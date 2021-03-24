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В парках и скверах можно ходить без маски, - Минздрав

В парках и скверах можно ходить без маски, - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины уточнило перечень мест, где предусмотрено обязательное ношение масок в "красных" зонах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Согласно сообщению на сайте ведомства, масочный режим не предусмотрен в парках и скверах.

В то же время ношение масок является обязательным в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 м.

Также читайте: Штрафовать за отсутствие маски в общественных местах будут только злостных нарушителей, - МВД

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Топ комментарии
+13
Европа уже год в намордниках и снова уходят на жёсткие карантины. Не до всех ещё дошло для чего это нужно?

Маски заставляют носить не для защиты от вируса, а для психологической ломки людей.
Вирус через любую маску проходит потому, что размер вируса в тысячи раз меньше размеров пор в маске. Ловить вирусы маской - это как ловить песчинки в волейбольную сетку.
Суть принуждения к маскам в другом.
Маска - это намордник, символ раба. Носишь маску - значит ты подчиняешься новому мировому порядку.
В психологическом плане принудительное ношение масок - это примерно то же самое, что нашивание желтых звёзд на одежду евреев в Третьем рейхе. Вроде бы вас еще не загоняют в газовые камеры, но вам уже навязали нечто такое - «безобидное», но обязательное - что превращает вас в раба, ограничивает вашу свободу, ставит на вас метку, являющуюся условием для доступа или недоступа к каким-то совершенно элементарным вещам типа общественного транспорта или магазина.
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24.03.2021 19:14
+5
В парках и скверах можно ходить без маски, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8352
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24.03.2021 19:16
+5
Не понял!!! Как так?! Да год назад при этой же власти за появление в парках и скверах ловили как опасных преступников!!! Помните,как бригада из двадцати ментов бросилась вязать парня переплывшего Днепр? Народ помнит! Так пусть объяснит дебильная власть,что изменилось!!!
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24.03.2021 19:23
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Хоть что то умное Минздрав наконец произнес. Панику опять раздули несусветную Но люди уже не ведутся так как осенью, народ в массе спокойно относится к статистике.
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24.03.2021 19:09 Ответить
Оце так перемога!!! Шах і мат, порохоботи!
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24.03.2021 19:10 Ответить
А у вбиральні доведеться ходити в масках !!!)))
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24.03.2021 19:27 Ответить
короче,там где штрафуют за курение,будут теперь штрафовать и за безмасочный режим
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24.03.2021 19:12 Ответить
собака в маске - наморднике, зачетное фото от цензора
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24.03.2021 19:13 Ответить
так всегда и везде - **** шавка должна кусать то? Ну да, потом может прилететь гуляке плюха, а шавке с ноги два раза.
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24.03.2021 19:16 Ответить
На сайте рады никаких изменений нет. Само постановление антиконституционно. Нах идите
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24.03.2021 19:13 Ответить
Европа уже год в намордниках и снова уходят на жёсткие карантины. Не до всех ещё дошло для чего это нужно?

Маски заставляют носить не для защиты от вируса, а для психологической ломки людей.
Вирус через любую маску проходит потому, что размер вируса в тысячи раз меньше размеров пор в маске. Ловить вирусы маской - это как ловить песчинки в волейбольную сетку.
Суть принуждения к маскам в другом.
Маска - это намордник, символ раба. Носишь маску - значит ты подчиняешься новому мировому порядку.
В психологическом плане принудительное ношение масок - это примерно то же самое, что нашивание желтых звёзд на одежду евреев в Третьем рейхе. Вроде бы вас еще не загоняют в газовые камеры, но вам уже навязали нечто такое - «безобидное», но обязательное - что превращает вас в раба, ограничивает вашу свободу, ставит на вас метку, являющуюся условием для доступа или недоступа к каким-то совершенно элементарным вещам типа общественного транспорта или магазина.
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24.03.2021 19:14 Ответить
ниче не говорю, но вроде за "газовые" уже развенчали миф. хотя, хотел бы знать - почему сотни тыс. документов нетути. ага, мыши скушали бл
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24.03.2021 19:19 Ответить
вред масок ещё и в том, что люди думают что в маске им и взрыв водородной бомбы не страшен и не обращают внимания на соц. дистанцию .. а это самое главное для защиты от заражения респираторкой .. нужно не чихать и не кашлять в закрытых пространствах.. но народ у нас быдляцкий в автобусе едешь, все кашляют и чихают.. тут никакая маска уже не поможет ..
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24.03.2021 19:23 Ответить
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24.03.2021 19:33 Ответить
Поэтому маски только способствуют распространению вируса.
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24.03.2021 19:53 Ответить
И почему санитары тебя выпустили.
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24.03.2021 19:34 Ответить
Почему 50% налогов с вашего дохода не делает вас рабом, а маска делает?
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24.03.2021 19:41 Ответить
То може нехай і хірурги маски на операціях познімають - харконуть пацієнту в кишки..
Зате не будуть рабами виглядати.
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24.03.2021 19:45 Ответить
Там хирурги маски и носят для того, чтобы не плюнуть в рану, а не для защиты от вирусов.
А на обычных людях - это символ рабства.
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24.03.2021 19:52 Ответить
Вирус сам по себе не летает, а находится на каплях слюны, частицах пыли, которые маска и задерживает. Риск заражения снижается.
Ещё надо было написать, про принудительное пристёгивание ремнями безопасности, ограничение скорости движения и вообще, запрет ехать на красный превращает в раба
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24.03.2021 19:46 Ответить
А чего тогда в локдаун ушли, если маски так помогают?
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24.03.2021 19:54 Ответить
А потому, что не все носят маски. И риск не исчезает совсем. Если и зараженный и незараженный носят маски и соблюдают дистанцию, риск снижается до 3%, но не до 0.
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24.03.2021 20:09 Ответить
90% носит не по правилам, во время не меняет. Из-за этого маска становится инкубатором вирусов и бактерий, что может привести к самозаражению и бактериальной пневмонии.
К тому же абсолютное большинство заражается дома и на работе.
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24.03.2021 22:37 Ответить
+++++
Тільки ж*** самі такий терор в Ізраїлі зараз з примусовим щепленням влаштували ...
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24.03.2021 19:49 Ответить
В парках и скверах можно ходить без маски, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8513
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24.03.2021 19:14 Ответить
В парках и скверах можно ходить без маски, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8352
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24.03.2021 19:16 Ответить
а на кладбищах?
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24.03.2021 19:20 Ответить
Слава барину, позволил ширинку не застегивать, ура
хотя правильно, я бы и сам хавая икру также бы сделал
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24.03.2021 19:21 Ответить
процесс спора с милиционером по поводу того нужно в этом месте , где он к вам подошел , носить маску или нет - легко переростает в 345кку В парках и скверах можно ходить без маски, - Минздрав - Цензор.НЕТ 167
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24.03.2021 19:22 Ответить
Не понял!!! Как так?! Да год назад при этой же власти за появление в парках и скверах ловили как опасных преступников!!! Помните,как бригада из двадцати ментов бросилась вязать парня переплывшего Днепр? Народ помнит! Так пусть объяснит дебильная власть,что изменилось!!!
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24.03.2021 19:23 Ответить
А зачем?
Это же как с этими тварями - Сперва дедушка членин бобр, а потом плох, а потом то же самое и так аж до *****, он просто... ну, у русни он такой шо пока не надо говорить, а вот если бы подох...., то мы знаем что этот народ-******* будет говорить об этом ссуществе. стандартно же
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24.03.2021 19:27 Ответить
Так они и объясняли - для большего эффекта усердствовали.
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24.03.2021 19:35 Ответить
Я считаю,что и через 100 лет,людям живущим на территории нашей нынешней Украины будет стыдно за выбор 73% в 2019 году! Будьте вы прокляты, бараны!
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24.03.2021 19:28 Ответить
За УНР многим стыдно?
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24.03.2021 19:36 Ответить
За УНР нет, за УССР-да
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24.03.2021 19:41 Ответить
Да.
Ибо есть такая Максима - не плодись там где дети тебя проклянут.
это просовок
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24.03.2021 20:06 Ответить
Пишуть, що сьогодні одна по Мукачево взагалі без трусів гуляла. А як ще розважитися у карантин? Хіба що офіс президента пообсцикать.
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24.03.2021 19:46 Ответить
Так, булаhttps://m.youtube.com/watch?v=DvBXUVdJE88&list=WL&index=12 в Мукачево така звізда
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24.03.2021 19:51 Ответить
за январь писало тут шо 400 самоубилось, мона бы ... ээ, ничо не кажу, но покрепыче то))
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24.03.2021 20:09 Ответить
А з вудкою на Дніпрі??
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24.03.2021 19:51 Ответить
Спасибо !вы добрые ,хорошие люди.а ещё наверное невероятно честные.
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24.03.2021 20:18 Ответить
А ЕЩЕ ПЕРДЕТЬ И БЕГАТЬ !)
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24.03.2021 21:25 Ответить
Ну ты пукай,пукай.мы тебе мешать не будем,только не обосрись.
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25.03.2021 00:37 Ответить
НЕ ПЗДИ !!!
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25.03.2021 10:56 Ответить
 
 