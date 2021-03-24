Норвегия заблокировала продажу России частного завода по производству двигателей

Правительство Норвегии запретило продавать норвежский завод Bergen Engines по изготовлению морских двигателей российской компании. На этом заводе делают детали для военно-морского флота Норвегии, являющейся членом НАТО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Bergen Engines, которым владеет компания Rolls-Royce, поставляет свои двигатели военно-морскому флоту Норвегии, которая является членом НАТО, а также иностранным партнерам.

Блокировка соглашения с российской компанией TMH Group станет ударом для британской компании Rolls-Royce, которая планировала заработать на этой продаже 2 миллиарда фунтов стерлингов. Rolls-Royce объявила о продаже Bergen Engines в рамках плана, который должен помочь пережить экономические последствия пандемии коронавируса.

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9 марта Норвегия уже временно заблокировала продажу завода на сумму 150 миллионов евро российской компании TMH Group, чтобы проверить безопасность этой сделки. Теперь же власти Норвегии по результатам проверки решили окончательно аннулировать продажу.

"Технология, которой владеют Bergen Engines, и двигатели, которые они производят, представляли бы значительный военно-стратегический интерес для России и способствовали бы росту российского военного потенциала", - говорится в заявлении правительства Норвегии.

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