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Загроза визнання ВАКС неконституційним дуже висока, - глава НАЗК Новіков

Загроза визнання ВАКС неконституційним дуже висока, - глава НАЗК Новіков

Глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков вбачає загрозу для антикорупційної інфраструктури в можливості визнання Конституційним Судом неконституційними законів про Вищий антикорупційний суд, про Велику палату Верховного Суду і про інститут спеціальної конфіскації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Новіков заявив під час дискусії на міжнародному кримінально-правовому форумі 2021.

"З точки зору антикорупційної політики і тих ризиків, які несе діяльність Конституційного Суду, найбільшою загрозою є саме визнання неконституційною діяльності Вищого антикорупційного суду. Національне агентство оцінює цю загрозу як дуже високу", - зазначив глава НАЗК.

За його словами, відновлення повноважень НАЗК після рішення КС не зупиняє подальших негативних процесів щодо антикорупційної структури в країні.

"Розглядаємо основною метою антикорупційної політики на найближчий час те, щоб крапка в конституційності існування ВАКС була поставлена", - наголосив Новіков.

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Глава НАЗК звернув увагу на те, що інші суди не зможуть розглядати справи, підсудні ВАСК, зокрема через завантаженість роботою і брак кадрів.

Також Новіков підкреслив, що загрозами антикорупційної політики є провадження про конституційність Великої палати Верховного Суду і про відповідність Основному закону інституту спецконфіскації.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник також звернув увагу на загрози антикорупційній інфраструктурі.

"Уже понад рік ми живемо в обмеженому ритмі (режимі карантину через пандемію. - Ред.). Єдине, що не припиняється, - це спроби якимось чином знищити або зупинити антикорупційну систему: на це не може вплинути ні карантин, ні що-небудь інше", - сказав він.

"Як тільки ми сформували антикорупційну систему, отримали цілу низку рішень Конституційного Суду ... цілу низку законопроєктів, які спрямовані на зупинку або обмеження можливостей антикорупційної системи ... З одного боку, це погано, тому що демонструється певна відсутність політичної волі, .. а з іншого боку, напевно, це найкраща оцінка нашої роботи: якби ніхто не страждав від антикорупційної роботи, то це було б показником того, що ми нічого не робимо ... це мотивуючий чинник", - підкреслив Ситник.

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Автор: 

Ситник Артем (862) НАЗК (1684) Антикорупційний суд ВАКС (1952) Новіков Олександр (92)


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КСуд: "Борьба с коррупцией - НЕ конституционна!"
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19.03.2021 11:52 Відповісти
никанституционна
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19.03.2021 12:00 Відповісти
КСУ вроде суд но не входит в систему судов Украина ВАКСУ суд есть закон даже но не вписали его в систему судов Украины проблема решалась за 2-3 месяца на пленарных заседания Рады но видимо уж очень интересно повесить ситуацию болтающейся ..ну сами знаете чего и что между двух мягких долек нашего 5 места...
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19.03.2021 12:05 Відповісти
неканонична и нескрепна.
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19.03.2021 12:20 Відповісти
Тогда уже наверно и коррупцию нужно признать конституционной, "головним засобом існування Української держави".
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19.03.2021 12:01 Відповісти
Ха-ха, тепер Україною заправляє КСУ, бо може будь-який закон чи підзаконний акт відмінити або трактувати по іншому. Чи не пора цих суддів трішки присадити, бо вони собою вже підмінюють повноваження інших органів влади, чи прямо порушують Конституцію?
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19.03.2021 11:58 Відповісти
Їх треба не "присадити", а повісити, в самий жорстокий, та показовий спосіб. Навіть не накривати ці розжирівші ...бальники, та обов'язково робити пряму трансляцію такої урочистої події. Їнше це кодло не зупинить!
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19.03.2021 16:18 Відповісти
 
 