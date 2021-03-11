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Новости Политика Украины Борьба с коррупцией
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коррупция (8372) реестр (250) НАПК (1162) Новиков Александр (69)

НАПК презентовало обновленный реестр коррупционеров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАПК презентовало обновленный реестр коррупционеров

Национальное агентство по предупреждению коррупции презентовало обновленный Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава НАПК Александр Новиков во время презентации.

"Этот реестр был передан НАПК от Министерства юстиции в феврале 2019 года. И на самом деле, до этого обновления этот был отчасти формальный инструмент, поскольку там был неудобный поиск, не было данных об общем количестве лиц, распределения по категориям. Теперь можно реально узнать, сколько всего людей осуждены и привлечены к ответственности за коррупцию в Украине, сколько - по криминальным преступлениям, сколько - за совершение административных правонарушений, связанных с коррупцией и сколько - привлечено к дисциплинарной ответственности", - отметил Новиков.

По его словам, разработки обновленного реестра создали интерактивную карту правонарушений, благодаря чему любой пользователь может увидеть количество совершивших их лиц в региональном разрезе.

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"Причем не просто общее количество, а увидеть, сколько лиц совершили преступления, сколько - были привлечены к ответственности за нарушения конфликта интересов, например, за незаконное получение подарков, то есть по каждой категории правонарушений", - объяснил глава НАПК.

Кроме того, обновление реестра предусматривает введения публичного API. К примеру, это дает возможность всем участникам тендеров в Prozorro автоматически получать информацию о том, совершали ли определенные должностные или юридические лица коррупционные правонарушения. Новиков подчеркнул, что это устраняет возможность подделывать справки, а поэтому и участия лиц, которые совершили такие правонарушения.

В свою очередь руководитель департамента предупреждения и выявления коррупции НАПК Сергей Деркач уточнил, что в реестре коррупционеров был создан "внутренний аналитический блок", который позволит Нацагентству быстро обрабатывать любые информационные запросы, поскольку система автоматически сгенерирует отчет.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Лазареву туда запишите,крышует неуплату есв торговыми сетями.
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11.03.2021 12:16 Ответить
А можно то же саиое, но с отмнткой "Ликвидирован"?
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11.03.2021 12:20 Ответить
НАПК презентовало обновленный реестр коррупционеров - Цензор.НЕТ 5470
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11.03.2021 12:21 Ответить
А под каким нумеров в этом списке Зе?
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11.03.2021 12:44 Ответить
А скільки томів в цього списку? Чи на двох аркушах всі корупціонери та вори України помістилися?
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11.03.2021 14:20 Ответить
В цьому й полягає діяльність НАПК - обновляти реєстри корупціонерів?
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11.03.2021 15:03 Ответить
"осуждены и привлечены к ответственности" и "сидят в тюрьме" - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Очередное замыливание глаз США и Европе. Причем, если Европа ведется (т.к. их больше интересует побыстрее снять санкции с РФ), то США прекрасно все видят и понимают.
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11.03.2021 15:47 Ответить
И что, почитали , посмеялись?
А Вот результаты "работы " за 1 квартал 2020 года:
17.04.20 12:35 За первый квартал 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тыс. грн, - Госказначейская служба. ДОКУМЕНТ...

https://censor.net/ru/news/3189760/za_pervyyi_kvartal_2020_goda_u_korruptsionerov_konfiskovali_14_tys_grn_goskaznacheyiskaya_slujba_dokument
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11.03.2021 15:51 Ответить
 
 