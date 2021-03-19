След украинской коррупции выявили в 80 странах мира, - Сытник
Национальное антикоррупционное бюро выявило след украинской коррупции в около 80 странах мира. Речь идет о миллирдах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.
"За почти 6 лет нашей работы мы зафиксировали след украинской коррупции в около 80 странах мира. Это страны, куда лица, подследственные НАБУ, - а это чиновники высшего звена - вывели украденные в Украине средства и в дальнейшем их легализовали. Назвать сумму, которую вывели из Украины через коррупционные схемы, достаточно сложно. Можно предположить, что речь идет о миллиардах", - подчеркнул он.
По словам Сытника, в процессе сбора доказательств причастности украинских топ-чиновником к коррупционным схемам НАБУ взаимодействует с компетентными органами других государств.
"Когда мы взаимодействуем с другими странами, мы видим политическую волю, готовность бороться с коррупцией на высшем уровне. Так, в нашем совместном с Польшей расследовании за целый год не было никакой утечки информации. Реалии в Украине другие: подписанное подозрение еще на столе у прокурора, а подозреваемый уже покидает страну. НАБУ оказалось в ситуации, когда против 250 детективов и 40 прокуроров САП восстала старая система", - рассказал Сытник.
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Но как об этом могут знать и помнить зебилы, у которых мозг, как у рыбки, и память, как у ракушки...
не дивлячись на ФАКТИ, вони продовжують вірити в маячню, бо постійно, без зупинки жеруть расєйську гівнопропаганду
"Суд Панамы закрыл дело против Порошенко."
"В Панаме расследуют факт фальсификации Портновым фактов, дачи заведомо ложных показаний и преступлений против экономической безопасности путем распространения неправивых сведений."
а стосовно безкоштоних земель - так мене вже задрало - купа уйопків, типу тебе, які постійно вивозять сміття в ліс навпроти мого будинку!
або прєде уйопок зі своє сім'єю - насре серед поляни і їде додому!
вся земля повинна належати комусь! бажано, щоб у власника була рушниця!
якщо якась **** кидає в ліс сміття - одразу отримує постріл, хоча б солі, в свою тупу дупу
Ситніка не чіпати
Суть в том, что крадут ВСЕ. Только у одних есть возможность украсть больше, а у большинства - меньше (за что, кстати, вторые люто ненавидят первых).
Вы ищите украинскую национальную идею?
Вот она - у колгоспі не крудуть, у колгоспі - беруть.