Йозефа Прьолля, який також займав посаду віцеканцлера Австрії.