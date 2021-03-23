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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ обстріляли з гранатометів позиції ЗСУ біля Водяного, - Міноборони

Найманці РФ обстріляли з гранатометів позиції ЗСУ біля Водяного, - Міноборони

З початку поточної доби, станом на 12:00 23 березня в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ у пресслужбі Міноборони України, вогонь по наших воїнах відкривали з гранатометів різних систем і стрілецької зброї біля населеного пункту Водяне.

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"Військовослужбовці Збройних Сил України і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню. Тим часом Російська Федерація і надалі нарощує бойовий потенціал на тимчасово окупованих територіях і біля кордонів України з метою ескалації ситуації і підтримки напруги в регіоні", - зазначили в пресслужбі Міноборони.

обстріл (28435) Водяне (138) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+3
С добрым утречком.
Три человека погибли на военном аэродроме под Калугой после того, как у бомбардировщика Ту-22М3 неожиданно сработала система катапультирования. Об этом сообщает минобороны России.

По данным агентства ТАСС, среди погибших - командир авиаполка, сидевший в самолете на месте инструктора. Агентство отмечает, что инцидент произошел на земле при запуске двигателей - в воздух самолет не поднимался.

"Двадцать третьего марта в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, не совместимые с жизнью", - сообщили в минобороны РФ.
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23.03.2021 13:36
+1
Наемники РФ обстреляли из гранатометов позиции ВСУ возле Водяного, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8449
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23.03.2021 13:24
+1
Гиркин тоже заявил, что Путин таки решился.
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23.03.2021 13:26
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Наемники РФ обстреляли из гранатометов позиции ВСУ возле Водяного, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8449
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23.03.2021 13:24 Відповісти
Гиркин тоже заявил, что Путин таки решился.
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23.03.2021 13:26 Відповісти
Намедни Джо тонко намекнул что виноват во всем )(уйло,а не расийянские олигархи. Скоро )(уйла замочат в сартире. Олигархи за бабло-им война не нужна.
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23.03.2021 13:53 Відповісти
Километры российской военной техники гонят по Тавриде в Крым. Едут только ночью.

https://twitter.com/KrimRt/status/1373170419113529344
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23.03.2021 13:25 Відповісти
Срочно менять главнокомандующего ещё вчера, превращать достойную армию Украины в терпил и мальчиков для битья -недопустимо.
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23.03.2021 13:34 Відповісти
На кого стесняюсь спросить?
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23.03.2021 13:35 Відповісти
С добрым утречком.
Три человека погибли на военном аэродроме под Калугой после того, как у бомбардировщика Ту-22М3 неожиданно сработала система катапультирования. Об этом сообщает минобороны России.

По данным агентства ТАСС, среди погибших - командир авиаполка, сидевший в самолете на месте инструктора. Агентство отмечает, что инцидент произошел на земле при запуске двигателей - в воздух самолет не поднимался.

"Двадцать третьего марта в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, не совместимые с жизнью", - сообщили в минобороны РФ.
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23.03.2021 13:36 Відповісти
Это же,не повод"Раду"-созывать.
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23.03.2021 14:55 Відповісти
Новини від мо повинні інакше подаватися: «силами і засобами всу попереджено провокації російських окупаційних військ вбивці хйла та примушено їх до виконання мінських угод на глибину 2 метри»
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23.03.2021 15:35 Відповісти
 
 