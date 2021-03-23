Трое мужчин украли металлолом из офиса НАБУ в Одессе
34-летний житель села Фонтанка утром 22 марта вместе с двумя подельниками забрался в гараж офиса Национального антикоррупционного бюро Украины на Среднефонтанской, 14 и вывез оттуда металлолом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думская", об этом заявил главный специалист Одесского территориального управления НАБУ.
Похищены металлические конструкции, которые остались в гараже после недавнего ремонта. Точная сумма нанесенного НАБУ урона устанавливается.
Полиция задержала одного из фигурантов инцидента и изъяла у него вещественные доказательства.
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+6 des_104
показать весь комментарий23.03.2021 12:34
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показать весь комментарий23.03.2021 12:29
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там, случайно, не пункт приёма организовали?