Газовые монополисты незаконно взимают деньги с украинцев, - Загребельская
Монополисты-облгазы, принадлежащие "Фирташу-Левочкину-Бойко", незаконно взимают с потребителей средства под видом "температурных коэффициентов". На Полтавщине люди перекрыли дорогу, потому что не могут платить по новым тарифам.
Об этом пишет в Фейсбуке бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.
"Газовые монополисты "Фирташа-Левочкина- Бойко" продолжают незаконно взимать с украинцев дополнительные деньги под видом так называемых "температурных коэффициентов". Кроме этого, регулятор повысил тариф за распределение газа по некоторым областям даже в два раза. И большая часть этого повышения также пойдет тем самым облгазам, выгодоприобретателями которых являются те же люди. Также эти же облгазы взимают с людей деньги за "транспортировку" (распределение) газа по трубам, которые люди сами купили и проложили", - пишет Загребельская.
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По ее словам, жители Полтавщины вышли перекрывать трассу, потому что им нечем заплатить за подорожавший газ.
"Добавим к этому, что все три упомянутые персоны являются не чужими людьми для Путина. Россия интегрировала их в украинскую политику и газовый бизнес в том числе с целью удержания Украины в постоянной коррупции, беспорядке и зависимости от российского природного газа. Представьте, как Путин доверял Фирташу, что единственный контракт на поставку газа в Украину с маржинальностью $ 800 млн. получила именно его компания "РосУкрЭнерго". Ни Фирташу, ни компании вообще ничего не нужно было делать: просто получать деньги, часть возвращать в Россию, как дань, а часть тратить на финансирование "Партии регионов"", - отметила Загребельская.
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Она отметила, что когда людей не может защитить государство, они будут защищать себя самостоятельно. Общественная организация "Лига антитраста", среди основателей которой - Загребельская, готовит иски в суды о возмещении потребителям ущерба, нанесенного облгазами.
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Оскаржувана частина Кодексу, імперативно, ставить сторону договору, споживача, як слабку сторону, яка підлягає особливому правовому захисту у відповідних правовідносинах, звужує дію принципу рівності учасників цивільно-правових відносин та свободи договору, зокрема у договорах про надання послуг із газопостачання. Цей висновок узгоджується з положеннями https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_903 Резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Керівні принципи для захисту інтересів споживачів" від 9 квітня 1985 року № 39/248 , в якій наголошено: визнаючи, що споживачі нерідко перебувають у нерівному становищі з точки зору економічних умов, рівня освіти та купівельної спроможності, принципи захисту інтересів споживачів мають, зокрема, за мету сприяти країнам у боротьбі зі шкідливою діловою практикою усіх підприємств на національному та міжнародному рівнях, яка негативно позначається на споживачах. Правозахисники Зверніть увагу, на цей НПА,незаконний, протиправний, це злочин, санкціонований субєктом владних повноважень. Тисячам пенсіонерів, нараховують заборгованісь 100 000 гривень, через судові рішення. Почуйте. Бандитизм!
Тут геноцид і газенваген!
- Юліє Володимирівно, ви там часом не оглохли?
- К слову, где все эти редуты, лушпайки, гриценки? Отработали за прайс и ждут нового клиента?
Вся стрічка у тарифних новинах. Багато хто тикає Зе носом у його обіцянки, кидає відосики Геруса.
Для мене ж вкрай показова реакція "борців з тарифами". Її немає. А отже і вся тарифна риторика минулих років була лише шоу, а не позицією.
А помните, была такая Юля Тимошенко Тарифоборка? И Ляшко Олег Валерьевич. И Тягнибок Олег Ярославович. Все дико переживали за тарифы и зубожіння. Ау, где они все?
А Зиленскай с ними в доле .
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
Чё там еще надо приватизировать чтоб наступила всеобщая Европа?
напёрсткивыборы - по их же правилам...