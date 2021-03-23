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НАБУ (4183) ограбление (1300) Одесса (7740) металлолом (190)

Трое мужчин украли металлолом из офиса НАБУ в Одессе

Трое мужчин украли металлолом из офиса НАБУ в Одессе

34-летний житель села Фонтанка утром 22 марта вместе с двумя подельниками забрался в гараж офиса Национального антикоррупционного бюро Украины на Среднефонтанской, 14 и вывез оттуда металлолом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская", об этом заявил главный специалист Одесского территориального управления НАБУ.

Похищены металлические конструкции, которые остались в гараже после недавнего ремонта. Точная сумма нанесенного НАБУ урона устанавливается.

Полиция задержала одного из фигурантов инцидента и изъяла у него вещественные доказательства.

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Топ комментарии
+6
вопрос. что делал металлолом в гараже офиса НАБУ?
там, случайно, не пункт приёма организовали?
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23.03.2021 12:34
+4
и металлолом подсыпали тоже они!
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23.03.2021 12:36
+3
А какая польза от текущего офиса президента? или Рады? Или от Авакова?
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23.03.2021 12:29
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Разбросанный металлолом - хоть какая то польза от этой конторки простым людям.
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23.03.2021 12:28 Ответить
А какая польза от текущего офиса президента? или Рады? Или от Авакова?
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23.03.2021 12:29 Ответить
Офис течь не может,это слюни у твоего путина текут от вида детских животиков.
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23.03.2021 12:31 Ответить
У НАБУ множество задач, одна из основных - собирать металлолом, а потом расследовать, куда же подевался стратегический продукт.
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23.03.2021 12:51 Ответить
А он сказал, а Я е@у что там набу.
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23.03.2021 12:29 Ответить
От шо за подача новості??? Треба так:"по приказу головного бариги і мародьора Порошенка, три організми, вкусівшиє конєц епохи зубожіння, викрали цінні речові докази, що мали стати гвіздками на кришці гроба минулій владі. " ))))
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23.03.2021 12:30 Ответить
Фух! Утешили. Я уж подумал, что мелофон украли... Из "Гостьи из будущего". Вот это- была бы Кража Века!
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23.03.2021 12:31 Ответить
Папередники подослали.
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23.03.2021 12:32 Ответить
и металлолом подсыпали тоже они!
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23.03.2021 12:36 Ответить
100%, даже следы остались по цвету на шоколад похожи, а запах фото не передает.
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23.03.2021 12:40 Ответить
Ах Одесса, жемчужина у моря! У Геры или Авакова в начале мусорской реформы в Одессе в поезде айфон или планшет увели, уже не помню... Тут наверняка рука кремля, нужно СБУ для картинки подключать!
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23.03.2021 12:33 Ответить
Вор у вора дубинку украл
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23.03.2021 12:33 Ответить
Скоро и НАБУ вывезут)
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23.03.2021 12:34 Ответить
уже
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23.03.2021 12:53 Ответить
вопрос. что делал металлолом в гараже офиса НАБУ?
там, случайно, не пункт приёма организовали?
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23.03.2021 12:34 Ответить
ни себе ни людям
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23.03.2021 12:34 Ответить
В этой новости прекрасно все. А спецагенты в дорогих носках в очередной раз подтвердили импотентность НАБУ.
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23.03.2021 12:37 Ответить
бубенцы клоуна скиздили))) объявляю внеочередные выборы президента.
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23.03.2021 12:46 Ответить
Судя по уровню коррупции в стране. НАБУ, еще тот металлолом.
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23.03.2021 13:11 Ответить
неосмотрительно...перед такими мероприятиями надо рекогносцировку проводить.хотя бы уточнить чей гараж
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23.03.2021 13:29 Ответить
Теперь набу будет искать ещё одного топ коррупционера, занимающегося металлом
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23.03.2021 13:47 Ответить
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23.03.2021 13:52 Ответить
 
 