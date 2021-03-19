Слід української корупції виявили у 80 країнах світу, - Ситник

Національне антикорупційне бюро виявило слід української корупції у майже 80 країнах світу. Йдеться про мільярди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив директор НАБУ Артем Ситник.

"За майже 6 років нашої роботи ми зафіксували слід української корупції в приблизно 80 державах світу. Це країни, куди особи, підслідні НАБУ, - а це посадовці вищої ланки - вивели вкрадені в Україні кошти і в подальшому їх легалізували. Назвати напевно суму, яку вивели з України через корупційні схеми, доволі складно. Можна припустити, що йдеться про мільярди", - наголосив він.

За словами Ситника, у процесі збору доказів причетності українських топпосадовців до корупційних схем НАБУ взаємодіє з компетентними органами інших держав.

"Коли ми взаємодіємо з іншими країнами, ми бачимо політичну волю, готовність боротися з корупцією на вищому рівні. Так, у нашому спільному з Польщею розслідуванні за цілий рік не було жодного витоку інформації. Реалії в Україні інші: підписана підозра ще на столі у прокурора, а підозрюваний вже покидає країну. НАБУ опинилося в ситуації, коли проти 250 детективів та 40 прокурорів САП повстала стара система", - розповів Ситник.

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