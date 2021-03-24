Норвегія заблокувала продаж Росії приватного заводу з виробництва двигунів
Уряд Норвегії заборонив продавати норвезький завод Bergen Engines з виготовлення морських двигунів російської компанії. На цьому заводі роблять деталі для військово-морського флоту Норвегії, яка є членом НАТО.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Bergen Engines, яким володіє компанії Rolls-Royce, постачає свої двигуни військово-морському флоту Норвегії, яка є членом НАТО, а також іноземним партнерам.
Блокування угоди з російською компанією TMH Group стане ударом для британської Rolls-Royce, що прагнула заробити 2 мільярди фунтів стерлінгів на цьому продажі. Rolls-Royce оголосила про продаж Bergen Engines в рамках плану, що має допомогти пережити економічні наслідки пандемії коронавірусу.
9 березня Норвегія вже тимчасово заблокувала продаж заводу на суму 150 мільйонів євро російській компанії TMH Group задля здійснення безпекової перевірки.
Зараз влада Норвегії остаточно вирішила анулювати продаж.
"Технологія, котрою володіють Bergen Engines, та двигуни, які вони виробляють, становили б значний військово-стратегічний інтерес для Росії та сприяли б зростанню російського військового потенціалу", - йдеться у заяві уряду Норвегії.
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кацапня решила легким ходом прихватить технологии дизелестроения за счёт компанії Rolls-Royce.. а вот, хер вам!
Тара-та-дам, тара-та-дам, тарата-дам-там-дам-там-дам!!!!!
И посредине этого разгула Я пошептал на ухо жениху - И жениха, как будто ветром, сдуло, Невеста вся рыдает наверху. Сосед орёт, что он народ, Что основной закон блюдёт: Мол кто не ест, тот и не пьёт, - И выпил, кстати. Все сразу повскакали с мест, Но тут малец с поправкой влез: "Кто не работает - не ест, Ты спутал, батя!"
англичане с американцами довели до точки...
Оно им помогло?
Руки растут не из того места.