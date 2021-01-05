Газові монополісти незаконно стягують гроші з українців, - Загребельська
Монополісти-облгази, які належать "Фірташу-Льовочкіну-Бойку", незаконно стягують зі споживачів кошти під виглядом "температурних коефіцієнтів". На Полтавщині люди перекрили дорогу, бо не можуть платити за новими тарифами.
Про це пише у фейсбуці колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.
"Газові монополісти "Фірташа-Льовочкіна-Бойка" продовжують незаконно стягувати з українців додаткові гроші під виглядом так званих "температурних коефіцієнтів". Крім цього, регулятор підвищив тариф за розподіл газу, у деяким областях навіть удвічі. І більша частина цього підвищення також піде цим самим облгазам, вигодонабувачами яких є ті самі люди. Також ці самі облгази стягують з людей гроші за "транспортування" (розподіл) газу трубами, які люди самі купили та проклали", - пише Загребельська.
За її словами, мешканці Полтавщини вийшли перекривати трасу, тому що вони не мають чим заплатити за газ, що подорожчав.
"Додамо до цього, що всі три згадані персони, є не чужими людьми для Путіна. Росія інтегрувала їх в українську політику і газовий бізнес, зокрема, з метою утримання України в постійній корупції, безладі та залежності від російського природного газу. Уявіть, як Путін довіряв Фірташу, що єдиний контракт на поставку газу в Україну з маржинальністю $800 млн отримала саме його компанія "РосУкрЕнерго". Ні Фірташу, ні компанії взагалі нічого не треба було робити: просто отримувати гроші, частину повертати в Росію як данину, а частину витрачати на фінансування "Партії регіонів"", - зазначила Загребельська.
Вона зазначила, що коли людей не може захистити держава, вони захищатимуть себе самостійно. Громадська організація "Ліга антитрасту", серед засновників якої - Загребельська, готує позови до судів про відшкодування споживачам збитків, завданих облгазами.
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Оскаржувана частина Кодексу, імперативно, ставить сторону договору, споживача, як слабку сторону, яка підлягає особливому правовому захисту у відповідних правовідносинах, звужує дію принципу рівності учасників цивільно-правових відносин та свободи договору, зокрема у договорах про надання послуг із газопостачання. Цей висновок узгоджується з положеннями https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_903 Резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Керівні принципи для захисту інтересів споживачів" від 9 квітня 1985 року № 39/248 , в якій наголошено: визнаючи, що споживачі нерідко перебувають у нерівному становищі з точки зору економічних умов, рівня освіти та купівельної спроможності, принципи захисту інтересів споживачів мають, зокрема, за мету сприяти країнам у боротьбі зі шкідливою діловою практикою усіх підприємств на національному та міжнародному рівнях, яка негативно позначається на споживачах. Правозахисники Зверніть увагу, на цей НПА,незаконний, протиправний, це злочин, санкціонований субєктом владних повноважень. Тисячам пенсіонерів, нараховують заборгованісь 100 000 гривень, через судові рішення. Почуйте. Бандитизм!
Тут геноцид і газенваген!
- Юліє Володимирівно, ви там часом не оглохли?
- К слову, где все эти редуты, лушпайки, гриценки? Отработали за прайс и ждут нового клиента?
Вся стрічка у тарифних новинах. Багато хто тикає Зе носом у його обіцянки, кидає відосики Геруса.
Для мене ж вкрай показова реакція "борців з тарифами". Її немає. А отже і вся тарифна риторика минулих років була лише шоу, а не позицією.
А помните, была такая Юля Тимошенко Тарифоборка? И Ляшко Олег Валерьевич. И Тягнибок Олег Ярославович. Все дико переживали за тарифы и зубожіння. Ау, где они все?
А Зиленскай с ними в доле .
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
Чё там еще надо приватизировать чтоб наступила всеобщая Европа?
напёрсткивыборы - по их же правилам...