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Троє чоловіків украли металобрухт з офісу НАБУ в Одесі

Троє чоловіків украли металобрухт з офісу НАБУ в Одесі

34-річний житель села Фонтанка вранці 22 березня разом із двома подільниками забрався в гараж офісу Національного антикорупційного бюро України на Середньофонтанській, 14 і вивіз звідти металобрухт.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську", про це заявив головний фахівець Одеського територіального управління НАБУ.

Викрадено металеві конструкції, які залишилися в гаражі після недавнього ремонту. Точна сума завданого НАБУ шкоди встановлюється.

Поліція затримала одного з фігурантів інциденту і вилучила в нього речові докази.

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Топ коментарі
+6
вопрос. что делал металлолом в гараже офиса НАБУ?
там, случайно, не пункт приёма организовали?
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23.03.2021 12:34
+4
и металлолом подсыпали тоже они!
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23.03.2021 12:36
+3
А какая польза от текущего офиса президента? или Рады? Или от Авакова?
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23.03.2021 12:29
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Разбросанный металлолом - хоть какая то польза от этой конторки простым людям.
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23.03.2021 12:28 Відповісти
А какая польза от текущего офиса президента? или Рады? Или от Авакова?
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23.03.2021 12:29 Відповісти
Офис течь не может,это слюни у твоего путина текут от вида детских животиков.
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23.03.2021 12:31 Відповісти
У НАБУ множество задач, одна из основных - собирать металлолом, а потом расследовать, куда же подевался стратегический продукт.
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23.03.2021 12:51 Відповісти
А он сказал, а Я е@у что там набу.
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23.03.2021 12:29 Відповісти
От шо за подача новості??? Треба так:"по приказу головного бариги і мародьора Порошенка, три організми, вкусівшиє конєц епохи зубожіння, викрали цінні речові докази, що мали стати гвіздками на кришці гроба минулій владі. " ))))
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23.03.2021 12:30 Відповісти
Фух! Утешили. Я уж подумал, что мелофон украли... Из "Гостьи из будущего". Вот это- была бы Кража Века!
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23.03.2021 12:31 Відповісти
Папередники подослали.
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23.03.2021 12:32 Відповісти
и металлолом подсыпали тоже они!
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23.03.2021 12:36 Відповісти
100%, даже следы остались по цвету на шоколад похожи, а запах фото не передает.
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23.03.2021 12:40 Відповісти
Ах Одесса, жемчужина у моря! У Геры или Авакова в начале мусорской реформы в Одессе в поезде айфон или планшет увели, уже не помню... Тут наверняка рука кремля, нужно СБУ для картинки подключать!
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23.03.2021 12:33 Відповісти
Вор у вора дубинку украл
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23.03.2021 12:33 Відповісти
Скоро и НАБУ вывезут)
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23.03.2021 12:34 Відповісти
уже
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23.03.2021 12:53 Відповісти
вопрос. что делал металлолом в гараже офиса НАБУ?
там, случайно, не пункт приёма организовали?
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23.03.2021 12:34 Відповісти
ни себе ни людям
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23.03.2021 12:34 Відповісти
В этой новости прекрасно все. А спецагенты в дорогих носках в очередной раз подтвердили импотентность НАБУ.
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23.03.2021 12:37 Відповісти
бубенцы клоуна скиздили))) объявляю внеочередные выборы президента.
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23.03.2021 12:46 Відповісти
Судя по уровню коррупции в стране. НАБУ, еще тот металлолом.
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23.03.2021 13:11 Відповісти
неосмотрительно...перед такими мероприятиями надо рекогносцировку проводить.хотя бы уточнить чей гараж
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23.03.2021 13:29 Відповісти
Теперь набу будет искать ещё одного топ коррупционера, занимающегося металлом
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23.03.2021 13:47 Відповісти
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23.03.2021 13:52 Відповісти
 
 