Найманці РФ обстріляли з гранатометів позиції ЗСУ біля Водяного, - Міноборони

З початку поточної доби, станом на 12:00 23 березня в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ у пресслужбі Міноборони України, вогонь по наших воїнах відкривали з гранатометів різних систем і стрілецької зброї біля населеного пункту Водяне.

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"Військовослужбовці Збройних Сил України і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню. Тим часом Російська Федерація і надалі нарощує бойовий потенціал на тимчасово окупованих територіях і біля кордонів України з метою ескалації ситуації і підтримки напруги в регіоні", - зазначили в пресслужбі Міноборони.