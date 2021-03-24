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Норвегія заблокувала продаж Росії приватного заводу з виробництва двигунів

Норвегія заблокувала продаж Росії приватного заводу з виробництва двигунів

Уряд Норвегії заборонив продавати норвезький завод Bergen Engines з виготовлення морських двигунів російської компанії. На цьому заводі роблять деталі для військово-морського флоту Норвегії, яка є членом НАТО.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Bergen Engines, яким володіє компанії Rolls-Royce, постачає свої двигуни військово-морському флоту Норвегії, яка є членом НАТО, а також іноземним партнерам.

Блокування угоди з російською компанією TMH Group стане ударом для британської Rolls-Royce, що прагнула заробити 2 мільярди фунтів стерлінгів на цьому продажі. Rolls-Royce оголосила про продаж Bergen Engines в рамках плану, що має допомогти пережити економічні наслідки пандемії коронавірусу.

9 березня Норвегія вже тимчасово заблокувала продаж заводу на суму 150 мільйонів євро російській компанії TMH Group задля здійснення безпекової перевірки.

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Зараз влада Норвегії остаточно вирішила анулювати продаж.

"Технологія, котрою володіють Bergen Engines, та двигуни, які вони виробляють, становили б значний військово-стратегічний інтерес для Росії та сприяли б зростанню російського військового потенціалу", - йдеться у заяві уряду Норвегії.

Автор: 

завод (1018) Норвегія (765) продаж (2261) росія (65129) технології (806)


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Топ коментарі
+40
Ооо!.. наконец-то!.. я ждал эту новость от Норвегии!!!..
кацапня решила легким ходом прихватить технологии дизелестроения за счёт компанії Rolls-Royce.. а вот, хер вам!
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24.03.2021 00:58
+26
А деякі зебіли тут в коментах розповідали, що не можна блокувати продаж китайцям МоторСічі...
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24.03.2021 01:00
+16
Норвегия заблокировала продажу России частного завода по производству двигателей - Цензор.НЕТ 9834
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24.03.2021 01:12
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Ооо!.. наконец-то!.. я ждал эту новость от Норвегии!!!..
кацапня решила легким ходом прихватить технологии дизелестроения за счёт компанії Rolls-Royce.. а вот, хер вам!
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24.03.2021 00:58 Відповісти
тут спасибо Эстонии, они дали разгласке эту сделку, а то тролл лежал в зимней спячке и храпел только да и туман напускал.
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24.03.2021 07:43 Відповісти
А деякі зебіли тут в коментах розповідали, що не можна блокувати продаж китайцям МоторСічі...
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24.03.2021 01:00 Відповісти
Це якраз порохоботи розповідали. А Володимир Олександрович молодець, втер носа китайцям, незважаючи на виття вати. Ось і норвежці беруть приклад з Володимира Олександровича.
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24.03.2021 01:09 Відповісти
Норвегия заблокировала продажу России частного завода по производству двигателей - Цензор.НЕТ 9834
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24.03.2021 01:12 Відповісти
Так скоро Харальд Пятый членом на рояле сыграет
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24.03.2021 01:15 Відповісти
так против фрикимэна , вроде... дельце зачинается( за членограйный плагиат)
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24.03.2021 01:21 Відповісти
Типо зебик сделал китаезам безвиз ? Дык, этим жестом он не нос вытер, он китаезам сделал подлиз. Карл, слышишь, ао время пандемии безвиз, бо китайцы сделали зебику а-та-та, за Моторсич .
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24.03.2021 01:18 Відповісти
Продаж МоторСіч заблокував держдеп,вовик при цьому був виконавцем,його зґвалтували
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24.03.2021 06:39 Відповісти
***** про это Госдеп тоже говорил, но Педро не чесался, потому что знал о схеме поставки китайцами двигателей для армии РФ.
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24.03.2021 17:13 Відповісти
Все правильно зедебил.А 3.5миллиардов долларов не лох 43 сам оплатит.Нет? Вот из карманов таких зедебилов и будем платить.Сколько зедебилы еще нанесут ущерба каждому?
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24.03.2021 08:42 Відповісти
Різні історії, нажаль.
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24.03.2021 08:02 Відповісти
а кокцапам шо продавай, шо не продавай - одинаково, бо в ихних руках даже лайно ржавеет.
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24.03.2021 01:10 Відповісти
Тогда надо было продать. Русня стала бы беднее на млрд. фунтов.
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24.03.2021 01:22 Відповісти
С одной стороны - да. "Форд" и "Фиат" ведь превратились в никому не нужные "Волгу-жигуле-москвич".
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24.03.2021 01:26 Відповісти
Та-дам-Та-дам-Та-дам-там-тадам-там-тадам!!!!
Тара-та-дам, тара-та-дам, тарата-дам-там-дам-там-дам!!!!!
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24.03.2021 01:17 Відповісти
Русня и китайцы - гоу хоум!
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24.03.2021 01:20 Відповісти
Норске поводила путеным по губам русни.
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24.03.2021 01:25 Відповісти
Получается что англосаксы с ахресором тоже торгуют.
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24.03.2021 01:27 Відповісти
аХресором? Любитель рашки?
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24.03.2021 01:40 Відповісти
в то время, когда мы наблюдаем клоунаду с таукитайским безвизом, Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с главами внешнеполитических ведомств Франции, Германии и Великобритании вопросы взаимодействия в ответ на угрозы со стороны России и Китая https://censor.net/ru/n3255178
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24.03.2021 01:38 Відповісти
«Мотор Січ» аналогично?
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24.03.2021 01:40 Відповісти
Системные решения) И тех и других начинают загонять в их естественную среду обитания)))
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24.03.2021 01:44 Відповісти
Норм. Так и надо
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24.03.2021 01:57 Відповісти
От же бльо! Цап-царап сорвался сколеновстанцам
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24.03.2021 03:05 Відповісти
очевидно, кацапы все сделали отлично, но как песне
И посредине этого разгула Я пошептал на ухо жениху - И жениха, как будто ветром, сдуло, Невеста вся рыдает наверху. Сосед орёт, что он народ, Что основной закон блюдёт: Мол кто не ест, тот и не пьёт, - И выпил, кстати. Все сразу повскакали с мест, Но тут малец с поправкой влез: "Кто не работает - не ест, Ты спутал, батя!"
англичане с американцами довели до точки...
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24.03.2021 05:34 Відповісти
Ну, в свое время Меркель продала другу Вове завод Дорнье вместе с недоработанным СуперДжетом.
Оно им помогло?
Руки растут не из того места.
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24.03.2021 05:38 Відповісти
Аксиома про веревочку и колышек! Сколько ей не виться -конец один!
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24.03.2021 05:44 Відповісти
А кацапы продолжают скупать Европу. Хотят легализоваться , прорасти , внедриться в приличные страны. Хорошо хоть есть кому дать им по рогам.
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24.03.2021 07:01 Відповісти
Представляете что было бы если бы Запад всячески не мешал русским? Помню как устроили вселенскую истерику и не продали Opel. А ведь тогда не было никаких санкций. По-моему Запад просто панически боится технологического развития рашки. При этом почти в каждой второй статье про рашку они пишут какая она отсталая, что ничего не производит, что живет только за счет нефти.
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24.03.2021 07:17 Відповісти
А в каждой третьей пишут насколько она превзошла их в оружии и дайте типа денег на новые ракеты
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24.03.2021 07:39 Відповісти
"развітіє" і "рашка" - слова антоніми. Москалі навіть свої двори не можуть чистими і підметеними тримати, тому імпортують узбеків і таджиків, які їм замітають двори! Про які літаки, човни і ракети може йти мова взагалі???
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24.03.2021 08:53 Відповісти
Фитя , ты небось тоже щеголяешь в эксклюзивных джинсах *ливайс* с вшитыми сзади рукавами ,криворукий рукожоп? Дичь заповедная, о каком технологическом развитии Мордора ты хрюканул, все на что способна современная неофашистская Засраха - это эксплуатация трупа совка
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24.03.2021 10:46 Відповісти
Не запад вас заставил быть оккупантами. Вы низкопробные воры, убийцы и лгуны, за редким исключением , генетический мусор, не способный на самостоятельную , критическую оценку ситуации.
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24.03.2021 11:11 Відповісти
Они давно уже проросли и внедрились, просто не афишируют этого. На один факт не продажи десяток фактов продажи.
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24.03.2021 07:40 Відповісти
https://censor.net/ru/user/228276,-ничего им уже не поможет и они уже обречены,потому что доктора Менделя им не обмануть никогда!
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24.03.2021 11:04 Відповісти
вёслами пускай гребут, вёслами.
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24.03.2021 07:35 Відповісти
Не важно,чем они будут грести, -все ровно водопад неминуемо приближается!
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24.03.2021 11:02 Відповісти
Интересно, завод Норвегия национализирует ?
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24.03.2021 07:41 Відповісти
Норвегия очень богатая страна,ей ничего не стоит и национализировать этот завод.
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24.03.2021 08:45 Відповісти
Украина не очень богатая страна и ей тоже ничего не помешало национализировать Мотор-Сич
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24.03.2021 15:37 Відповісти
Правильно сделали. Эти ублюдки им всю селедку потравили своей радиацией, еще и втихаря. А может и специально.
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24.03.2021 16:51 Відповісти
 
 