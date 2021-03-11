НАЗК презентувало оновлений реєстр корупціонерів

Національне агентство з питань запобігання корупції презентувало оновлений Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков під час презентації.

"Цей реєстр був переданий НАЗК від Міністерства юстиції в лютому 2019 року. І насправді, до цього оновлення це був частково формальний інструмент, оскільки там був незручний пошук, не було даних про загальну кількість осіб, розподілу за категоріями. Тепер можна реально дізнатися, скільки всього людей засуджено і притягнуто до відповідальності за корупцію в Україні, скільки - за кримінальні злочини, скільки - за вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, і скільки - притягнуто до дисциплінарної відповідальності", - зазначив Новіков.

За його словами, розробки оновленого реєстру створили інтерактивну карту правопорушень, завдяки чому будь-який користувач може побачити кількість осіб, які вчинили їх, у регіональному розрізі.

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"До того ж не просто загальну кількість, а побачити, скільки осіб вчинили злочини, скільки - були притягнуті до відповідальності за порушення конфлікту інтересів, наприклад, за незаконне отримання подарунків, тобто щодо кожної категорії правопорушень", - пояснив глава НАЗК.

Крім того, оновлення реєстру передбачає введення публічного API. Наприклад, це дає можливість усім учасникам тендерів у Prozorro автоматично отримувати інформацію про те, чи здійснювали певні посадові або юридичні особи корупційні правопорушення. Новіков наголосив, що це усуває можливість підробляти довідки, а тому і участі осіб, які вчинили такі правопорушення.

Зі свого боку керівник департаменту запобігання і виявлення корупції НАЗК Сергій Деркач уточнив, що в реєстрі корупціонерів був створений "внутрішній аналітичний блок", який дозволить Нацагентству швидко обробляти будь-які інформаційні запити, оскільки система автоматично згенерує звіт.

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