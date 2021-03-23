Наемники РФ обстреляли из гранатометов позиции ВСУ возле Водяного, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 23 марта в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины, огонь по нашим воинам открывали из гранатометов различных систем и стрелкового оружия у населенного пункта Водяное.

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"Военнослужащие Вооруженных Сил Украины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Тем временем Российская Федерация и в дальнейшем наращивает боевой потенциал на временно оккупированных территориях и у границ Украины с целью эскалации ситуации и поддержания напряжения в регионе", - отметили в пресс-службе Минобороны.