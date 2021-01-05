Газовые монополисты незаконно взимают деньги с украинцев, - Загребельская

Монополисты-облгазы, принадлежащие "Фирташу-Левочкину-Бойко", незаконно взимают с потребителей средства под видом "температурных коэффициентов". На Полтавщине люди перекрыли дорогу, потому что не могут платить по новым тарифам.

Об этом пишет в Фейсбуке бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

"Газовые монополисты "Фирташа-Левочкина- Бойко" продолжают незаконно взимать с украинцев дополнительные деньги под видом так называемых "температурных коэффициентов". Кроме этого, регулятор повысил тариф за распределение газа по некоторым областям даже в два раза. И большая часть этого повышения также пойдет тем самым облгазам, выгодоприобретателями которых являются те же люди. Также эти же облгазы взимают с людей деньги за "транспортировку" (распределение) газа по трубам, которые люди сами купили и проложили", - пишет Загребельская.

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По ее словам, жители Полтавщины вышли перекрывать трассу, потому что им нечем заплатить за подорожавший газ.

"Добавим к этому, что все три упомянутые персоны являются не чужими людьми для Путина. Россия интегрировала их в украинскую политику и газовый бизнес в том числе с целью удержания Украины в постоянной коррупции, беспорядке и зависимости от российского природного газа. Представьте, как Путин доверял Фирташу, что единственный контракт на поставку газа в Украину с маржинальностью $ 800 млн. получила именно его компания "РосУкрЭнерго". Ни Фирташу, ни компании вообще ничего не нужно было делать: просто получать деньги, часть возвращать в Россию, как дань, а часть тратить на финансирование "Партии регионов"", - отметила Загребельская.

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Она отметила, что когда людей не может защитить государство, они будут защищать себя самостоятельно. Общественная организация "Лига антитраста", среди основателей которой - Загребельская, готовит иски в суды о возмещении потребителям ущерба, нанесенного облгазами.



