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суддя (1418) електронне декларування (1018) НАЗК (1167) Новіков Олександр (81)

В Україні немає порядку перевірки е-декларацій суддів, - глава НАЗК Новіков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні немає порядку перевірки е-декларацій суддів, - глава НАЗК Новіков

Нині в Україні немає затвердженого порядку перевірки електронних декларацій суддів.

Про це під час презентації оновленого Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, сказав глава НАЗК Олександр Новіков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо конкретного порядку перевірки (декларацій - ред.) суддів. Хочу зазначити, що закон, який відновив повноваження НАЗК, передбачав, що цей порядок затверджується лише за погодженням з Вищою радою правосуддя. Процес розробки цього порядку перевірки (статків — ред.) суддів і суддів Конституційного Суду був максимально відкритий і відповідав вимогам законодавства... Але хочу сказати, що він так і не був затверджений через те, що збори суддів Конституційного Суду і ВРП не погодили цей порядок. Тобто, наразі не існує такого документа, як порядок перевірки (декларацій - ред.) суддів і суддів Конституційного Суду у розумінні законодавства України", - повідомив Новіков.

Також читайте: Немає правових підстав для складання главою НАЗК адмінпротоколів про конфлікт інтересів на трьох суддів КС, - Конституційний Суд. ДОКУМЕНТ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Безвладдя,повна імпотенція держави ,як контролюючого та караючого органа !!!!)))))
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11.03.2021 16:10
+3
Ви що охрєнєлі, кого перевіряти??? Доброчесних ,жодним чином не корумпованних "українських" суддєй !!!!)))
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11.03.2021 16:07
+3
Про "шатунів" та "агентів кремля" ми вже проходили !!)))
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11.03.2021 16:20
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А чого нєт?! Не вигадуйте велосипед, скопіюйте наприклад в Польщі чи Чехії закон та прийміть. В чому проблема?
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11.03.2021 15:59 Відповісти
То не цікаво. На цьому грошей незаробишь, "розумним" не визнають В Україні немає порядку перевірки е-декларацій суддів, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 4126
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11.03.2021 16:03 Відповісти
Ааааа, ото ж.... Ці тварі будуть завжди шукати причину, щоб не приймати такі закони. Але ж що головне. Ми владу міняємо, а все залишається як є.
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11.03.2021 16:08 Відповісти
В Ураине давно нет порядка. А с 2019 вообще хаос, Страна в смартфоне,, дурь в башках
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11.03.2021 16:01 Відповісти
НАЗК ще більші дармоїди ніж НАБУ. Мало того, що держава оплачує їх мільярдний бюджет,в КОЖНІЙ держустанові, організації, підприємствІ введена посада антикорупціонера. Йому зарплату та преміальні виплачують ці ж установи. Єфекту від їх діяльності звісно НУЛЬ!
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11.03.2021 16:02 Відповісти
Всі державні інспекціі,контори та конторки ,це розплідники корупціі !!!)))
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11.03.2021 16:08 Відповісти
Ви що охрєнєлі, кого перевіряти??? Доброчесних ,жодним чином не корумпованних "українських" суддєй !!!!)))
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11.03.2021 16:07 Відповісти
В Украине нет порядка ... (ключевые слова, и я бы добавил - ВО ВСЕМ) В Україні немає порядку перевірки е-декларацій суддів, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 5501
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11.03.2021 16:07 Відповісти
Безвладдя,повна імпотенція держави ,як контролюючого та караючого органа !!!!)))))
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11.03.2021 16:10 Відповісти
Сидим, молчим и не провоцируем а то куйло нападет...
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11.03.2021 16:17 Відповісти
Про "шатунів" та "агентів кремля" ми вже проходили !!)))
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11.03.2021 16:20 Відповісти
На этих кривосудей должен быть отдельный карательный орган
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11.03.2021 19:22 Відповісти
 
 