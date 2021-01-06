"Львовский окружной админсуд по просьбе облгаза Фирташа заблокировал расследование АМКУ", - Загребельская

"Львовгаз" смог не получить миллионный штраф от АМКУ благодаря решению Львовского окружного админсуда.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила экс-госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

"Львовский окружной административный суд по просьбе облгаза Фирташа заблокировал расследование АМКУ. "Львовгаз" даже иск в суд не подавал. Только заявление с просьбой: пока адвокат готовит исковое заявление, запретить АМКУ штрафовать предприятие. И суд оперативно его рассмотрел и удовлетворил", - говорится в сообщении.

По словам Загребельской, это помогло "Львовгазу" не получить миллионный штраф.

"Думаю, жители Львовской области должны знать, кого из своих земляков благодарить за разрешение газовому монополисту на безнаказанное вымогательство", - подытожила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции Фирташа и Коломойского, - The Washington Post