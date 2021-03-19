Слід української корупції виявили у 80 країнах світу, - Ситник
Національне антикорупційне бюро виявило слід української корупції у майже 80 країнах світу. Йдеться про мільярди.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив директор НАБУ Артем Ситник.
"За майже 6 років нашої роботи ми зафіксували слід української корупції в приблизно 80 державах світу. Це країни, куди особи, підслідні НАБУ, - а це посадовці вищої ланки - вивели вкрадені в Україні кошти і в подальшому їх легалізували. Назвати напевно суму, яку вивели з України через корупційні схеми, доволі складно. Можна припустити, що йдеться про мільярди", - наголосив він.
За словами Ситника, у процесі збору доказів причетності українських топпосадовців до корупційних схем НАБУ взаємодіє з компетентними органами інших держав.
"Коли ми взаємодіємо з іншими країнами, ми бачимо політичну волю, готовність боротися з корупцією на вищому рівні. Так, у нашому спільному з Польщею розслідуванні за цілий рік не було жодного витоку інформації. Реалії в Україні інші: підписана підозра ще на столі у прокурора, а підозрюваний вже покидає країну. НАБУ опинилося в ситуації, коли проти 250 детективів та 40 прокурорів САП повстала стара система", - розповів Ситник.
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Но как об этом могут знать и помнить зебилы, у которых мозг, как у рыбки, и память, как у ракушки...
не дивлячись на ФАКТИ, вони продовжують вірити в маячню, бо постійно, без зупинки жеруть расєйську гівнопропаганду
"Суд Панамы закрыл дело против Порошенко."
"В Панаме расследуют факт фальсификации Портновым фактов, дачи заведомо ложных показаний и преступлений против экономической безопасности путем распространения неправивых сведений."
а стосовно безкоштоних земель - так мене вже задрало - купа уйопків, типу тебе, які постійно вивозять сміття в ліс навпроти мого будинку!
або прєде уйопок зі своє сім'єю - насре серед поляни і їде додому!
вся земля повинна належати комусь! бажано, щоб у власника була рушниця!
якщо якась **** кидає в ліс сміття - одразу отримує постріл, хоча б солі, в свою тупу дупу
Ситніка не чіпати
Суть в том, что крадут ВСЕ. Только у одних есть возможность украсть больше, а у большинства - меньше (за что, кстати, вторые люто ненавидят первых).
Вы ищите украинскую национальную идею?
Вот она - у колгоспі не крудуть, у колгоспі - беруть.