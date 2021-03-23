Наемники РФ обстреляли из гранатометов позиции ВСУ возле Водяного, - Минобороны
С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 23 марта в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины, огонь по нашим воинам открывали из гранатометов различных систем и стрелкового оружия у населенного пункта Водяное.
"Военнослужащие Вооруженных Сил Украины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Тем временем Российская Федерация и в дальнейшем наращивает боевой потенциал на временно оккупированных территориях и у границ Украины с целью эскалации ситуации и поддержания напряжения в регионе", - отметили в пресс-службе Минобороны.
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Три человека погибли на военном аэродроме под Калугой после того, как у бомбардировщика Ту-22М3 неожиданно сработала система катапультирования. Об этом сообщает минобороны России.
По данным агентства ТАСС, среди погибших - командир авиаполка, сидевший в самолете на месте инструктора. Агентство отмечает, что инцидент произошел на земле при запуске двигателей - в воздух самолет не поднимался.
"Двадцать третьего марта в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, не совместимые с жизнью", - сообщили в минобороны РФ.