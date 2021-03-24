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Норвегия заблокировала продажу России частного завода по производству двигателей

Норвегия заблокировала продажу России частного завода по производству двигателей

Правительство Норвегии запретило продавать норвежский завод Bergen Engines по изготовлению морских двигателей российской компании. На этом заводе делают детали для военно-морского флота Норвегии, являющейся членом НАТО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Bergen Engines, которым владеет компания Rolls-Royce, поставляет свои двигатели военно-морскому флоту Норвегии, которая является членом НАТО, а также иностранным партнерам.

Блокировка соглашения с российской компанией TMH Group станет ударом для британской компании Rolls-Royce, которая планировала заработать на этой продаже 2 миллиарда фунтов стерлингов. Rolls-Royce объявила о продаже Bergen Engines в рамках плана, который должен помочь пережить экономические последствия пандемии коронавируса.

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9 марта Норвегия уже временно заблокировала продажу завода на сумму 150 миллионов евро российской компании TMH Group, чтобы проверить безопасность этой сделки. Теперь же власти Норвегии по результатам проверки решили окончательно аннулировать продажу.

"Технология, которой владеют Bergen Engines, и двигатели, которые они производят, представляли бы значительный военно-стратегический интерес для России и способствовали бы росту российского военного потенциала", - говорится в заявлении правительства Норвегии.

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завод (513) Норвегия (697) продажа (483) россия (95502) технологии (667)


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Топ комментарии
+40
Ооо!.. наконец-то!.. я ждал эту новость от Норвегии!!!..
кацапня решила легким ходом прихватить технологии дизелестроения за счёт компанії Rolls-Royce.. а вот, хер вам!
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24.03.2021 00:58
+26
А деякі зебіли тут в коментах розповідали, що не можна блокувати продаж китайцям МоторСічі...
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24.03.2021 01:00
+16
Норвегия заблокировала продажу России частного завода по производству двигателей - Цензор.НЕТ 9834
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24.03.2021 01:12
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Ооо!.. наконец-то!.. я ждал эту новость от Норвегии!!!..
кацапня решила легким ходом прихватить технологии дизелестроения за счёт компанії Rolls-Royce.. а вот, хер вам!
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24.03.2021 00:58 Ответить
тут спасибо Эстонии, они дали разгласке эту сделку, а то тролл лежал в зимней спячке и храпел только да и туман напускал.
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24.03.2021 07:43 Ответить
А деякі зебіли тут в коментах розповідали, що не можна блокувати продаж китайцям МоторСічі...
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24.03.2021 01:00 Ответить
Це якраз порохоботи розповідали. А Володимир Олександрович молодець, втер носа китайцям, незважаючи на виття вати. Ось і норвежці беруть приклад з Володимира Олександровича.
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24.03.2021 01:09 Ответить
Норвегия заблокировала продажу России частного завода по производству двигателей - Цензор.НЕТ 9834
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24.03.2021 01:12 Ответить
Так скоро Харальд Пятый членом на рояле сыграет
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24.03.2021 01:15 Ответить
так против фрикимэна , вроде... дельце зачинается( за членограйный плагиат)
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24.03.2021 01:21 Ответить
Типо зебик сделал китаезам безвиз ? Дык, этим жестом он не нос вытер, он китаезам сделал подлиз. Карл, слышишь, ао время пандемии безвиз, бо китайцы сделали зебику а-та-та, за Моторсич .
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24.03.2021 01:18 Ответить
Продаж МоторСіч заблокував держдеп,вовик при цьому був виконавцем,його зґвалтували
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24.03.2021 06:39 Ответить
***** про это Госдеп тоже говорил, но Педро не чесался, потому что знал о схеме поставки китайцами двигателей для армии РФ.
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24.03.2021 17:13 Ответить
Все правильно зедебил.А 3.5миллиардов долларов не лох 43 сам оплатит.Нет? Вот из карманов таких зедебилов и будем платить.Сколько зедебилы еще нанесут ущерба каждому?
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24.03.2021 08:42 Ответить
Різні історії, нажаль.
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24.03.2021 08:02 Ответить
а кокцапам шо продавай, шо не продавай - одинаково, бо в ихних руках даже лайно ржавеет.
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24.03.2021 01:10 Ответить
Тогда надо было продать. Русня стала бы беднее на млрд. фунтов.
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24.03.2021 01:22 Ответить
С одной стороны - да. "Форд" и "Фиат" ведь превратились в никому не нужные "Волгу-жигуле-москвич".
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24.03.2021 01:26 Ответить
Та-дам-Та-дам-Та-дам-там-тадам-там-тадам!!!!
Тара-та-дам, тара-та-дам, тарата-дам-там-дам-там-дам!!!!!
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24.03.2021 01:17 Ответить
Русня и китайцы - гоу хоум!
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24.03.2021 01:20 Ответить
Норске поводила путеным по губам русни.
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24.03.2021 01:25 Ответить
Получается что англосаксы с ахресором тоже торгуют.
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24.03.2021 01:27 Ответить
аХресором? Любитель рашки?
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24.03.2021 01:40 Ответить
в то время, когда мы наблюдаем клоунаду с таукитайским безвизом, Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с главами внешнеполитических ведомств Франции, Германии и Великобритании вопросы взаимодействия в ответ на угрозы со стороны России и Китая https://censor.net/ru/n3255178
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24.03.2021 01:38 Ответить
«Мотор Січ» аналогично?
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24.03.2021 01:40 Ответить
Системные решения) И тех и других начинают загонять в их естественную среду обитания)))
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24.03.2021 01:44 Ответить
Норм. Так и надо
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24.03.2021 01:57 Ответить
От же бльо! Цап-царап сорвался сколеновстанцам
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24.03.2021 03:05 Ответить
очевидно, кацапы все сделали отлично, но как песне
И посредине этого разгула Я пошептал на ухо жениху - И жениха, как будто ветром, сдуло, Невеста вся рыдает наверху. Сосед орёт, что он народ, Что основной закон блюдёт: Мол кто не ест, тот и не пьёт, - И выпил, кстати. Все сразу повскакали с мест, Но тут малец с поправкой влез: "Кто не работает - не ест, Ты спутал, батя!"
англичане с американцами довели до точки...
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24.03.2021 05:34 Ответить
Ну, в свое время Меркель продала другу Вове завод Дорнье вместе с недоработанным СуперДжетом.
Оно им помогло?
Руки растут не из того места.
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24.03.2021 05:38 Ответить
Аксиома про веревочку и колышек! Сколько ей не виться -конец один!
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24.03.2021 05:44 Ответить
А кацапы продолжают скупать Европу. Хотят легализоваться , прорасти , внедриться в приличные страны. Хорошо хоть есть кому дать им по рогам.
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24.03.2021 07:01 Ответить
Представляете что было бы если бы Запад всячески не мешал русским? Помню как устроили вселенскую истерику и не продали Opel. А ведь тогда не было никаких санкций. По-моему Запад просто панически боится технологического развития рашки. При этом почти в каждой второй статье про рашку они пишут какая она отсталая, что ничего не производит, что живет только за счет нефти.
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24.03.2021 07:17 Ответить
А в каждой третьей пишут насколько она превзошла их в оружии и дайте типа денег на новые ракеты
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24.03.2021 07:39 Ответить
"развітіє" і "рашка" - слова антоніми. Москалі навіть свої двори не можуть чистими і підметеними тримати, тому імпортують узбеків і таджиків, які їм замітають двори! Про які літаки, човни і ракети може йти мова взагалі???
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24.03.2021 08:53 Ответить
Фитя , ты небось тоже щеголяешь в эксклюзивных джинсах *ливайс* с вшитыми сзади рукавами ,криворукий рукожоп? Дичь заповедная, о каком технологическом развитии Мордора ты хрюканул, все на что способна современная неофашистская Засраха - это эксплуатация трупа совка
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24.03.2021 10:46 Ответить
Не запад вас заставил быть оккупантами. Вы низкопробные воры, убийцы и лгуны, за редким исключением , генетический мусор, не способный на самостоятельную , критическую оценку ситуации.
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24.03.2021 11:11 Ответить
Они давно уже проросли и внедрились, просто не афишируют этого. На один факт не продажи десяток фактов продажи.
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24.03.2021 07:40 Ответить
https://censor.net/ru/user/228276,-ничего им уже не поможет и они уже обречены,потому что доктора Менделя им не обмануть никогда!
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24.03.2021 11:04 Ответить
вёслами пускай гребут, вёслами.
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24.03.2021 07:35 Ответить
Не важно,чем они будут грести, -все ровно водопад неминуемо приближается!
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24.03.2021 11:02 Ответить
Интересно, завод Норвегия национализирует ?
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24.03.2021 07:41 Ответить
Норвегия очень богатая страна,ей ничего не стоит и национализировать этот завод.
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24.03.2021 08:45 Ответить
Украина не очень богатая страна и ей тоже ничего не помешало национализировать Мотор-Сич
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24.03.2021 15:37 Ответить
Правильно сделали. Эти ублюдки им всю селедку потравили своей радиацией, еще и втихаря. А может и специально.
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24.03.2021 16:51 Ответить
 
 