Найманці РФ обстріляли з гранатометів позиції ЗСУ біля Водяного, - Міноборони
З початку поточної доби, станом на 12:00 23 березня в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ у пресслужбі Міноборони України, вогонь по наших воїнах відкривали з гранатометів різних систем і стрілецької зброї біля населеного пункту Водяне.
"Військовослужбовці Збройних Сил України і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню. Тим часом Російська Федерація і надалі нарощує бойовий потенціал на тимчасово окупованих територіях і біля кордонів України з метою ескалації ситуації і підтримки напруги в регіоні", - зазначили в пресслужбі Міноборони.
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Три человека погибли на военном аэродроме под Калугой после того, как у бомбардировщика Ту-22М3 неожиданно сработала система катапультирования. Об этом сообщает минобороны России.
По данным агентства ТАСС, среди погибших - командир авиаполка, сидевший в самолете на месте инструктора. Агентство отмечает, что инцидент произошел на земле при запуске двигателей - в воздух самолет не поднимался.
"Двадцать третьего марта в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, не совместимые с жизнью", - сообщили в минобороны РФ.