Мінсоцполітики розробило дорожню карту наближення прожиткового мінімуму до реальної величини

Міністерство соціальної політики України розробило дорожню карту для актуалізації прожиткового мінімуму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Мінсоцполітики в рамках оптимізації сфери застосування прожиткового мінімуму, підвищенням його розміру та розмірів державних соціальних гарантій розробило низку законопроектів, які схвалено Урядом та подано до Верховної Ради України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, документами передбачено: нову методологію визначення та застосування прожиткового мінімуму виключно для основних соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, державної соціальної допомоги, яка є для людини основним джерелом доходів); впровадження базових величин для розрахунку соціальних виплат (надбавок, підвищень, додаткової пенсії, пенсії за особливі заслуги, щомісячної допомоги); введення базової величини для грошових платежів та стягнень і базової величини для адміністративних зборів.

"При цьому жодна з соціальних виплат, які сьогодні отримують громадяни, не буде зменшена", - підкреслили в міністерстві.

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Так, планується забезпечити прискорене збільшення розміру прожиткового мінімуму для розрахунку соціальних виплат, які є основним джерелом доходів: у 2022 році - на 14%; в 2023 році - на 15%; в 2024 році - на 25%.