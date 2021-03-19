След украинской коррупции выявили в 80 странах мира, - Сытник

Национальное антикоррупционное бюро выявило след украинской коррупции в около 80 странах мира. Речь идет о миллирдах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"За почти 6 лет нашей работы мы зафиксировали след украинской коррупции в около 80 странах мира. Это страны, куда лица, подследственные НАБУ, - а это чиновники высшего звена - вывели украденные в Украине средства и в дальнейшем их легализовали. Назвать сумму, которую вывели из Украины через коррупционные схемы, достаточно сложно. Можно предположить, что речь идет о миллиардах", - подчеркнул он.

По словам Сытника, в процессе сбора доказательств причастности украинских топ-чиновником к коррупционным схемам НАБУ взаимодействует с компетентными органами других государств.

"Когда мы взаимодействуем с другими странами, мы видим политическую волю, готовность бороться с коррупцией на высшем уровне. Так, в нашем совместном с Польшей расследовании за целый год не было никакой утечки информации. Реалии в Украине другие: подписанное подозрение еще на столе у прокурора, а подозреваемый уже покидает страну. НАБУ оказалось в ситуации, когда против 250 детективов и 40 прокуроров САП восстала старая система", - рассказал Сытник.

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