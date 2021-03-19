Загроза визнання ВАКС неконституційним дуже висока, - глава НАЗК Новіков

Глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков вбачає загрозу для антикорупційної інфраструктури в можливості визнання Конституційним Судом неконституційними законів про Вищий антикорупційний суд, про Велику палату Верховного Суду і про інститут спеціальної конфіскації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Новіков заявив під час дискусії на міжнародному кримінально-правовому форумі 2021.

"З точки зору антикорупційної політики і тих ризиків, які несе діяльність Конституційного Суду, найбільшою загрозою є саме визнання неконституційною діяльності Вищого антикорупційного суду. Національне агентство оцінює цю загрозу як дуже високу", - зазначив глава НАЗК.

За його словами, відновлення повноважень НАЗК після рішення КС не зупиняє подальших негативних процесів щодо антикорупційної структури в країні.

"Розглядаємо основною метою антикорупційної політики на найближчий час те, щоб крапка в конституційності існування ВАКС була поставлена", - наголосив Новіков.

Також читайте: НАЗК презентувало оновлений реєстр корупціонерів

Глава НАЗК звернув увагу на те, що інші суди не зможуть розглядати справи, підсудні ВАСК, зокрема через завантаженість роботою і брак кадрів.

Також Новіков підкреслив, що загрозами антикорупційної політики є провадження про конституційність Великої палати Верховного Суду і про відповідність Основному закону інституту спецконфіскації.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник також звернув увагу на загрози антикорупційній інфраструктурі.

"Уже понад рік ми живемо в обмеженому ритмі (режимі карантину через пандемію. - Ред.). Єдине, що не припиняється, - це спроби якимось чином знищити або зупинити антикорупційну систему: на це не може вплинути ні карантин, ні що-небудь інше", - сказав він.

"Як тільки ми сформували антикорупційну систему, отримали цілу низку рішень Конституційного Суду ... цілу низку законопроєктів, які спрямовані на зупинку або обмеження можливостей антикорупційної системи ... З одного боку, це погано, тому що демонструється певна відсутність політичної волі, .. а з іншого боку, напевно, це найкраща оцінка нашої роботи: якби ніхто не страждав від антикорупційної роботи, то це було б показником того, що ми нічого не робимо ... це мотивуючий чинник", - підкреслив Ситник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні немає порядку перевірки е-декларацій суддів, - глава НАЗК Новіков