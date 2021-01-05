Газові монополісти незаконно стягують гроші з українців, - Загребельська

Монополісти-облгази, які належать "Фірташу-Льовочкіну-Бойку", незаконно стягують зі споживачів кошти під виглядом "температурних коефіцієнтів". На Полтавщині люди перекрили дорогу, бо не можуть платити за новими тарифами.

Про це пише у фейсбуці колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.

"Газові монополісти "Фірташа-Льовочкіна-Бойка" продовжують незаконно стягувати з українців додаткові гроші під виглядом так званих "температурних коефіцієнтів". Крім цього, регулятор підвищив тариф за розподіл газу, у деяким областях навіть удвічі. І більша частина цього підвищення також піде цим самим облгазам, вигодонабувачами яких є ті самі люди. Також ці самі облгази стягують з людей гроші за "транспортування" (розподіл) газу трубами, які люди самі купили та проклали", - пише Загребельська.

За її словами, мешканці Полтавщини вийшли перекривати трасу, тому що вони не мають чим заплатити за газ, що подорожчав.

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"Додамо до цього, що всі три згадані персони, є не чужими людьми для Путіна. Росія інтегрувала їх в українську політику і газовий бізнес, зокрема, з метою утримання України в постійній корупції, безладі та залежності від російського природного газу. Уявіть, як Путін довіряв Фірташу, що єдиний контракт на поставку газу в Україну з маржинальністю $800 млн отримала саме його компанія "РосУкрЕнерго". Ні Фірташу, ні компанії взагалі нічого не треба було робити: просто отримувати гроші, частину повертати в Росію як данину, а частину витрачати на фінансування "Партії регіонів"", - зазначила Загребельська.

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Вона зазначила, що коли людей не може захистити держава, вони захищатимуть себе самостійно. Громадська організація "Ліга антитрасту", серед засновників якої - Загребельська, готує позови до судів про відшкодування споживачам збитків, завданих облгазами.



