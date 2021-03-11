РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14525 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 305 12
судья (2574) электронное декларирование (1013) НАПК (1162) Новиков Александр (69)

В Украине нет порядка проверки е-деклараций судей, - глава НАПК Новиков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине нет порядка проверки е-деклараций судей, - глава НАПК Новиков

На данное время в Украине нет утвержденного порядка проверки электронных деклараций судей.

Об этом во время презентации обновленного Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, сказал глава НАПК Александр Новиков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно конкретного порядка проверки (деклараций. - Ред.) судей. Хочу отметить, что закон, который восстановил полномочия НАПК, предусматривал, что этот порядок утверждается лишь по согласованию с Высшим советом правосудия. Процесс разработки этого порядка проверки (состояний. - Ред.) судей и судей Конституционного Суда был максимально открыт и соответствовал требованиям законодательства... Но хочу сказать, что он так и не был утвержден из-за того, что собрания судей Конституционного Суда и ВСП не согласовали этот порядок. То есть сейчас не существует такого документа, как порядок проверки (деклараций. - Ред.) судей и судей Конституционного Суда в понимании законодательства Украины", - сообщил Новиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нет правовых оснований для составления главой НАПК админпротоколов о конфликте интересов на трех судей КС, - Конституционный Суд. ДОКУМЕНТ
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Безвладдя,повна імпотенція держави ,як контролюючого та караючого органа !!!!)))))
показать весь комментарий
11.03.2021 16:10
+3
Ви що охрєнєлі, кого перевіряти??? Доброчесних ,жодним чином не корумпованних "українських" суддєй !!!!)))
показать весь комментарий
11.03.2021 16:07
+3
Про "шатунів" та "агентів кремля" ми вже проходили !!)))
показать весь комментарий
11.03.2021 16:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чого нєт?! Не вигадуйте велосипед, скопіюйте наприклад в Польщі чи Чехії закон та прийміть. В чому проблема?
показать весь комментарий
11.03.2021 15:59 Ответить
То не цікаво. На цьому грошей незаробишь, "розумним" не визнають В Україні немає порядку перевірки е-декларацій суддів, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 4126
показать весь комментарий
11.03.2021 16:03 Ответить
Ааааа, ото ж.... Ці тварі будуть завжди шукати причину, щоб не приймати такі закони. Але ж що головне. Ми владу міняємо, а все залишається як є.
показать весь комментарий
11.03.2021 16:08 Ответить
В Ураине давно нет порядка. А с 2019 вообще хаос, Страна в смартфоне,, дурь в башках
показать весь комментарий
11.03.2021 16:01 Ответить
НАЗК ще більші дармоїди ніж НАБУ. Мало того, що держава оплачує їх мільярдний бюджет,в КОЖНІЙ держустанові, організації, підприємствІ введена посада антикорупціонера. Йому зарплату та преміальні виплачують ці ж установи. Єфекту від їх діяльності звісно НУЛЬ!
показать весь комментарий
11.03.2021 16:02 Ответить
Всі державні інспекціі,контори та конторки ,це розплідники корупціі !!!)))
показать весь комментарий
11.03.2021 16:08 Ответить
Ви що охрєнєлі, кого перевіряти??? Доброчесних ,жодним чином не корумпованних "українських" суддєй !!!!)))
показать весь комментарий
11.03.2021 16:07 Ответить
В Украине нет порядка ... (ключевые слова, и я бы добавил - ВО ВСЕМ) В Україні немає порядку перевірки е-декларацій суддів, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 5501
показать весь комментарий
11.03.2021 16:07 Ответить
Безвладдя,повна імпотенція держави ,як контролюючого та караючого органа !!!!)))))
показать весь комментарий
11.03.2021 16:10 Ответить
Сидим, молчим и не провоцируем а то куйло нападет...
показать весь комментарий
11.03.2021 16:17 Ответить
Про "шатунів" та "агентів кремля" ми вже проходили !!)))
показать весь комментарий
11.03.2021 16:20 Ответить
На этих кривосудей должен быть отдельный карательный орган
показать весь комментарий
11.03.2021 19:22 Ответить
 
 