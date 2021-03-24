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У парках і скверах можна ходити без маски, - МОЗ
Міністерство охорони здоров'я України уточнило перелік місць, де передбачено обов'язкове носіння масок у "червоних" зонах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Згідно з повідомленням на сайті відомства, масковий режим не передбачено у парках і скверах.
Водночас носіння масок є обов'язковим в установах охорони здоров'я та освіти, підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та інших територіях загального користування при неможливості дотримання фізичної дистанції не менше 1 м.
Топ коментарі
+13 Denis Denissov 9ab7c2b0
показати весь коментар24.03.2021 19:14
+5 Zelya Vsyo
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+5 Georg Lotar Georg Lotar
показати весь коментар24.03.2021 19:23
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Будь ласка, зачекайте...
Маски заставляют носить не для защиты от вируса, а для психологической ломки людей.
Вирус через любую маску проходит потому, что размер вируса в тысячи раз меньше размеров пор в маске. Ловить вирусы маской - это как ловить песчинки в волейбольную сетку.
Суть принуждения к маскам в другом.
Маска - это намордник, символ раба. Носишь маску - значит ты подчиняешься новому мировому порядку.
В психологическом плане принудительное ношение масок - это примерно то же самое, что нашивание желтых звёзд на одежду евреев в Третьем рейхе. Вроде бы вас еще не загоняют в газовые камеры, но вам уже навязали нечто такое - «безобидное», но обязательное - что превращает вас в раба, ограничивает вашу свободу, ставит на вас метку, являющуюся условием для доступа или недоступа к каким-то совершенно элементарным вещам типа общественного транспорта или магазина.
Зате не будуть рабами виглядати.
А на обычных людях - это символ рабства.
Ещё надо было написать, про принудительное пристёгивание ремнями безопасности, ограничение скорости движения и вообще, запрет ехать на красный превращает в раба
К тому же абсолютное большинство заражается дома и на работе.
Тільки ж*** самі такий терор в Ізраїлі зараз з примусовим щепленням влаштували ...
хотя правильно, я бы и сам хавая икру также бы сделал
Это же как с этими тварями - Сперва дедушка членин бобр, а потом плох, а потом то же самое и так аж до *****, он просто... ну, у русни он такой шо пока не надо говорить, а вот если бы подох...., то мы знаем что этот народ-******* будет говорить об этом ссуществе. стандартно же
Ибо есть такая Максима - не плодись там где дети тебя проклянут.
это просовок