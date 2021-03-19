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Новини Боротьба з корупцією
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Слід української корупції виявили у 80 країнах світу, - Ситник

Слід української корупції виявили у 80 країнах світу, - Ситник

Національне антикорупційне бюро виявило слід української корупції у майже 80 країнах світу. Йдеться про мільярди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив директор НАБУ Артем Ситник.

"За майже 6 років нашої роботи ми зафіксували слід української корупції в приблизно 80 державах світу. Це країни, куди особи, підслідні НАБУ, - а це посадовці вищої ланки - вивели вкрадені в Україні кошти і в подальшому їх легалізували. Назвати напевно суму, яку вивели з України через корупційні схеми, доволі складно. Можна припустити, що йдеться про мільярди", - наголосив він.

За словами Ситника, у процесі збору доказів причетності українських топпосадовців до корупційних схем НАБУ взаємодіє з компетентними органами інших держав.

"Коли ми взаємодіємо з іншими країнами, ми бачимо політичну волю, готовність боротися з корупцією на вищому рівні. Так, у нашому спільному з Польщею розслідуванні за цілий рік не було жодного витоку інформації. Реалії в Україні інші: підписана підозра ще на столі у прокурора, а підозрюваний вже покидає країну. НАБУ опинилося в ситуації, коли проти 250 детективів та 40 прокурорів САП повстала стара система", - розповів Ситник.

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Автор: 

НАБУ (5068) корупція (4683) Ситник Артем (863)


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Топ коментарі
+24
НАБУ - лучшие из всех органов в истории Украины!
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19.03.2021 15:46
+15
НАБУ пытается подмять под себя зелёная саранча ,это единственный орган который ещё не взят ими и Портновым под колпак. Все остальные органы и большинство судов контролируются ими.Но похоже скоро придёт кирдык и НАБУ. Сытника им сейчас главное убрать а потом всё пойдёт как по маслу,похоже что НАБУ готовят под Люсю Арестович или Татарова.
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19.03.2021 16:01
+6
Коли поборять корупцію то МВФ буде позичати гроші в Україні .Набу Удачі.
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19.03.2021 15:48
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НАБУ - лучшие из всех органов в истории Украины!
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19.03.2021 15:46 Відповісти
Это новая шутка Квартал 95.
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19.03.2021 16:09 Відповісти
Жека, это ты? Когда у вас концерт?
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19.03.2021 16:40 Відповісти
Сейчас наш главный дает гастроли на Банковой в Офисе Президента! Зрители - потерпевшие почти 40 миллионов.
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19.03.2021 16:53 Відповісти
Це тому що вони сказали те, що всі знають але нічого з цим не роблять і живуть в цьому лайні як опариші? То через це вони найкращі? Ну, тоді я взагалі другий після Бога, якщо такими мірками брати.
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19.03.2021 19:10 Відповісти
По громким заявлениям, или по реальным результатам? Сколько коррупционеров получило сроки? Сколько украденных денег возвращено в бюджет Украины? Это, примерно, как если бы полиция начала во всех СМИ рассказывать о том, что Украина - одно из самых криминальных государств, но при этом преступники все так же ходили бы по улицам. А получать гигантские зарплаты лишь за громкие крики... я тоже так хочу
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19.03.2021 19:47 Відповісти
теж цікаво, коли хочь якийсь з огранів української влади почне щось казати про РЕЗУЛЬТАТИ своєї роботи? не оці всі "ми плануємо побудувати космопорт", а про "МИ ПОБУДУВАЛИ КОСМОПОРТ"??!!!
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20.03.2021 00:25 Відповісти
Был я в полиции и не раз. Они всегда говорят о своих погонах, маленькой зп и о том, что в суде развалится, поэтому надо закрыть, а вместо расследовать это затянут на 10 лет и меня, с не тех отмазываемых особей будут вызывать. На практике так и есть, вызывают, звонят запугивают именно меня представители полиции, подают на меня в суды. Мне кажется я живу и должен полиции, а не они выполняют свои обязанности, соблюдают требования закона и не нарушают присягу народу, ....
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20.03.2021 10:29 Відповісти
Огласите весь список, пожалуйста!!
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19.03.2021 15:46 Відповісти
я так понял Сытник за это время успел в 80 странах отдохнуть за государственный счет?)
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19.03.2021 15:48 Відповісти
нічого ти не поняв..це твій кумір брехун зі стадіону віддихае за наш счет.убогенький ти наш репоед.
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19.03.2021 16:21 Відповісти
Микола, это ты ничего не понял, потому что своим постом подтвердил неэффективность НАБУ. Если это правда о нецелевом использовании высшим должностным госслужащим госсредств (чисто коррупционная статья, между прочим), то где же представление НАБУ в САП о снятии с него неприкосновенности и привлечения к ответственности?
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19.03.2021 19:49 Відповісти
То не так просто: покарати. Гроші переказували через фірми - прокладки, до того ж з інших країн, а не з України. І всі ці гроші були нелегальні, бо сховані від податків. Коли платять податки малі, а доходи приховують, то несплачені гроші в дохід держави накопичуються і перевершують доходи підприємства. Не кажучи вже про хабарі, які мають чиновники, що про зарплату навіть забувають.
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20.03.2021 04:42 Відповісти
А щоб вивести гроші з України, можна було, наприклад, сидячи в банку, дати безвідсотковий кредит представникові банку іншої країни, а в тій країні банк за 5% комісійних облаштує оборудку, наприклад, через Америку, і гроші ляжуть у швейцарський, або інший надійний банк. Так роблять у багатьох пострадянських країнах.
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20.03.2021 04:52 Відповісти
Коли поборять корупцію то МВФ буде позичати гроші в Україні .Набу Удачі.
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19.03.2021 15:48 Відповісти
Ну и 7 лет бла бла и все еще 10 лет будут суды а потом все забудут гумка для мозга
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19.03.2021 15:48 Відповісти
Панама в списке есть?
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19.03.2021 15:52 Відповісти
Спитайся в Портнова-він знає.
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19.03.2021 18:13 Відповісти
Портнов не просто знает, он в Панамском суде сцаными тряпками по хлебалу получил.

Но как об этом могут знать и помнить зебилы, у которых мозг, как у рыбки, и память, как у ракушки...
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19.03.2021 19:05 Відповісти
ти ж ба скіки довбнєй пролайкали повідомлення того "грубава палитика"?! ))))
не дивлячись на ФАКТИ, вони продовжують вірити в маячню, бо постійно, без зупинки жеруть расєйську гівнопропаганду
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20.03.2021 00:28 Відповісти
Обов'язково.
"Суд Панамы закрыл дело против Порошенко."
"В Панаме расследуют факт фальсификации Портновым фактов, дачи заведомо ложных показаний и преступлений против экономической безопасности путем распространения неправивых сведений."
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19.03.2021 20:10 Відповісти
Так выходит что Портнов жулик и аферист?) а с виду такой приличный молодой человек. И Бужанскому с Дубинеску очень нравится.
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19.03.2021 20:52 Відповісти
чиновники высшего звена - вывели украденные в Украине средства и в дальнейшем их легализовали / С продажей украинской земли израильскому и российскому капиталу работы чиновникам по выводу из Украине средств и их легализации прибавится.
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19.03.2021 15:59 Відповісти
Так не продавай им свою землю! Или боишься не устоять?
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19.03.2021 19:50 Відповісти
Так не продавай им свою землю! Или боишься не устоять?/ Иван Петрович Сидоров не боится и устоит. А они не устояли: Глава ОТГ на Киевщине вместе с замом вымогали $25 тыс. и 700 тыс. грн взятки за "победу" в земельном аукционе. За правящей Украиной еврейской мафией Коломойского стоит заинтересованный в украинском чернозёме мировой еврейский капитал с очень большими деньгами.
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19.03.2021 20:20 Відповісти
а шо станеться, якщо хтось купить землю, наприклад, навпроти твого будинку? тим не зможешь там срати?
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20.03.2021 00:29 Відповісти
а шо станеться, якщо хтось купить землю, наприклад, навпроти твого будинку? тим не зможешь там срати?/ А ты срёшь?
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20.03.2021 09:25 Відповісти
що змінеться особисто для тебе?
а стосовно безкоштоних земель - так мене вже задрало - купа уйопків, типу тебе, які постійно вивозять сміття в ліс навпроти мого будинку!
або прєде уйопок зі своє сім'єю - насре серед поляни і їде додому!
вся земля повинна належати комусь! бажано, щоб у власника була рушниця!

якщо якась **** кидає в ліс сміття - одразу отримує постріл, хоча б солі, в свою тупу дупу
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20.03.2021 09:42 Відповісти
що змінеться особисто для тебе?а стосовно безкоштоних земель - так мене вже задрало - купа уйопків, типу тебе, які постійно вивозять сміття в ліс навпроти мого будинку!або прєде уйопок зі своє сім'єю - насре серед поляни і їде додому!/ ПТН ПНХ.
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20.03.2021 09:47 Відповісти
Еще ж рынок земли не ввели, какие еще земельные аукционы?
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20.03.2021 00:58 Відповісти
Еще ж рынок земли не ввели, какие еще земельные аукционы? /Если очень хочется то можно (евр.)
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20.03.2021 09:28 Відповісти
В Ізраїлі мало землі, і мало води, тож 73% щиросердних українців їм поможуть.
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20.03.2021 05:12 Відповісти
НАБУ пытается подмять под себя зелёная саранча ,это единственный орган который ещё не взят ими и Портновым под колпак. Все остальные органы и большинство судов контролируются ими.Но похоже скоро придёт кирдык и НАБУ. Сытника им сейчас главное убрать а потом всё пойдёт как по маслу,похоже что НАБУ готовят под Люсю Арестович или Татарова.
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19.03.2021 16:01 Відповісти
Судя по тому, что эти средства так и остались в 80% странах, а те, кто их вывели - на свободе и без конфискации имущества, НАБУ самый неэффективный орган и его точно не стоит бояться коррупционерам.
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19.03.2021 19:51 Відповісти
А 20% это какие страны?! Буркина Фасо, Сомали ...
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19.03.2021 16:03 Відповісти
Какие 20% ты про что?
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19.03.2021 16:09 Відповісти
Снег сошел...много собачих последов выявлено. И за это не платят миллиарды на содержание саботажников с носками по 500 гривен.
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19.03.2021 16:10 Відповісти
вот за це і хоче його зеленський зняти..в тому спіску всі наши політікі начиная з кравчука .всі алігрхі в тому числі і еврейская діаспора..і молода поросль корупціонерів яка підняла корупцію до небес ...да я маю ввиду зеленського і його слуг народа . друзів родичів і весь квартал...
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19.03.2021 16:19 Відповісти
Патякає,патякає вже бридко слухати-корупція є,слід в 80 країнах є,набу,дбр,назк,сбу,мвс,гп є,а корупціонерів б...дь немає!!! О парадокс,гнати нахрен сраною мітлою!!!
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19.03.2021 17:07 Відповісти
Ничего, что ЗЕленые суды, ГБР и СБУ сливают дела НАБУ?
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19.03.2021 19:07 Відповісти
Так поверніть хоть що небудь! Хоть копійку поверніть!
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19.03.2021 17:55 Відповісти
Как, если против НАБУ, САП и ВАКС работает вся ЗЕ-власть (МВД, ГПУ, ГБР, СБУ, суды, СН, ОП, НБУ)???!!!
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19.03.2021 19:09 Відповісти
Одні копають, другі засипають а ніхто не садить ( )
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20.03.2021 06:48 Відповісти
Зараз Зеля Ситника і все НАБУ посадить. А замість них прийдуть "нові обличчя". Ми втратимо останній шанс, і ще як мінімум 5 років ніхто нічого не поверне.
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19.03.2021 18:10 Відповісти
АРЕСТУЙТЕ ИХ !!!
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19.03.2021 19:05 Відповісти
странно почему не австрийской?! или немецкой?!! так и живем!
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19.03.2021 19:34 Відповісти
Кто предложит результативный способ промывки нашей страны от этого кучмовского (и по си поры) лайна до чистой воды ? Кроме регулярных Майданов способов не просматривается.
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19.03.2021 19:39 Відповісти
Не про кляту ЮЛЬКУ? На сайті Бутусова? Не цікаво.
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19.03.2021 20:43 Відповісти
Клятої Юльки не має? Не цікаво.
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19.03.2021 20:49 Відповісти
Эти мрази не оставляют попыток уволить Сытника под любым предлогом !
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19.03.2021 21:35 Відповісти
ну виявили а далі???
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19.03.2021 21:36 Відповісти
Непогано було б коли ці міліарди доларів повернулись би в бюджет України
Ситніка не чіпати
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19.03.2021 23:21 Відповісти
гарантовано! Одна з головних причин чому Україна - найбідніша країна Європи. В України вкрали дуже і дуже багато....
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20.03.2021 04:02 Відповісти
Ой!
Суть в том, что крадут ВСЕ. Только у одних есть возможность украсть больше, а у большинства - меньше (за что, кстати, вторые люто ненавидят первых).
Вы ищите украинскую национальную идею?
Вот она - у колгоспі не крудуть, у колгоспі - беруть.
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20.03.2021 11:16 Відповісти
 
 