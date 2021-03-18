УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4495 відвідувачів онлайн
Новини
15 746 80

Канцлер Австрії Курц добирався з Ізраїлю на літаку Фірташа, - ЗМІ

Канцлер Австрії Курц добирався з Ізраїлю на літаку Фірташа, - ЗМІ

Канцлер Австрії Себастьян Курц використовував приватний літак, який імовірно належить втікачу, українському олігархові Дмитру Фірташу, щоб дістатися додому із зустрічі на вищому рівні в Тель-Авіві.

Про це пише австрійське видання ZackZack, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на KyivPost.

За даними видання, 4 березня Курц використовував літак Embraer Legacy 600 з реєстраційним номером OE-IRK для перельоту з Тель-Авіва до Відня. Цей же літак, зазначають журналісти, Фірташ часто використовує для перельотів по Європі.

За даними ZackZack, борт належить Avcon Jet AG, яка експлуатує не менше 19 приватних літаків. Після висадки Курца у Відні літак OE-IRK попрямував до Києва.

За словами PR-менеджера Фірташа Даніеля Каппа, літак належить "компанії, яка може належати Фірташу, але управляється автономно третьою стороною".

В офісі Курца пояснили, що літак був замовлений для канцлера в ході стандартної процедури. "Хто володіє літаком, нам невідомо і не має значення", - підкреслили в офісі.

Також читайте: Через борги Фірташа український газ на 38 млрд грн опинився в заставі у фонду з РФ, - ЗМІ

Фірташ проживає в Австрії з 2014 року. У США проти нього висунуті звинувачення у хабарництві і рекеті, і Штати домагаються екстрадиції олігарха.

За той час, що йому вдається відкладати свою екстрадицію, Фірташ зблизився з австрійською політичною елітою, зазначає ZackZack. За даними видання, олігарх живе у Відні на віллі, що належить Олександру Шютцу, великому спонсору правлячої Австрійської народної партії Курца. Сайт також пише, що колишній лідер партії Майкл Шпінделеггер, який також є колишнім віцеканцлером Австрії, працює в Агентстві з модернізації України, яке належить олігарху і яке існує тільки на папері.

В юридичній команді Фірташа працює колишній міністр юстиції Австрії Дітер Бомдорфер, а його менеджер зі зв'язків з громадськістю Капп раніше був представником іншого колишнього лідера Австрійської народної партії - Йозефа Прьолля, який також займав посаду віцеканцлера Австрії.

Автор: 

Австрія (959) літак (2900) Фірташ Дмитро (893) Курц Себастьян (86)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+44
Австрия это укрытие в Европе для кацапских и наших олигархов
показати весь коментар
18.03.2021 00:23
+40
Украинцы за зимние тарифы всё оплатили.
И фирму, и бывших австрийских политиков, и самолёт, и виллу, и всё, всё, всё.
И это - только Фирташ. А таких - десятки.
А рангом поменьше - сотни.
показати весь коментар
18.03.2021 00:23
+23
Ось чому австріяки не видають США , пана Фірташа !
А я то думав , що в Австріі коррупціі немає , а є твльки в Україні )
показати весь коментар
18.03.2021 00:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ждем как отреагирует госдеп.
показати весь коментар
18.03.2021 00:22 Відповісти
Им фиолетово
показати весь коментар
18.03.2021 00:39 Відповісти
никак- в еропе австрияки считаются самой скупердяйской нацией и если наш национальный
спорт это упрямство то там наоборот- их спорт это съэкономить или шпарен по немецки а на
чём уже и не важно, для избирателя австрийца важнее что он съэкономил а не чей это биз-
несс или какие то там принципы.........
показати весь коментар
18.03.2021 07:56 Відповісти
А нам про коррупцию рассказывают.
показати весь коментар
18.03.2021 08:07 Відповісти
эти избиратели наверняка и не знают ни про какого Фирташа
показати весь коментар
18.03.2021 11:30 Відповісти
смердить !
показати весь коментар
18.03.2021 00:47 Відповісти
Украинцы за зимние тарифы всё оплатили.
И фирму, и бывших австрийских политиков, и самолёт, и виллу, и всё, всё, всё.
И это - только Фирташ. А таких - десятки.
А рангом поменьше - сотни.
показати весь коментар
18.03.2021 00:23 Відповісти
Австрия это укрытие в Европе для кацапских и наших олигархов
показати весь коментар
18.03.2021 00:23 Відповісти
Ну мы же из сами не сажаем, почему требудем этого от остальных, если на их территории они законы не нарушают, а наоборот хорошо инвестируют в экономику.
показати весь коментар
18.03.2021 00:28 Відповісти
знакомый австриец в частном разговоре не скрывал, что им пох на наши терки с раиссией и волнует только цена на российский газ, который они исправно получают по трубопроводу... вот так, малята...
показати весь коментар
18.03.2021 00:32 Відповісти
Мне п...й,их всех поимеют в задницу сирийские беженцы,или только их жен
показати весь коментар
18.03.2021 00:41 Відповісти
в Австрии их много, но без ВНЖ все сидят. Австрияки их уже ненавидят - не работают, все в красных туфлях гуччи в Пратере висят с кодлом детей - как правило далеко не бедные беженцы. Для австрийцев реальная беда болгары - легализуют огромные семьи и на каждого 700-900 евро помощи получают. сами же неплохо живут в Болгарии на австрийское пособие.
показати весь коментар
18.03.2021 00:58 Відповісти
Та мне фиолетово. Я собираюсь совсем в другую сторону
показати весь коментар
18.03.2021 01:01 Відповісти
правильно. там недешево)
показати весь коментар
18.03.2021 01:02 Відповісти
Та просто имел я ввиду этих двуликих Анусов - фарисейскую Ывропу.
показати весь коментар
18.03.2021 01:25 Відповісти
З України повикачували гроші,подібні особи.Та й можуть жити спокійно.То й же Валерійович,якби не наробив дєлов в США,спокійно би кайфував де завгодно у світі.Ніхто вкрадене і вивезене з України,ніколи його не поверне.
показати весь коментар
18.03.2021 00:24 Відповісти
Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) к скорейшему допуску российской вакцины «Спутник V» на рынок (ЕС). Об этом он заявил в эфире телеканала Ое24.
«Что касается "Спутника V" и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны», - отметил Курц. По его словам, чем больше вакцин, тем лучше. Глава правительства добавил, что готов применять препарат в стране при условии его безопасности.Он добавил, что считает вполне реальным получение «Спутника V» для применения в стране.
показати весь коментар
18.03.2021 00:25 Відповісти
Фирташ под санкциями США. Курт не в курсе?
показати весь коментар
18.03.2021 00:25 Відповісти
Ось чому австріяки не видають США , пана Фірташа !
А я то думав , що в Австріі коррупціі немає , а є твльки в Україні )
показати весь коментар
18.03.2021 00:25 Відповісти
https://censor.net/ru/user/188159 Корупція є всюди.Але там така.що смій Австрії і її громадянам від неї добре.От вивіз цей Фірташ туди гроші.значить вони працюють на економіку Австрії,те саме і в інших країнах.
показати весь коментар
18.03.2021 00:30 Відповісти
такі "громадяни, яким добре"
заслужили, щоб на них атомну бомбу скинули
показати весь коментар
18.03.2021 00:37 Відповісти
https://censor.net/ru/user/464295 Українці кращі? Самі ж розвели олігархію і корупцію на всіх рівнях.На нас також потрібно скинути атомну бомбу? І в США є корупція.Де гроші,які Лазаренко вивіз? Його судили не за них.Також потрібно атомну бомбу скинути на США?
показати весь коментар
18.03.2021 00:41 Відповісти
Українці - кращі.
показати весь коментар
18.03.2021 01:23 Відповісти
https://censor.net/ru/user/464295 Чим?
показати весь коментар
18.03.2021 01:59 Відповісти
То є сарказм !
показати весь коментар
18.03.2021 00:43 Відповісти
https://censor.net/ru/user/188159 Ну багато людей думає,що там її немає.
показати весь коментар
18.03.2021 00:45 Відповісти
Особисто я не серед таких людей 😊
показати весь коментар
18.03.2021 01:00 Відповісти
интересно, с омана чьим бы он самалётиком добирался? ))
показати весь коментар
18.03.2021 00:26 Відповісти
а с тегерана далеко ли улетел б?
показати весь коментар
18.03.2021 08:03 Відповісти
Зло с баблом, в этом мире, побеждает добро...
показати весь коментар
18.03.2021 00:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HrR1TD16tIc Давно известно
показати весь коментар
18.03.2021 00:42 Відповісти
Вся эта Австрия на корню кремлёвскими ворами и чекистами скуплена оптом, Фирташ из той же команды, однако прибыль с Украины получает исправно и имеет немалое политическое влияние, такой себе Медведчук в изгнании.
показати весь коментар
18.03.2021 00:31 Відповісти
Да это было уже давно понятно,как Австрия рвёт жопу за кацапов,как Фирташа отбивают от Минюста США,сидят мрази на грязных деньгах,собственно как и немцы.
показати весь коментар
18.03.2021 00:32 Відповісти
Похоже этого сраного и продажного канцлера Австрии Себастьяна Курца.., Фирташ купил его с потрохами как и суды.

коррупционер Фирташ хороший кэш заплатил австриякам. Коррупция на высшем уровне! Потому его Австрия до сих пор не выдала США.
показати весь коментар
18.03.2021 00:34 Відповісти
Не здивуюсь, якщо завтра напишуть, що президент Австрії строчить Фірташу мінети за гроші , вкрадені у українців.
показати весь коментар
18.03.2021 00:34 Відповісти
мдаа.. реальность жестока..
показати весь коментар
18.03.2021 00:37 Відповісти
Элитная бл&дюшка...
показати весь коментар
18.03.2021 00:41 Відповісти
Афигеть ! Фирташ уже успел коррумпировать австрийскую элиту ?!
показати весь коментар
18.03.2021 00:55 Відповісти
путін, скорше, встигнув коррумпировать...міністерка, якою танцював, вже в наглядовій раді чогось русского і енергетичного
показати весь коментар
18.03.2021 08:06 Відповісти
Никера не паливо...
показати весь коментар
18.03.2021 00:58 Відповісти
Гитлер и Сралин тайно встречались на территории Польши в замке Вавель,тайные встречи всегда заканчиваются пльохо....
показати весь коментар
18.03.2021 00:58 Відповісти
Простой ефрейтор Австро-венгерской Империи Адольф Шикльгрубер имеет с молодости очень много фотографий и видеосюжетов о нем... начиная с 1913 года,вам не кажется это странным...
показати весь коментар
18.03.2021 01:04 Відповісти
Гроші Фірташа - брудні гроші, з корупційних схем. Що виробляє Фірташ? А нічого. Сидить на потоках і на обгазах. Ющ літав на літаках Фірташа, і де зараз Ющ? В смітнику політичному. Не можна доторкатись навіть до брудних грошей. Курц запачкавсь. А чи відмиється?
показати весь коментар
18.03.2021 01:05 Відповісти
Шо зробив Курц?????
показати весь коментар
18.03.2021 01:37 Відповісти
Статтю почитай, нє?
показати весь коментар
18.03.2021 02:10 Відповісти
Мля, тоді - для дітей природи: в українській мові НЕМАЄ слова "запачкався". Є "забруднився".
показати весь коментар
18.03.2021 02:14 Відповісти
"Запачкавсь" якось міцніше звучить. Нехай буде "забруднивсь", це сенс не міняє
показати весь коментар
18.03.2021 02:44 Відповісти
Ваню, а що скажеш, Зєлю вже не геть? Ні достроковим?
показати весь коментар
18.03.2021 06:48 Відповісти
вот кто страна проститутка !
показати весь коментар
18.03.2021 01:05 Відповісти
вот где собака зарыта
показати весь коментар
18.03.2021 01:08 Відповісти
Фирташ стал миллиардером в течении суток,с неба упало 12 ярдов долларов,когда нибудь в Голливуде снимут фильм об этом негодяе...
показати весь коментар
18.03.2021 01:13 Відповісти
А оплачиваем это мы
показати весь коментар
18.03.2021 01:22 Відповісти
Курц это точно австрийская фамилия ?
показати весь коментар
18.03.2021 01:22 Відповісти
Фамилия Курц имеет немецкое происхождение. Она образована от слова «kurz» - «короткий». Скорее всего, такое прозвище получил человек маленького роста. Согласно другой, менее правдоподобной версии, эта фамилия связана с русским диалектным словом «курцы» - «лапти».
показати весь коментар
18.03.2021 01:38 Відповісти
За то время, что ему удается откладывать свою экстрадицию, Фирташ сблизился с австрийской политической элитой.

Хочу заметить, что сблизился он, за наши деньги.
показати весь коментар
18.03.2021 01:40 Відповісти
ЩЕНОК !)
показати весь коментар
18.03.2021 04:12 Відповісти
Бідна, бідна Австрія! Була колись країною Габсбургів. А стала країною Курців і Фірташів.
показати весь коментар
18.03.2021 04:20 Відповісти
Я думала с этого начинала рождающаяся Украина

Миллиардер, который судя по всему, является одним из самых влиятельных людей в Украине, выразил полную поддержку президента Виктора Ющенко и столь же сильное презрение к премьер-министру Юлии Тимошенко. Он заявил, что препятствовал коалиции между БЮТ и Партией Регионов в последний момент и на момент встречи работал над созданием коалиции между сторонниками Ющенко и Партией Регионов.
В своем длинном монологе Фирташ описал собственную эволюцию как бизнесмена - от момента, когда он торговал продуктами питания до создания РосУкрЭнерго.
Фирташ утверждал, что Тимошенко работала с Россией с целью уничтожить РосУкрЭнерго, и приводил примеры, которые должны были доказать, что она делала политические уступки России, чтобы получить поддержку в уничтожении РоусУкрЭнерго.
Он признал связи с лидером российской организованной преступности Семеном Могилевичем.

А оказывается с этим ЖИВЕТ или РАЗРУШАЕТСЯ европейская страна Австия. А Германия, вся опутанная олигархами и фсбешной фашистской мразью- эта евространа как , живет или погибает?
И все вместе они оказывает беспокойство, когда их друг уХйло убивает европейцев-соседей и не только...
показати весь коментар
18.03.2021 04:42 Відповісти
"фашистской мразью" - можно считать опечаткой , имела ввиду РАШИСТСКОЙ ... но какая разница!
показати весь коментар
18.03.2021 04:43 Відповісти
вся партия (правящая) получает деньги от всех украинских олигархов, тое сть с России, уже выдвинули на работу в Газпром невесту, с которой танцевал рейхсфюрер. В америке интересы фирташа представляет бывший генпрокурор США (лучший друг руди джулиани). Система работает. Вот кинорежиссер - педофил 42 года бегает, сейчас в Польше нелегально проживает, но фильмы снимает. Так что, пока фирташ будет платить, тогда и будет под крышей.
показати весь коментар
18.03.2021 06:20 Відповісти
вся партия (правящая) получает деньги от всех украинских олигархов, тое сть с России, уже выдвинули на работу в Газпром невесту, с которой танцевал рейхсфюрер. В америке интересы фирташа представляет бывший генпрокурор США (лучший друг руди джулиани). Система работает. Вот кинорежиссер - педофил 42 года бегает, сейчас в Польше нелегально проживает, но фильмы снимает. Так что, пока фирташ будет платить, тогда и будет под крышей.
показати весь коментар
18.03.2021 06:33 Відповісти
Австрияки - продажные шлюшки. Что взамен Фирташ отдал Австриякам в Украине?
показати весь коментар
18.03.2021 06:42 Відповісти
Не камільфо(((((( повинен відправити Фірташа до США
показати весь коментар
18.03.2021 07:13 Відповісти
1938 год - аншлюс Австрии. Австрияки орала "Гитлер введи". Был, по сути, чистый лугуандон. Только вот, если немцы выхватили за свои "художества", то этих хитросделанных никто даже не бомбил.
показати весь коментар
18.03.2021 07:14 Відповісти
Повезло австріякам,мають свій халявний аеропорт.Ну хто ж віддасть Фірташа на заклання в США?!
показати весь коментар
18.03.2021 07:22 Відповісти
Адольф бы был в шоке.
показати весь коментар
18.03.2021 08:01 Відповісти
да,работы у него было бы гораздо поболее,чем тогда..
показати весь коментар
18.03.2021 08:57 Відповісти
Страны ЕС на 50% скуплены рашкиными олигархами.Они спонсируют политиков.Так что не надейтесь на какую-то помощь со стороны ЕС. США скуплена китаезами и жидо- кремлевскими олигархами.
показати весь коментар
18.03.2021 08:05 Відповісти
Австрия и Чехия скуплены с патрохами русскими.
показати весь коментар
18.03.2021 08:09 Відповісти
между прочим Австрия единственная страна "освобождённая" совком и не вошедшая в соц.
лагерь- там просто практически не было пролетариата или другими словами тупого полнос
тью зависимого маргинала готового осуществлять диктатуру за дешовую гавняску и пойло
но они вынуждены были стать нейтральной страной и туда в австрийскую компартию вливали
бешенныеденьги то есть компартия там очень долго ездила как на велосипеде где хотела.......
в итоге то что хотел совок не получилось, бабосики естеснно "освоили" но раскачать австриён
ского бюргера хоть на чтото серьёзное так и не смогли но база в высших эшелонах из "надёж-
ных" и "понимающих ситуацию" товаристчей всё таки осталась.
показати весь коментар
18.03.2021 08:10 Відповісти
А что, так можно было? Коррупция? Нет, коррупция только в Украине 😁😁😁😁
показати весь коментар
18.03.2021 08:25 Відповісти
Цікаво, чиїм літаком Петя з Віталіком у Відень до Фірташа літали?
показати весь коментар
18.03.2021 08:33 Відповісти
показати весь коментар
18.03.2021 09:01 Відповісти
Прошу выдать вещдоки во временное пользование. (с)
показати весь коментар
18.03.2021 09:49 Відповісти
Скоро політичні діячі всіх країн будуть літати на літаках українських олігархів, відпочивати на їх яхтах. А що робити якщо інших немає? Єдина країна в світі де злодійство в великих розмірах заохочується.
показати весь коментар
18.03.2021 09:59 Відповісти
І шо такого ? Один жид підвіз іншого ?
показати весь коментар
18.03.2021 13:44 Відповісти
 
 