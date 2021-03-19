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Угроза признания ВАКС неконституционным очень высока, - глава НАПК Новиков

Угроза признания ВАКС неконституционным очень высока, - глава НАПК Новиков

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков видит угрозы для антикоррупционной инфраструктуры в возможности признания Конституционным Судом неконституционными законов о Высшем антикоррупционном суде, о Большой палате Верховного Суда и об институте специальной конфискации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Новиков заявил  в ходе дискуссии на международном уголовно-правовом форуме 2021.

"С точки зрения антикоррупционной политики и тех рисков, которые несет деятельность Конституционного Суда, самой большой угрозой есть как раз признание неконституционной деятельности Высшего антикоррупционного суда. Национальное агентство оценивает эту угрозу как очень высокую", - отметил глава НАПК.

По его словам, возобновление полномочий НАПК после решения КС не останавливает дальнейших негативных процессов по отношению к антикоррупционной структуре в стране.

"Рассматриваем основной целью антикоррупционной политики на ближайшее время то, чтобы точка в конституционности существования ВАКС была поставлена", - подчеркнул Новиков.

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Глава НАПК обратил внимание на то, что другие суды не смогут рассматривать дела, подсудные ВАСК, в частности из-за загруженности работой и нехватки кадров.

Также Новиков подчеркнул, что угрозами антикоррупционной политики являются производства о конституционности Большой палаты Верховного суда и о соответствии Основному закону института спецконфискации.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник также обратил внимание на угрозы антикоррупционной инфраструктуре.

"Уже больше года мы живем в ограниченном ритме (режиме карантина из-за пандемии. - Ред.). Единственное, что не прекращается – это попытки каким-то образом уничтожить или остановить антикоррупционную систему:- на это не может повлиять ни карантин, ни что-либо другое", - сказал он.

"Как только мы сформировали антикоррупционную систему, получили целый ряд решений Конституционного Суда… целый ряд законопроектов, которые направлены на остановку или ограничение возможностей антикоррупционной системы… С одной стороны, это плохо, так как демонстрируется определенное отсутствие политической воли,.. а с другой стороны, наверное, это лучшая оценка нашей работы: если бы никто не страдал от антикоррупционной работы, то это было показателем того, что мы ничего не делаем… Это мотивирующий фактор", - подчеркнул Сытник.

Также читайте: В Украине нет порядка проверки е-деклараций судей, - глава НАПК Новиков

Автор: 

Сытник (958) НАПК (1221) Антикоррупционный суд (1208) Новиков Александр (74)


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КСуд: "Борьба с коррупцией - НЕ конституционна!"
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19.03.2021 11:52 Ответить
никанституционна
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19.03.2021 12:00 Ответить
КСУ вроде суд но не входит в систему судов Украина ВАКСУ суд есть закон даже но не вписали его в систему судов Украины проблема решалась за 2-3 месяца на пленарных заседания Рады но видимо уж очень интересно повесить ситуацию болтающейся ..ну сами знаете чего и что между двух мягких долек нашего 5 места...
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19.03.2021 12:05 Ответить
неканонична и нескрепна.
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19.03.2021 12:20 Ответить
Тогда уже наверно и коррупцию нужно признать конституционной, "головним засобом існування Української держави".
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19.03.2021 12:01 Ответить
Ха-ха, тепер Україною заправляє КСУ, бо може будь-який закон чи підзаконний акт відмінити або трактувати по іншому. Чи не пора цих суддів трішки присадити, бо вони собою вже підмінюють повноваження інших органів влади, чи прямо порушують Конституцію?
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19.03.2021 11:58 Ответить
Їх треба не "присадити", а повісити, в самий жорстокий, та показовий спосіб. Навіть не накривати ці розжирівші ...бальники, та обов'язково робити пряму трансляцію такої урочистої події. Їнше це кодло не зупинить!
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19.03.2021 16:18 Ответить
 
 