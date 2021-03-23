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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ обстреляли из гранатометов позиции ВСУ возле Водяного, - Минобороны

Наемники РФ обстреляли из гранатометов позиции ВСУ возле Водяного, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 23 марта в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины, огонь по нашим воинам открывали из гранатометов различных систем и стрелкового оружия у населенного пункта Водяное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки пять раз нарушил "тишину" на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Украинские воины открывали ответный огонь, - штаб ОС

"Военнослужащие Вооруженных Сил Украины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Тем временем Российская Федерация и в дальнейшем наращивает боевой потенциал на временно оккупированных территориях и у границ Украины с целью эскалации ситуации и поддержания напряжения в регионе", - отметили в пресс-службе Минобороны.

обстрел (27107) Водяное (139) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+3
С добрым утречком.
Три человека погибли на военном аэродроме под Калугой после того, как у бомбардировщика Ту-22М3 неожиданно сработала система катапультирования. Об этом сообщает минобороны России.

По данным агентства ТАСС, среди погибших - командир авиаполка, сидевший в самолете на месте инструктора. Агентство отмечает, что инцидент произошел на земле при запуске двигателей - в воздух самолет не поднимался.

"Двадцать третьего марта в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, не совместимые с жизнью", - сообщили в минобороны РФ.
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23.03.2021 13:36
+1
Наемники РФ обстреляли из гранатометов позиции ВСУ возле Водяного, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8449
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23.03.2021 13:24
+1
Гиркин тоже заявил, что Путин таки решился.
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23.03.2021 13:26
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Наемники РФ обстреляли из гранатометов позиции ВСУ возле Водяного, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8449
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23.03.2021 13:24 Ответить
Гиркин тоже заявил, что Путин таки решился.
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23.03.2021 13:26 Ответить
Намедни Джо тонко намекнул что виноват во всем )(уйло,а не расийянские олигархи. Скоро )(уйла замочат в сартире. Олигархи за бабло-им война не нужна.
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23.03.2021 13:53 Ответить
Километры российской военной техники гонят по Тавриде в Крым. Едут только ночью.

https://twitter.com/KrimRt/status/1373170419113529344
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23.03.2021 13:25 Ответить
Срочно менять главнокомандующего ещё вчера, превращать достойную армию Украины в терпил и мальчиков для битья -недопустимо.
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23.03.2021 13:34 Ответить
На кого стесняюсь спросить?
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23.03.2021 13:35 Ответить
С добрым утречком.
Три человека погибли на военном аэродроме под Калугой после того, как у бомбардировщика Ту-22М3 неожиданно сработала система катапультирования. Об этом сообщает минобороны России.

По данным агентства ТАСС, среди погибших - командир авиаполка, сидевший в самолете на месте инструктора. Агентство отмечает, что инцидент произошел на земле при запуске двигателей - в воздух самолет не поднимался.

"Двадцать третьего марта в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, не совместимые с жизнью", - сообщили в минобороны РФ.
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23.03.2021 13:36 Ответить
Это же,не повод"Раду"-созывать.
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23.03.2021 14:55 Ответить
Новини від мо повинні інакше подаватися: «силами і засобами всу попереджено провокації російських окупаційних військ вбивці хйла та примушено їх до виконання мінських угод на глибину 2 метри»
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23.03.2021 15:35 Ответить
 
 