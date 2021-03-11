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НАЗК презентувало оновлений реєстр корупціонерів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАЗК презентувало оновлений реєстр корупціонерів

Національне агентство з питань запобігання корупції презентувало оновлений Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков під час презентації.

"Цей реєстр був переданий НАЗК від Міністерства юстиції в лютому 2019 року. І насправді, до цього оновлення це був частково формальний інструмент, оскільки там був незручний пошук, не було даних про загальну кількість осіб, розподілу за категоріями. Тепер можна реально дізнатися, скільки всього людей засуджено і притягнуто до відповідальності за корупцію в Україні, скільки - за кримінальні злочини, скільки - за вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, і скільки - притягнуто до дисциплінарної відповідальності", - зазначив Новіков.

За його словами, розробки оновленого реєстру створили інтерактивну карту правопорушень, завдяки чому будь-який користувач може побачити кількість осіб, які вчинили їх, у регіональному розрізі.

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"До того ж не просто загальну кількість, а побачити, скільки осіб вчинили злочини, скільки - були притягнуті до відповідальності за порушення конфлікту інтересів, наприклад, за незаконне отримання подарунків, тобто щодо кожної категорії правопорушень", - пояснив глава НАЗК.

Крім того, оновлення реєстру передбачає введення публічного API. Наприклад, це дає можливість усім учасникам тендерів у Prozorro автоматично отримувати інформацію про те, чи здійснювали певні посадові або юридичні особи корупційні правопорушення. Новіков наголосив, що це усуває можливість підробляти довідки, а тому і участі осіб, які вчинили такі правопорушення.

Зі свого боку керівник департаменту запобігання і виявлення корупції НАЗК Сергій Деркач уточнив, що в реєстрі корупціонерів був створений "внутрішній аналітичний блок", який дозволить Нацагентству швидко обробляти будь-які інформаційні запити, оскільки система автоматично згенерує звіт.

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Автор: Наталя Джума
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Лазареву туда запишите,крышует неуплату есв торговыми сетями.
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11.03.2021 12:16 Відповісти
А можно то же саиое, но с отмнткой "Ликвидирован"?
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11.03.2021 12:20 Відповісти
НАПК презентовало обновленный реестр коррупционеров - Цензор.НЕТ 5470
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11.03.2021 12:21 Відповісти
А под каким нумеров в этом списке Зе?
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11.03.2021 12:44 Відповісти
А скільки томів в цього списку? Чи на двох аркушах всі корупціонери та вори України помістилися?
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11.03.2021 14:20 Відповісти
В цьому й полягає діяльність НАПК - обновляти реєстри корупціонерів?
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11.03.2021 15:03 Відповісти
"осуждены и привлечены к ответственности" и "сидят в тюрьме" - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Очередное замыливание глаз США и Европе. Причем, если Европа ведется (т.к. их больше интересует побыстрее снять санкции с РФ), то США прекрасно все видят и понимают.
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11.03.2021 15:47 Відповісти
И что, почитали , посмеялись?
А Вот результаты "работы " за 1 квартал 2020 года:
17.04.20 12:35 За первый квартал 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тыс. грн, - Госказначейская служба. ДОКУМЕНТ...

https://censor.net/ru/news/3189760/za_pervyyi_kvartal_2020_goda_u_korruptsionerov_konfiskovali_14_tys_grn_goskaznacheyiskaya_slujba_dokument
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11.03.2021 15:51 Відповісти
 
 