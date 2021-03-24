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Мінсоцполітики розробило дорожню карту наближення прожиткового мінімуму до реальної величини

Мінсоцполітики розробило дорожню карту наближення прожиткового мінімуму до реальної величини

Міністерство соціальної політики України розробило дорожню карту для актуалізації прожиткового мінімуму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Мінсоцполітики в рамках оптимізації сфери застосування прожиткового мінімуму, підвищенням його розміру та розмірів державних соціальних гарантій розробило низку законопроектів, які схвалено Урядом та подано до Верховної Ради України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, документами передбачено: нову методологію визначення та застосування прожиткового мінімуму виключно для основних соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, державної соціальної допомоги, яка є для людини основним джерелом доходів); впровадження базових величин для розрахунку соціальних виплат (надбавок, підвищень, додаткової пенсії, пенсії за особливі заслуги, щомісячної допомоги); введення базової величини для грошових платежів та стягнень і базової величини для адміністративних зборів.

"При цьому жодна з соціальних виплат, які сьогодні отримують громадяни, не буде зменшена", - підкреслили в міністерстві.

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Так, планується забезпечити прискорене збільшення розміру прожиткового мінімуму для розрахунку соціальних виплат, які є основним джерелом доходів: у 2022 році - на 14%; в 2023 році - на 15%; в 2024 році - на 25%.

Автор: 

прожитковий мінімум (119) Міністерство соціальної політики (1269)


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Топ коментарі
+3
Дыра в бюджете и крах экономики - не помеха пустым обещаниям.
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24.03.2021 10:51
+2
Это те люди, как у меня соседка, 40 лет проработала учителем начальных классов и сейчас получает пенсию 2200 грн. Ей в пенсионном фонде сказали, что вам не повезло. Вы просто пошли на пенсию не в то время. Вот если бы вы пошли на пенсию до 2013-го или сейчас то пенсия была бы на тысячу больше, а она пошла в 2014-м. Вот такую ХВормулу эти и ушедшие гниды придумали.
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24.03.2021 11:02
+2
Ви тільки вдумайтесь у словосполучення "приближения прожиточного минимума к реальной величине", тобто влада визнає що прожитковий мінімум не реальний. Цікава річ?
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24.03.2021 12:19
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Дыра в бюджете и крах экономики - не помеха пустым обещаниям.
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24.03.2021 10:51 Відповісти
И на эти разработки идут наши деньги
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24.03.2021 10:52 Відповісти
Там арахамия убеждает что стоимость одного дня проживания на островном государстве Мальдивы очень дешевая всего 80 доларав. Ему бы не помешало знать что минимальная пенсия у нас для двух миллионов людей меньше (1740) На которую жить месяц нужно уметь еще и заплатив коммунальные услуги и купить лекарства.
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24.03.2021 10:53 Відповісти
Я извиняюсь, а это те самые люди, которые и построили это государство? Или они к нам с Луны доставлены?
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24.03.2021 10:55 Відповісти
Это те люди, как у меня соседка, 40 лет проработала учителем начальных классов и сейчас получает пенсию 2200 грн. Ей в пенсионном фонде сказали, что вам не повезло. Вы просто пошли на пенсию не в то время. Вот если бы вы пошли на пенсию до 2013-го или сейчас то пенсия была бы на тысячу больше, а она пошла в 2014-м. Вот такую ХВормулу эти и ушедшие гниды придумали.
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24.03.2021 11:02 Відповісти
То чому ти не ставиш ці питання потужному безальтернативцю?
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24.03.2021 12:37 Відповісти
Ну... потужні вже два роки не при владі, та й ситуація була зовсім інше ніж зараз. Вони отримали оцінку від вумного наріда. Чого ж не виправили цю ситуацію зелебобики за два роки? Їм же залишили повну казну грошей і з поповненим ЗВР. Це ж шапкокрад потужним залишив 100 тис.грн на чай для всієї країни...
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24.03.2021 13:14 Відповісти
Это приблизительно сопоставимо с инфляцией. Ну хоть что-то.
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24.03.2021 10:53 Відповісти
Опять нормы потребления урезать будут? А как по другому приблизить при такой экономике?
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24.03.2021 10:54 Відповісти
надо же как-то зп министру оправдывать... а еще хочется в загранкомандировку и машину с водителем....
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24.03.2021 10:57 Відповісти
Распределением ресурсов занимаются не те кто их производит, а те кто их только потребляет,а должно быть наоборот.
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24.03.2021 11:07 Відповісти
Та вже "понаближували"!
Пенсіонерам по 200 грн. добавили, а по 800 грн. субсидії зняли!
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24.03.2021 11:11 Відповісти
Ви тільки вдумайтесь у словосполучення "приближения прожиточного минимума к реальной величине", тобто влада визнає що прожитковий мінімум не реальний. Цікава річ?
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24.03.2021 12:19 Відповісти
Ця, принаймині, це визнає!
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24.03.2021 12:38 Відповісти
Ви теж зробили їх(нас) разом?
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25.03.2021 00:08 Відповісти
"Минсоцполитики разработало дорожную карту приближения прожиточного минимума к реальной величине" звучит один к одному, как "Партия умеренного прогресса в рамках законности" Ярослава Гашека.
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24.03.2021 13:17 Відповісти
 
 