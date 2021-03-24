Норвегія заблокувала продаж Росії приватного заводу з виробництва двигунів

Уряд Норвегії заборонив продавати норвезький завод Bergen Engines з виготовлення морських двигунів російської компанії. На цьому заводі роблять деталі для військово-морського флоту Норвегії, яка є членом НАТО.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Bergen Engines, яким володіє компанії Rolls-Royce, постачає свої двигуни військово-морському флоту Норвегії, яка є членом НАТО, а також іноземним партнерам.

Блокування угоди з російською компанією TMH Group стане ударом для британської Rolls-Royce, що прагнула заробити 2 мільярди фунтів стерлінгів на цьому продажі. Rolls-Royce оголосила про продаж Bergen Engines в рамках плану, що має допомогти пережити економічні наслідки пандемії коронавірусу.

9 березня Норвегія вже тимчасово заблокувала продаж заводу на суму 150 мільйонів євро російській компанії TMH Group задля здійснення безпекової перевірки.

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Зараз влада Норвегії остаточно вирішила анулювати продаж.

"Технологія, котрою володіють Bergen Engines, та двигуни, які вони виробляють, становили б значний військово-стратегічний інтерес для Росії та сприяли б зростанню російського військового потенціалу", - йдеться у заяві уряду Норвегії.