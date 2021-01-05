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Газовые монополисты незаконно взимают деньги с украинцев, - Загребельская

Газовые монополисты незаконно взимают деньги с украинцев, - Загребельская

Монополисты-облгазы, принадлежащие "Фирташу-Левочкину-Бойко", незаконно взимают с потребителей средства под видом "температурных коэффициентов". На Полтавщине люди перекрыли дорогу, потому что не могут платить по новым тарифам.

Об этом пишет в Фейсбуке бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

"Газовые монополисты "Фирташа-Левочкина- Бойко" продолжают незаконно взимать с украинцев дополнительные деньги под видом так называемых "температурных коэффициентов". Кроме этого, регулятор повысил тариф за распределение газа по некоторым областям даже в два раза. И большая часть этого повышения также пойдет тем самым облгазам, выгодоприобретателями которых являются те же люди. Также эти же облгазы взимают с людей деньги за "транспортировку" (распределение) газа по трубам, которые люди сами купили и проложили", - пишет Загребельская.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Полтавской области около 300 человек перекрыли трассу из-за высокого тарифа на газ. ФОТО

По ее словам, жители Полтавщины вышли перекрывать трассу, потому что им нечем заплатить за подорожавший газ.

"Добавим к этому, что все три упомянутые персоны являются не чужими людьми для Путина. Россия интегрировала их в украинскую политику и газовый бизнес в том числе с целью удержания Украины в постоянной коррупции, беспорядке и зависимости от российского природного газа. Представьте, как Путин доверял Фирташу, что единственный контракт на поставку газа в Украину с маржинальностью $ 800 млн. получила именно его компания "РосУкрЭнерго". Ни Фирташу, ни компании вообще ничего не нужно было делать: просто получать деньги, часть возвращать в Россию, как дань, а часть тратить на финансирование "Партии регионов"", - отметила Загребельская.

Также на Цензор.НЕТ: В январе стоимость газа для бытовых потребителей повысится до 7,22 грн за кубометр, - "Нафтогаз"

Она отметила, что когда людей не может защитить государство, они будут защищать себя самостоятельно. Общественная организация "Лига антитраста", среди основателей которой - Загребельская, готовит иски в суды о возмещении потребителям ущерба, нанесенного облгазами.

Газовые монополисты незаконно взимают деньги с украинцев, - Загребельская 01
Газовые монополисты незаконно взимают деньги с украинцев, - Загребельская 02

Автор: 

Бойко Юрий (950) Газ (10236) Левочкин Сергей (556) облгазы (73) Фирташ Дмитрий (1057) Тарифы на газ (352) Загребельская Агия (102)


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Топ комментарии
+27
Газовые монополисты незаконно взимают деньги с украинцев, - Загребельская - Цензор.НЕТ 5292
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05.01.2021 12:58
+25
Газовые монополисты незаконно взимают деньги с украинцев, - Загребельская - Цензор.НЕТ 751
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05.01.2021 12:59
+21
Нужно просто не выбирать их куклу президентом.

Газові монополісти незаконно стягують гроші з українців, - Загребельська - Цензор.НЕТ 7205
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05.01.2021 13:13
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Газовые монополисты незаконно взимают деньги с украинцев, - Загребельская - Цензор.НЕТ 5292
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05.01.2021 12:58 Ответить
Что бы победить газовых монополистов - нужно просто перестать платить за комуналку!!!
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05.01.2021 13:08 Ответить
Нужно просто не выбирать их куклу президентом.

Газові монополісти незаконно стягують гроші з українців, - Загребельська - Цензор.НЕТ 7205
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05.01.2021 13:13 Ответить
Эти слуги ублюдков олигархов уже всех за--али, твари. Когда уже этот весь цирк закончится? Страна - не арена цирка, геть из власти, зеленые роги! Развели в стране масоносатанизм, на каждом углу сатанячьи и педофильные знаки,на детской одежде и продуктах педофильные и масонские знаки. Что дальше -то будет? Что они будут творить с украинскими детьми? Что они будут творить с украинской молодежью, которая уже сейчас зомбирована и не понимает уже что такое хорошо и что такое плохо.Они уже превратили миллионы украинцев в биороботов. Все наши "звезды- п-зды" открыто демонстрируют сатанинские знаки. А народ терпит и пыхтит, только непонятно чего ждет, ждать -то нечего, до дна уже дошли.
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05.01.2021 13:48 Ответить
Газові монополісти незаконно стягують гроші з українців, - Загребельська - Цензор.НЕТ 7556
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05.01.2021 13:50 Ответить
Вот, еще один рог вылез. Власть рогатая, боты у них рогатые сатанисты, куда ни плюнь роги, никакого порядка. Потеряли уже человеческий облик. Обезьяны олигархические, шкуры - проституты продажные.Тьфу!
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05.01.2021 16:46 Ответить
Поплюйся еще, черноротая фарисейка. Еще и ножкой топни для театрального эффекта. Может полегчает и поумнеешь. И кстати -- шапочку надень, фарисейка. Вообще-то это ты у нас проститутка теперешней власти и тебя здесь не звали, ты само влезло в чужие комменты.
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05.01.2021 17:16 Ответить
Вон ботяра шоколадная, протитут олигархов, продажная шкура.
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05.01.2021 17:38 Ответить
От зеркала отойди, черноротая и полегчает. А то ведь облезет от яду.
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05.01.2021 18:35 Ответить
У дамочки похоже Делирий ))))))
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06.01.2021 11:56 Ответить
Доречі так, але не платити мають усі.
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05.01.2021 16:40 Ответить
Вспоминаем,кто уничтожил компанию «РосУкрЭнерго»?
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06.01.2021 03:36 Ответить
- Я живу странной и необыкновенной жизнью. Я ровно ничего не делаю, но получаю деньги пунктуально ©
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05.01.2021 12:59 Ответить
Газовые монополисты незаконно взимают деньги с украинцев, - Загребельская - Цензор.НЕТ 751
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05.01.2021 12:59 Ответить
Америку открыла?
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05.01.2021 12:59 Ответить
"Газовые монополисты "Фирташа-Левочкина- Бойко" ? А кто на троне сидит ?
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05.01.2021 13:00 Ответить
ОПЗЖопа
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05.01.2021 13:03 Ответить
теперь понятно откуда каждый месяц 6-7 лишние грн берутся
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05.01.2021 13:02 Ответить
Что значит "лишние" ?
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05.01.2021 13:04 Ответить
Бойко і придумав все це ще 15 років тому https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0346-04#Text
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05.01.2021 13:21 Ответить
а что то не пойму почему клоун подигрывает ОПЗЖоповцам
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05.01.2021 13:02 Ответить
Это только он и умеет , подыгрывать . Иногда , чем может . К примеру , на рояле .
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05.01.2021 13:09 Ответить
люди думали погода даст шанс что то сэкономить на коммуналке ... а нет , эти не насытные твари , при попустительстве а значит и поддержке государства , быстренько айда шарить по карманам граждан . чтобы не дай бог лишняя копейка не завалялась
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05.01.2021 13:03 Ответить
Тарифы эти "тварям" устанавливает именно государство, т.е. Зеля. Зря они что-ли свою куклу при поддержке люмпена на трон посадили в 2019 году? Теперь вовсю имеют свой гешефт.
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05.01.2021 13:12 Ответить
глава 10 розділу Х Кодексу газорозподільчих систем, що затверджений постановою Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 за № 2494. Вказана глава встановлює порядок проведення експертизи суб'єктами господарювання, операторам газорозподільних систем. Наявність у надавача послуг можливості здійснення експертизи лічильника газу встановлених у споживача, надає стороні договору, право стягувати із споживача надмірні грошові суми як плату за газ, спотворює її дійсне правове призначення, оскільки результати здійсненої стороною договору експертизи, перетворюються на несправедливо непомірний тягар для споживача та джерело отримання постачальником невиправданих додаткових прибутків.
Оскаржувана частина Кодексу, імперативно, ставить сторону договору, споживача, як слабку сторону, яка підлягає особливому правовому захисту у відповідних правовідносинах, звужує дію принципу рівності учасників цивільно-правових відносин та свободи договору, зокрема у договорах про надання послуг із газопостачання. Цей висновок узгоджується з положеннями https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_903 Резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Керівні принципи для захисту інтересів споживачів" від 9 квітня 1985 року № 39/248 , в якій наголошено: визнаючи, що споживачі нерідко перебувають у нерівному становищі з точки зору економічних умов, рівня освіти та купівельної спроможності, принципи захисту інтересів споживачів мають, зокрема, за мету сприяти країнам у боротьбі зі шкідливою діловою практикою усіх підприємств на національному та міжнародному рівнях, яка негативно позначається на споживачах. Правозахисники Зверніть увагу, на цей НПА,незаконний, протиправний, це злочин, санкціонований субєктом владних повноважень. Тисячам пенсіонерів, нараховують заборгованісь 100 000 гривень, через судові рішення. Почуйте. Бандитизм!
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05.01.2021 13:34 Ответить
Т.е. тарифы для них утверждает не НКРЕ и Кабмин? Те самые тарифы, через рост которых и накапливаются эти долги.
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05.01.2021 13:48 Ответить
Тебе ,болезный, опять Порох в штаны насрал? Он то тут причем? Вы, ************, особенно ущербные подкремлевские бялорусы, просто ну не можете, чтобы не перднуть про папередников. Смотри на своего луку кровавого, и не кизди тут. Озаботиловь оно тут с мухасранска об Украине.
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05.01.2021 13:47 Ответить
так дійсно ні до чого - ахмєтов попутчік гевогюциі, фірташ знаходячись під домашнім арештом 7 років контролює усі облгази а порох нічого цього не побачив. Всьо заіпісь, всьо путьом!
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05.01.2021 16:44 Ответить
Газовые монополисты незаконно взимают деньги с украинцев, - Загребельская - Цензор.НЕТ 3624
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05.01.2021 13:05 Ответить
они тебя на ноль поделят
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05.01.2021 13:07 Ответить
Это все что нужно знать про газ в Украине: https://www.youtube.com/watch?v=-yQzNc4NGG0&feature=emb_logo
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05.01.2021 13:08 Ответить
что тебе знать , Газ по 13 , доставка 3 грн
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05.01.2021 13:18 Ответить
Почему по 13? Откуда цифры?
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05.01.2021 13:36 Ответить
Де Люля? Терміново випускайте на поле Люлю!
Тут геноцид і газенваген! Газові монополісти незаконно стягують гроші з українців, - Загребельська - Цензор.НЕТ 3776
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05.01.2021 13:08 Ответить
Газові монополісти незаконно стягують гроші з українців, - Загребельська - Цензор.НЕТ 2562
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05.01.2021 13:28 Ответить
Минулого року баба Юля порахувала, що адекватна вартість газу мала б бути 3 грн. 50 коп. за куб. Щось цьогоріч вона мовчить...

- Юліє Володимирівно, ви там часом не оглохли?

- К слову, где все эти редуты, лушпайки, гриценки? Отработали за прайс и ждут нового клиента?

Вся стрічка у тарифних новинах. Багато хто тикає Зе носом у його обіцянки, кидає відосики Геруса.
Для мене ж вкрай показова реакція "борців з тарифами". Її немає. А отже і вся тарифна риторика минулих років була лише шоу, а не позицією.

А помните, была такая Юля Тимошенко Тарифоборка? И Ляшко Олег Валерьевич. И Тягнибок Олег Ярославович. Все дико переживали за тарифы и зубожіння. Ау, где они все?
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05.01.2021 14:03 Ответить
Нехай ті люди більше голосують за зажопників.і бойку у президенти.
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05.01.2021 13:11 Ответить
Газовые монополисты незаконно взимают деньги с украинцев, - Загребельская

А Зиленскай с ними в доле .
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05.01.2021 13:11 Ответить
мало поднимают Бойко Ахметовы так как сейчас Бойко второй если б выборы были сейчас а так был бы первым а Зебил второй больше им треша больше цен чтоб знали
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05.01.2021 13:11 Ответить
Бойко сейчас второй только в своих влажных мечтах и купленных рейтингах, где ему за ночь дорисовали голоса. Еще "второго" Пальчевского не забыли с его "Перемогой"? Ну и как? Реальные результаты опроса -- это выборы. А по результатам выборов ЕС -- единственная, сила вошедшие во все областные советы и областные городские советы по всей стране. Бойко с ОПЗЖ там и рядом не стоял.
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05.01.2021 13:35 Ответить
До сих пор от результатов выборов Нелох в себя не пришел. Не помогли ни видосики, ни каналы Бени и иже с ним.
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05.01.2021 13:40 Ответить
Я знаю,тоько обьясните нашей вате и пенсам которые больше всего плачутся про повышение на комуналку и все равно идут голосовать за опзж,Бойко и других врагов,такое впечатление,чем больше трэша тем больше они их выбирают тоже самое с Зебилом,73% год не помог понять кто такой простой парень ?которые не доверяют Порошенко как раз почитатели клоуна так и осталось 73% и во время выборов и сейчас еслиб был второй тур между Порохом и Бойко, 73% выбрали Бойко лишь бы не Порошенко
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05.01.2021 13:43 Ответить
вам скоро козлам монопольним буде-...дець.
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05.01.2021 13:12 Ответить
Пусть незаконно взымают , может больше прямоходящих поумнеют .
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05.01.2021 13:13 Ответить
Я худею
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05.01.2021 13:14 Ответить
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
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05.01.2021 13:13 Ответить
Мовчать - значить готові платити, можна ще піднімати процент доходів олігаргхату, можна одних використовувати як рабів, що працюють лише за штани і харч, а іншим дорогі маєтки зі СПА для друзів і коханок. Адже, продуктивність праці виросла в 1000 разів з часів К.Маркса а прекарат чомусь зубожіє, і мілкі ділки придушені, як конкуренти бобрам ,значить щось тут не так, десь в системі стався збій, який будуть ремонтувати як завжди мабуть революцією, коли олігархи і їх слуги не збавлять обертів експлуатації працівників.
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05.01.2021 13:18 Ответить
Рыночек порешал.
Чё там еще надо приватизировать чтоб наступила всеобщая Европа?
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05.01.2021 13:19 Ответить
Кацап, ти хоч сечу всередину приймай, у тебе на Уралі Європа не настане ніколи.
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05.01.2021 14:30 Ответить
партия/личность, задекларировавшая в предвыборных обещаниях национализацию газового хозяйства, будет иметь очень большие симпатии избирателей. ибо *******. но, на минуточку, у кого же найдутся такие яйца, чтобы ее осуществить?..
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05.01.2021 13:21 Ответить
так дебілів, совків і трутнів у нас повно. Я би її назвав партія ім.Шарікова.
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05.01.2021 14:29 Ответить
еееее.. де ви там своїми моноклями побачили заклик не платити за отримане?.. просто нафтогаз україни продає на 30% дешевше облгазів і не в збиток собі торгує, тому я вважаю, що ці 30% і є математичним мірилом ох.їлості.
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05.01.2021 14:36 Ответить
І що? Це ринок. Тому усі і переходять "у Нафтогаз". Якщо інші хочуть заробити і думають, що 30% це норма, то їх проблеми. Хоча, з Нафтогазом теж питання. Там слід дуже покопатись, щоби зрозуміти чому Нафтогаз може собі подіне дозволити, а інші ні. Вони ж з рештою не повні дебіли. Скоріше за усе Нафтогаз використовує монопольне становище і ось тут, слід державі реагувати, бо такий "ринок" просто зникне із часом і потім, ми повернемо "Нафтогазу", усе що недоплатили із "торицею".
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05.01.2021 14:41 Ответить
ага. всі переходять, тільки "ринковий" продавець через абсолютно "незалежного" оператора розподілу мереж з усіх сил ставить палки в колеса при такому переході, аж до повного відключення, тут на бізнес-цензорі в кінці року була стаття про це. тому або газ повинен бути просто товаром, заплатив-отримав, або, якщо його продаж супроводжується траханням мізків з проектами, перевірками і раптовим контролем чого завгодно, то це має бути у віданні держави. а зараз получається така аналогія: ти купив телевізор в комерційному магазині, а раз в місяць до тебе додому приходить співробітник "фокстроту" і дивиться, чи не закриті отвіри вентиляції, чи достатній діаметр проводки, чи є трансформатор.
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05.01.2021 14:49 Ответить
ой, мало не забув - за "дебілів, совків і трутнів" - ви член, ваша мама повія.
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05.01.2021 14:51 Ответить
я тобі не брат, тому моя мати не повія.
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05.01.2021 16:12 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0346-04#Text Бойко і вигадав ті коефіцієнти ..
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05.01.2021 13:22 Ответить
Сепарня Бойко и ОПЗЖ раздавят Зелю и слуг. Прийдут к власти и законно попросят путина ввести войска, ОПЗЖ признают и крым росийским, донбас отдадут. Если ОПЗЖ и Бойко прийдут к власти, это будет последняя власть для Украины. Я очень надеюсь на Порошенка, он спас нашу страну в 2014 и ему прийдется это делать снова.
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05.01.2021 13:23 Ответить
на себя надейся , сам Порошенко ничего не сможет
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05.01.2021 13:31 Ответить
Не пробовали задать себе вопрос..... а зачем...... ему это? В очередной раз оказаться в тех нечистотах, в которых его пять лет купали и продолжают это делать до сих пор? И несмотря на это именно ЕС, а не ОПЗЖ оказался лидером на местных выборах. Еще и вот это во Львове сейчас набирает обороты https://news.liga.net/region_news/news/vo-lvove-obnarujili-falsifikatsii-na-vyborah-mera-politsiya-otkryla-ugolovnoe-delo
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05.01.2021 13:46 Ответить
Шо опять? Хотели как лучше, но вышло как всегда....Хотели создать рынок в условиях монополии и отсутствия конкуренции....и ничего никто им не сделает, будуть доить Украину, пока не выпьют последнюю кровь.
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05.01.2021 13:35 Ответить
_Хотели как лучше? Серьёзно?! Что ли психический? Что за инфантилизм и тупость? Бандиты равились во власть чтобы грабить! Понимаешь? Грабить народ, а не "как лучше".
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05.01.2021 21:55 Ответить
Хотите совет?)) не начинайте разговор с унижения собеседника, есть у вас другое мнение, отличное от моего, просто выскажите, бывает часто недопонимание в интернете...особенно....а я в общем, про рыночные взаимоотношения, они прогрессивны в конкурентной среде, но в нашей ситуации монополий, действительно... все превратилось в банальный грабеж.
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05.01.2021 23:18 Ответить
_"Хотели как лучше" применительно к бандитам - это... даже охарактеризовать сложно насколько абсурдно. Власть вот уже 30 лет принадлежит олигархам - бандитам - и они никогда не "хотели как лучше", только как можно больше ограбить народ и Украину.
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05.01.2021 23:27 Ответить
Я поэтому вопросу спорить с вами не буду, потому что во всем согласен, если обсуждать за 30 лет нашу криминальную элиту, которые из бандитов стали олигархами и конечно, все это внедрялось не для развития экономики и государства, а в целях личного обогащения отдельных финансовых груп.
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05.01.2021 23:41 Ответить
_Отож. Это - главная проблема и беда Украины. Невозможны априори никакие реформы и изменения к лучшему, пока эта раковая опухоль не ликвидирована. Но тупица народ, увы, нихера это не вкуривает. И раз за разом играет с бандитами в напёрстки выборы - по их же правилам...
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05.01.2021 23:47 Ответить
то, что нас грабят - бесспорно. Но, похоже, не только эти. Друг на друга пальцами тычут, а сами в сговоре. Нас грабят сразу несколько финансово-промышленных групп.
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05.01.2021 13:37 Ответить
Мало того, що облгази здирають взимку за температурний коефіцієнт (плюс 10-12% ціни) на кожному кубі газу, так вони ще витсавляють заднім числом БОРГИ по кілька тисяч грн, за 2015, 2016 роки. Бєспредєл!
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05.01.2021 13:39 Ответить
Держава має не робити їм дешеві тарифи, породжуючи трутнів, а створювати умови, щоби вони могли оплатити ринкові!
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05.01.2021 14:28 Ответить
почему их не расстреливают странно(
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05.01.2021 14:46 Ответить
Их Аваков охраняет.
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05.01.2021 14:51 Ответить
терпим дальше ладно бы если город перестал бы плотить посмотрел бы я на ватных террористов олигархов а так терпите барыги и потребители
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05.01.2021 14:48 Ответить
В нормальних країнах держава потрібна бідним, щоб отримати гідні умови життя. В Україні держава потрібна олігархам щоб обкладати даниною все населення. Зе - ти вже не клоун, ти зрадник !
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05.01.2021 15:16 Ответить
Нееее, дохлый кацапы лучше горят и дают больше тепла, правда после них сильно говном воняет.
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05.01.2021 15:45 Ответить
если хорошенько просушить летом на солнце и только потом снять с веревки - очень неплохо какцапы горят
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05.01.2021 16:39 Ответить
не будьте последними лохами - не платите коммуналку! Себестоимость добычи укр. газа 92коп/куб
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05.01.2021 16:25 Ответить
їм ніхто не указ, бо у них є великі статки і у такій державі як наша можна роками не виконувати рішення державних органів - суди роками будуть тягтися.
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05.01.2021 17:53 Ответить
 
 