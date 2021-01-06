"Львівський окружний адмінсуд на прохання облгазу Фірташа заблокував розслідування АМКУ", - Загребельська

"Львівгаз" зумів не отримати мільйонний штраф від АМКУ завдяки рішенню Львівського окружного адмінсуду.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила ексдержуповноважена АМКУ Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.

"Львівський окружний адміністративний суд на прохання облгазу Фірташа заблокував розслідування АМКУ. "Львівгаз" навіть позов до суду не подавав. Тільки заяву з проханням: поки адвокат готує позовну заяву, заборонити АМКУ штрафувати підприємство. І суд оперативно її розглянув та задовольнив", - йдеться в повідомленні.

За словами Загребельської, це допомогло "Львівгазу" не отримати мільйонний штраф.

"Думаю, мешканці Львівської області мають знати, кому зі своїх земляків дякувати за дозвіл газовому монополісту на безкарне здирництво", - підсумувала вона.

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