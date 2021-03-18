Канцлер Австрії Курц добирався з Ізраїлю на літаку Фірташа, - ЗМІ
Канцлер Австрії Себастьян Курц використовував приватний літак, який імовірно належить втікачу, українському олігархові Дмитру Фірташу, щоб дістатися додому із зустрічі на вищому рівні в Тель-Авіві.
Про це пише австрійське видання ZackZack, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на KyivPost.
За даними видання, 4 березня Курц використовував літак Embraer Legacy 600 з реєстраційним номером OE-IRK для перельоту з Тель-Авіва до Відня. Цей же літак, зазначають журналісти, Фірташ часто використовує для перельотів по Європі.
За даними ZackZack, борт належить Avcon Jet AG, яка експлуатує не менше 19 приватних літаків. Після висадки Курца у Відні літак OE-IRK попрямував до Києва.
За словами PR-менеджера Фірташа Даніеля Каппа, літак належить "компанії, яка може належати Фірташу, але управляється автономно третьою стороною".
В офісі Курца пояснили, що літак був замовлений для канцлера в ході стандартної процедури. "Хто володіє літаком, нам невідомо і не має значення", - підкреслили в офісі.
Фірташ проживає в Австрії з 2014 року. У США проти нього висунуті звинувачення у хабарництві і рекеті, і Штати домагаються екстрадиції олігарха.
За той час, що йому вдається відкладати свою екстрадицію, Фірташ зблизився з австрійською політичною елітою, зазначає ZackZack. За даними видання, олігарх живе у Відні на віллі, що належить Олександру Шютцу, великому спонсору правлячої Австрійської народної партії Курца. Сайт також пише, що колишній лідер партії Майкл Шпінделеггер, який також є колишнім віцеканцлером Австрії, працює в Агентстві з модернізації України, яке належить олігарху і яке існує тільки на папері.
В юридичній команді Фірташа працює колишній міністр юстиції Австрії Дітер Бомдорфер, а його менеджер зі зв'язків з громадськістю Капп раніше був представником іншого колишнього лідера Австрійської народної партії - Йозефа Прьолля, який також займав посаду віцеканцлера Австрії.
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спорт это упрямство то там наоборот- их спорт это съэкономить или шпарен по немецки а на
чём уже и не важно, для избирателя австрийца важнее что он съэкономил а не чей это биз-
несс или какие то там принципы.........
И фирму, и бывших австрийских политиков, и самолёт, и виллу, и всё, всё, всё.
И это - только Фирташ. А таких - десятки.
А рангом поменьше - сотни.
«Что касается "Спутника V" и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны», - отметил Курц. По его словам, чем больше вакцин, тем лучше. Глава правительства добавил, что готов применять препарат в стране при условии его безопасности.Он добавил, что считает вполне реальным получение «Спутника V» для применения в стране.
А я то думав , що в Австріі коррупціі немає , а є твльки в Україні )
заслужили, щоб на них атомну бомбу скинули
коррупционер Фирташ хороший кэш заплатил австриякам. Коррупция на высшем уровне! Потому его Австрия до сих пор не выдала США.
Хочу заметить, что сблизился он, за наши деньги.
Миллиардер, который судя по всему, является одним из самых влиятельных людей в Украине, выразил полную поддержку президента Виктора Ющенко и столь же сильное презрение к премьер-министру Юлии Тимошенко. Он заявил, что препятствовал коалиции между БЮТ и Партией Регионов в последний момент и на момент встречи работал над созданием коалиции между сторонниками Ющенко и Партией Регионов.
В своем длинном монологе Фирташ описал собственную эволюцию как бизнесмена - от момента, когда он торговал продуктами питания до создания РосУкрЭнерго.
Фирташ утверждал, что Тимошенко работала с Россией с целью уничтожить РосУкрЭнерго, и приводил примеры, которые должны были доказать, что она делала политические уступки России, чтобы получить поддержку в уничтожении РоусУкрЭнерго.
Он признал связи с лидером российской организованной преступности Семеном Могилевичем.
А оказывается с этим ЖИВЕТ или РАЗРУШАЕТСЯ европейская страна Австия. А Германия, вся опутанная олигархами и фсбешной фашистской мразью- эта евространа как , живет или погибает?
И все вместе они оказывает беспокойство, когда их друг уХйло убивает европейцев-соседей и не только...
лагерь- там просто практически не было пролетариата или другими словами тупого полнос
тью зависимого маргинала готового осуществлять диктатуру за дешовую гавняску и пойло
но они вынуждены были стать нейтральной страной и туда в австрийскую компартию вливали
бешенныеденьги то есть компартия там очень долго ездила как на велосипеде где хотела.......
в итоге то что хотел совок не получилось, бабосики естеснно "освоили" но раскачать австриён
ского бюргера хоть на чтото серьёзное так и не смогли но база в высших эшелонах из "надёж-
ных" и "понимающих ситуацию" товаристчей всё таки осталась.