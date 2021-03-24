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Минсоцполитики разработало дорожную карту приближения прожиточного минимума к реальной величине

Минсоцполитики разработало дорожную карту приближения прожиточного минимума к реальной величине

Министерство социальной политики Украины разработало дорожную карту для актуализации прожиточного минимума.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Минсоцполитики в рамках оптимизации сферы применения прожиточного минимума, повышением его размера и размеров государственных социальных гарантий разработало ряд законопроектов, которые одобрены правительством и подан в Верховную Раду Украины", - говорится в сообщении.

В частности, документами предусмотрено: новую методологию определения и применения прожиточного минимума исключительно для основных социальных гарантий (минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной социальной помощи, которая является для человека основным источником доходов); внедрение базовых величин для расчета социальных выплат (надбавок, повышений, дополнительной пенсии, пенсии за особые заслуги, ежемесячных пособий); введение базовой величины для денежных платежей и взысканий и базовой величины для административных сборов.

"При этом ни одна из социальных выплат, которые сегодня получают граждане, не будет уменьшена", - подчеркнули в министерстве.

Так, планируется обеспечить ускоренное увеличение размера прожиточного минимума для расчета социальных выплат, которые являются основным источником доходов: в 2022 году - на 14%; в 2023 году - на 15%; в 2024 году - на 25%.

Также читайте: С начала года "пакет малыша" получили 16 тыс. семей, 34 тыс. семей получили денежную компенсацию, - Минсоцполитики

Автор: 

прожиточный минимум (181) Министерство социальной политики (882)


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Топ комментарии
+3
Дыра в бюджете и крах экономики - не помеха пустым обещаниям.
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24.03.2021 10:51
+2
Это те люди, как у меня соседка, 40 лет проработала учителем начальных классов и сейчас получает пенсию 2200 грн. Ей в пенсионном фонде сказали, что вам не повезло. Вы просто пошли на пенсию не в то время. Вот если бы вы пошли на пенсию до 2013-го или сейчас то пенсия была бы на тысячу больше, а она пошла в 2014-м. Вот такую ХВормулу эти и ушедшие гниды придумали.
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24.03.2021 11:02
+2
Ви тільки вдумайтесь у словосполучення "приближения прожиточного минимума к реальной величине", тобто влада визнає що прожитковий мінімум не реальний. Цікава річ?
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24.03.2021 12:19
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Дыра в бюджете и крах экономики - не помеха пустым обещаниям.
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24.03.2021 10:51 Ответить
И на эти разработки идут наши деньги
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24.03.2021 10:52 Ответить
Там арахамия убеждает что стоимость одного дня проживания на островном государстве Мальдивы очень дешевая всего 80 доларав. Ему бы не помешало знать что минимальная пенсия у нас для двух миллионов людей меньше (1740) На которую жить месяц нужно уметь еще и заплатив коммунальные услуги и купить лекарства.
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24.03.2021 10:53 Ответить
Я извиняюсь, а это те самые люди, которые и построили это государство? Или они к нам с Луны доставлены?
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24.03.2021 10:55 Ответить
Это те люди, как у меня соседка, 40 лет проработала учителем начальных классов и сейчас получает пенсию 2200 грн. Ей в пенсионном фонде сказали, что вам не повезло. Вы просто пошли на пенсию не в то время. Вот если бы вы пошли на пенсию до 2013-го или сейчас то пенсия была бы на тысячу больше, а она пошла в 2014-м. Вот такую ХВормулу эти и ушедшие гниды придумали.
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24.03.2021 11:02 Ответить
То чому ти не ставиш ці питання потужному безальтернативцю?
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24.03.2021 12:37 Ответить
Ну... потужні вже два роки не при владі, та й ситуація була зовсім інше ніж зараз. Вони отримали оцінку від вумного наріда. Чого ж не виправили цю ситуацію зелебобики за два роки? Їм же залишили повну казну грошей і з поповненим ЗВР. Це ж шапкокрад потужним залишив 100 тис.грн на чай для всієї країни...
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24.03.2021 13:14 Ответить
Это приблизительно сопоставимо с инфляцией. Ну хоть что-то.
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24.03.2021 10:53 Ответить
Опять нормы потребления урезать будут? А как по другому приблизить при такой экономике?
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24.03.2021 10:54 Ответить
надо же как-то зп министру оправдывать... а еще хочется в загранкомандировку и машину с водителем....
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24.03.2021 10:57 Ответить
Распределением ресурсов занимаются не те кто их производит, а те кто их только потребляет,а должно быть наоборот.
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24.03.2021 11:07 Ответить
Та вже "понаближували"!
Пенсіонерам по 200 грн. добавили, а по 800 грн. субсидії зняли!
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24.03.2021 11:11 Ответить
Ви тільки вдумайтесь у словосполучення "приближения прожиточного минимума к реальной величине", тобто влада визнає що прожитковий мінімум не реальний. Цікава річ?
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24.03.2021 12:19 Ответить
Ця, принаймині, це визнає!
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24.03.2021 12:38 Ответить
Ви теж зробили їх(нас) разом?
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25.03.2021 00:08 Ответить
"Минсоцполитики разработало дорожную карту приближения прожиточного минимума к реальной величине" звучит один к одному, как "Партия умеренного прогресса в рамках законности" Ярослава Гашека.
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24.03.2021 13:17 Ответить
 
 