"Львовский окружной админсуд по просьбе облгаза Фирташа заблокировал расследование АМКУ", - Загребельская
"Львовгаз" смог не получить миллионный штраф от АМКУ благодаря решению Львовского окружного админсуда.
Об этом на странице в сети Facebook сообщила экс-госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.
"Львовский окружной административный суд по просьбе облгаза Фирташа заблокировал расследование АМКУ. "Львовгаз" даже иск в суд не подавал. Только заявление с просьбой: пока адвокат готовит исковое заявление, запретить АМКУ штрафовать предприятие. И суд оперативно его рассмотрел и удовлетворил", - говорится в сообщении.
По словам Загребельской, это помогло "Львовгазу" не получить миллионный штраф.
"Думаю, жители Львовской области должны знать, кого из своих земляков благодарить за разрешение газовому монополисту на безнаказанное вымогательство", - подытожила она.
Пожалуйста, подождите...
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-Президентський рейтинг: 31,8% - за Зеленського, 18,9% - за Порошенка, 13,3% - за Бойка і 9,8% - за Тимошенко, - опитування КМІС - 05.01.21р.
-Рейтинг Зеленського впав нижче 30%, - опитування "Рейтингу". -16.09.20р
-Розглянемо лише два "рейтинги" - від вересня 2020 року (останній в приведеному списку) - 29%. та січневий ц.р. (перший в приведеному списку)-31,8%. Виходить, що ЗЕ рейнг за цей період зріс на цілих 2.8% !?!? (Опитування Центру Разумкова, я не приводжу, бо зрозуміло, що за цією фірмою стоїть, а рейтинг там у ЗЕ - 36,8%)
Я не здатний допетрати підстав феномену злету його "популярності". Можливо ви надасте відповідь мені, щоб я врешті змінив своє відношення до ЗЕ і його банди?
-Проаналізуємо (в формі запитань), що ж в ПРИНЦИПі може стояти за зростанням рейтингу ЗЕ на 2.8 % за останні чотири місяці. Недавно ж майже третина жителів України назвали президента Зеленського невдахою 2020 року.
- Окуповані території повернулися під нашу юрисдикцйію?
-Обмін полоненими відбувся?
-Чи, можливо, відбувся "нормандський формат" з черговим загляданням ЗЕ у вічі Путіну?
-Боротьба з ко-відом принесла успіх?
- Чи відмінений локдаун при суттєвому (втричі) зменшенні захворювань на ко-від?
-Зросла офіційна економіка?
-Поборена тіньова економіка?
-Чи, може , знизилися зовнішній та внутрішній борги бюджету?
-Гривня зміцнилася і зріс її курс?
-Виведення коштів в офшори зникло?
-Зросло кількість робочих місць і припинилася трудова еміграція?
- Знизилися комунальні тарифи?
-Пересічні стали жити ліпше, комфортніше, безпечніше?
-Чи зріст мінімальних зарплат та пенсій перекрив зростання тарифів і цін?
-Припинено виплату захмарних зарплат та пенсій оточенню ЗЕ за рахунок наших податків?
-Знизився податковий тиск на малий та середній бізнес?
-Чи зменшився податок на житло громадян?
-Зник з нашого життя банкопад?
-Стали прийнятними для розвитку проценти за кредитами?
-Зникли завищені ціни при держзакупівлях та в магазинах ?
-Зникла, чи хоча б зменшилася побутова злочинність?
-Відбулися посадки корупціонерів, та зрадників?
-Припинилися переслідування патріотів?
-Зросли права та свободи громадян?
-На держпосади більше не призначається криміналітет, непрофесіонали, чи родичі та антиукраїнці?
-Здійснений організував та забезпечив якийсь архіважливий науковий прорив?
-Україна отримала запрошення в НАТО та ЄС?
-Українську владу стали поважати в світі?
-Можливо українці перестали бути найбіднішими в Європі?
-Чи бідність зникла, а рівень життя в Україні став вищим ніж в Європі, а витрати на утримання свої сімей найнижчими?
-Чи українці, при цьому всьому,... стали задоволені правлінням ЗЕ - просто так, за веселу, але зрадливу та руйнівну, брехливу та АНТИукраїнську його вдачу ?
-Чи рейтинги ЗЕ визначаються за його безкінечними закликами та безкінечними обіцянками, а не конкретними і позитивними результатами його роботи?
Чи рейтинги ЗЕ визначаються саме на Банковій, а вже потім, з довільною "похибкою" ("+" - "-") - просто дублюються різними "рейтинговими агенціями"?
Как не стать идиотом живя с идиотами в одной стране,это диллллемммма...
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https://www.google.com/search?newwindow=1&rlz=1C1CHWL_ruUA929UA929&sxsrf=ALeKk035GYgYte39ougo8qUi__cXM6_PHQ:1609929588821&q=%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-*******************************************************************************************-wAAMCIxyFJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiZ0oSKj4fuAhXimIsKHQniCO8Q6BMoADAXegQICxAC Родители : https://www.google.com/search?newwindow=1&rlz=1C1CHWL_ruUA929UA929&sxsrf=ALeKk035GYgYte39ougo8qUi__cXM6_PHQ:1609929588821&q=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%A4%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SDc1LTcuVuLVT9c3NEw2LshOychI0pLMTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5VgWJRal5JcWLWPUuzLmw4WLDhR0X-**********-sO9iw8WeC1svbLqw98IGhQtLgLINF5uA6jp2sDICACST_6xsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiZ0oSKj4fuAhXimIsKHQniCO8QmxMoATAXegQICxAD Мария Григорьевна Фирташ , https://www.google.com/search?newwindow=1&rlz=1C1CHWL_ruUA929UA929&sxsrf=ALeKk035GYgYte39ougo8qUi__cXM6_PHQ:1609929588821&q=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%A4%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SDc1LTcuVuLVT9c3NEw2LshOtshI05LMTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5VgWJRal5JcWLWA0uTLqw4WLjhR0XdgPxToULUy7subDjYtPFBiB364VNQHa7woUlQKrhYhNQZccOVkYArVI5-G4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiZ0oSKj4fuAhXimIsKHQniCO8QmxMoAjAXegQICxAE Василий Дмитриевич Фирташ
Жду, когда эту тварь отдадут штатам.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B0 Суд Камбиса
Фразы оригинальные составляют на Цензоре.
Магистр Йода гарантирует это!